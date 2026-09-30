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'तीसरी बार गलती नहीं करेगी नंदीग्राम की जनता', जेल से बाहर आते ही मिलन प्रधान का CM शुभेंदु पर हमला

नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली है. 2007 के पुराने मामले में गिरफ्तार प्रधान ने जमानत के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा है.

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नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा (Photo: ITG)
नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा (Photo: ITG)

नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधानमंत्री को बुधवार को जमानत मिल गई है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी है. जमानत पर बाहर आने के बाद मिलन प्रधान ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधा है. वहीं, चुनाव प्रचार को लेकर उन्होंने साफ कहा कि उनके पास जितना समय है उसमें वे घर-घर जाकर प्रचार करेंगे. 

नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है और इसके लिए 4 अक्टूबर को प्रचार समाप्त हो जाएगा. ऐसे में, कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान के पास प्रचार के लिए बस चार दिन हैं.

उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधाते हुए कहा कि नंदीग्राम के लोग एक बार, दो बार गलती कर सकते हैं लेकिन वे तीसरी बार गलती नहीं करेंगे. उन्होंने साफ कहा कि नंदीग्राम के लोग किसी के सामने झुकेंगे नहीं और वे उन्हें मजबूती से वोट देंगे. 

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'नंदीग्राम के लोग सच्चाई जानते हैं'

उन्होंने नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार हसीरन रथ को लेकर भी बात की है. उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के लोग सच्चाई जानते हैं. उनका कहना है कि बार-बार नंदीग्राम की धरती का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'हम उस मां- हसीरन रथ का सम्मान करते हैं. लेकिन नंदीग्राम में क्या था? और कौन था?' उन्होंने सवाल किया कि शहीद आंदोलन में कौन शहीद हुए. 

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यह भी पढ़ें: नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत, 21 अक्टूबर को करना होगा सरेंडर

उन्होंने कहा नंदीग्राम में बीजेपी के तीन अच्छे नेता थे और वे नंदीग्राम की रीढ़ पर सीधा हमला कर रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें 2007 के नंदीग्राम के भूमि आंदोलन के पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया.

मिलन प्रधान ने कहा, 'इस भूमि आंदोलन से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का उदय हुआ था, वे उसी भूमि आंदोलन के मामले में शामिल हैं.' 

वहीं, कांग्रेस ने दावा किया है कि जहां एक ओर मिलन प्रधान को जमानत दी गई, वहीं दूसरी ओर नंदीग्राम में प्रचार कर रहे दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं, माणिक फकीर और सुकृति रंजन बिस्वास को हिरासत में लिया गया है.  

बता दें, नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को नंदीग्राम में ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज लगभग दो दशक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में उन्हें 20 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस सीट पर कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया है. 

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