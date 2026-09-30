'किसानों को मुफ्त सिंचाई और 48 घंटे में मिलेगा गन्ने का भुगतान', अखिलेश का बड़ा ऐलान

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के लिए बड़े चुनावी वादे किए. उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर खेती की सिंचाई पूरी तरह मुफ्त होगी और गन्ने का भुगतान 24 से 48 घंटों में किया जाएगा.

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उन्होंने बिजली, अर्थव्यवस्था और बाढ़ जैसी समस्याओं पर भी सरकार की आलोचना की. साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार राज्यसभा चुनाव में बेईमानी हुई.

24 से 48 घंटे में गन्ने का भुगतान

अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले वक्त में किसान की खेती की सिंचाई फ्री होगी, क्योंकि किसान जितना खुशहाल होगा उतना ही प्रदेश बेहतर होगा. उन्होंने चौधरी चरण सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई सबसे पहले उन्होंने लड़ी थी. सपा प्रमुख ने कहा कि आगामी मैनिफेस्टो में किसानों के हित में कई बड़े फैसले होंगे. उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने पर किसानों की पैदावार बढ़ाने और सही मूल्य दिलाने की दिशा में काम किया जाएगा.



बीजेपी सरकार को घेरते हुए अखिलेश ने कहा कि जो सरकार 10 साल में बिजली का एक कारखाना नहीं लगा सकती, वह किसानों को सस्ती बिजली कभी नहीं दे सकती. एक ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के दावे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था चढ़ावा चोरी से नहीं बनेगी. उन्होंने रंगों की व्याख्या करते हुए कहा कि हरा रंग हरियाली की क्रांति और लाल रंग दूसरी क्रांति का प्रतीक है और दोनों मिलकर समाजवादी पार्टी का झंडा बनाते हैं.



वहीं, राज्यसभा में धनराज को मौका देने पर अखिलेश ने कहा कि नई सोच और नई पीढ़ी के व्यक्ति को भेजने का अवसर मिला है. बदलते दौर में जहां कॉरपोरेट वर्ल्ड में कई दलों का दबदबा है, वहीं सपा ने भी उद्योग जगत से जुड़ने के लिए राज्यसभा सदस्य बनाने का फैसला लिया. समाजवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवाद को दोबारा पढ़ने की जरूरत है. सपा उद्योगों की स्थापना और कारोबार को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी.

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अखिलेश ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप



अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में नियत ये होनी चाहिए कि जिसकी संख्या ज्यादा हो उसे मौका मिले. अगर पिछली बार भाजपा की बेईमानी न होती तो सपा के 3 सांसद राज्यसभा गए होते.



उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में 1200 वोट के करीबी अंतर से कई सीटें हारी गईं. उपचुनावों में प्रशासन के दबाव में पीडीए के वोट काटे गए. कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद भी आज तक कोई सही जवाब नहीं आया.



सपा प्रमुख ने दावा किया कि बहुत से बीजेपी विधायक उनके संपर्क में आना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें एडजस्ट कहां किया जाए क्योंकि सपा वादाखिलाफी नहीं कर सकती. गठबंधन पर उन्होंने साफ किया कि जो गठबंधन पहले था, वह आगे भी रहेगा. हमारी रणनीति यही है और जीत ही सीट का आधार है. बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि उनसे संबंध बहुत अच्छे हैं और यूपी के विकास के लिए सब एक हैं.



कुशीनगर बाढ़ पर अखिलेश ने कहा कि नदियों में मिट्टी भरती जा रही है, जबकि बंधे बाढ़ रोकने के लिए बनते हैं. लखनऊ रिवरफ्रंट में पानी नहीं भरा, लेकिन बाकी जगह भर गया. उन्होंने सवाल किया कि अगर सही डिजाइन किया जाता तो क्या गोरखपुर में पानी भरता. ब्रजेश पाठक पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ई-रिक्शा गिफ्ट कर दो, वह तीन महीने में बेरोजगार होने वाले हैं.

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पत्रकारों को मिले बुलेट प्रूप जैकेट



रायबरेली की रथ यात्रा से जुड़े सवाल पर अखिलेश ने कहा कि रथ यात्रा का कार्यक्रम पहले से तय था, अगर रथ से हम राहुल जी के यहां चले गए चाय पीने तो आपको क्या तकलीफ है.



वहीं, राकेश सचान और स्पीकर से मुलाकातों पर उन्होंने कहा कि मुलाकातों से सरकार नहीं बदलेगी, अब जनता के बीच जाकर जनता सरकार बदलेगी. उन्होंने ये भी कहा कि बंट रही बुलेट प्रूफ जैकेट सबसे पहले पत्रकारों को दी जाएगी.

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