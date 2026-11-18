दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बार के अंदर हुई गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में वांछित आरोपी सतिंदर उर्फ कांटा (30) को पुलिस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है. पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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एक एजेंसी के मुताबिक, पहाड़गंज के पंचकुइयां रोड स्थित एक बार में सोमवार रात गोलीबारी की घटना हुई थी. इस वारदात के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई थीं और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी.

आरोपी को अस्पताल में कराया गया है भर्ती

अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस को आरोपी सतिंदर उर्फ कांटा के सोनिया विहार इलाके में मौजूद होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस की एक टीम उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंची. इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा. इसके बाद पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया.

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पुलिस ने बताया कि आरोपी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. मुठभेड़ वाली जगह से पुलिस ने पांच खाली कारतूस और एक देसी पिस्तौल भी बरामद की है.

सतिंदर उर्फ कांटा पहाड़गंज थाने में दर्ज उस मामले में वांछित था, जो पंचकुइयां रोड स्थित बार में हुई गोलीबारी से जुड़ा है. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बार में फायरिंग के पीछे क्या वजह थी और वारदात में आरोपी के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं.

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