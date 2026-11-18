Amla Navami Vrat Katha: हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष धार्मिक महत्व है. इसे अक्षय नवमी और कूष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की आराधना करने से उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. साथ ही इस दिन किए गए पूजा-पाठ, मंत्र जाप और दान-पुण्य को भी विशेष फलदायी माना जाता है. आंवला नवमी पर पूजा के साथ व्रत कथा पढ़ने का भी विधान है. मान्यता है कि कथा सुने बिना पूजा अधूरी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं आंवला नवमी की दोनों पौराणिक कथाएं.

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आंवला नवमी की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार माता लक्ष्मी धरती पर घूमने आई थीं. इसी दौरान उनके मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने का विचार आया. वह सोचने लगीं कि दोनों देवताओं की आराधना एक साथ कैसे की जाए.

तभी उन्हें याद आया कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेलपत्र भगवान शिव को. इन दोनों के गुण आंवले के पेड़ में भी पाए जाते हैं. इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा करने का फैसला किया.

माता लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए. इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाया और दोनों देवताओं को भोग लगाया. बाद में उन्होंने भी इस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया.

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मान्यता है कि यह घटना कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुई थी. तभी से इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई. कहा जाता है कि इस दिन जो महिलाएं आंवले के पेड़ की पूजा करती हैं और परिवार के साथ बैठकर भोजन करती हैं, उनके घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. साथ ही भगवान विष्णु और शिवजी का आशीर्वाद मिलता है.

अक्षय नवमी की दूसरी कथा

आंवला नवमी से जुड़ी एक दूसरी कथा में एक सेठ का जिक्र मिलता है. कहा जाता है कि वह हर साल आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और उन्हें दान देते थे. लेकिन सेठ के बेटों को पिता का यह काम पसंद नहीं था. इस बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता रहता था.

आखिरकार रोज के झगड़ों से परेशान होकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर रहने लगे. वहां उन्होंने रोजी-रोटी के लिए एक दुकान खोली. दुकान के बाहर उन्होंने आंवले का एक पेड़ भी लगाया. धीरे-धीरे उनका कारोबार अच्छा चलने लगा और दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रहने लगी.

सेठ ने नए गांव में भी अपनी पुरानी परंपरा जारी रखी. वह हर साल अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और जरूरतमंदों को दान देते थे.

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उधर, उनके बेटों का कारोबार लगातार कमजोर पड़ने लगा. कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पिता के साथ गलत व्यवहार किया था. उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ और वे पिता के पास पहुंचकर माफी मांगने लगे.

सेठ ने बेटों को भी आंवले के पेड़ की पूजा करने और दान-पुण्य करने की सलाह दी. इसके बाद उन्होंने भी पिता के बताए रास्ते पर चलना शुरू किया. ऐसा करने से उनके जीवन में भी खुशहाली लौट आई.

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