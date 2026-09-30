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IND vs WI: नमन धीर के कैच पर क्यों मचा बवाल? अंपायर्स ने रोका खेल, फिर आया ये फैसला

भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी वनडे में केसी कार्टी के विकेट पर कुछ देर के लिए सवाल खड़े हो गए. प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर नमन धीर ने कवर-प्वाइंट पर डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा. मैदानी अंपायर्स को कैच साफ नहीं लगा, इसलिए थर्ड अंपायर की मदद ली गई. इसके बाद क्या हुआ?

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कैच पकड़ा, फिर भी उठे सवाल... नमन धीर के इस कैच पर क्यों हुई जांच (Photo: X/@BCCI)
कैच पकड़ा, फिर भी उठे सवाल... नमन धीर के इस कैच पर क्यों हुई जांच (Photo: X/@BCCI)

भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में बुधवार को खेले गए दूसरे वनडे में नमन धीर के शानदार कैच ने कुछ देर के लिए रोमांच बढ़ा दिया. केसी कार्टी के विकेट पर मैदानी अंपायर्स पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, जिसके बाद तीसरे अंपायर की मदद ली गई.

मामला वेस्टइंडीज की पारी के 6वें ओवर का है. प्रसिद्ध कृष्णा ने केसी कार्टी को गुड लेंथ गेंद डाली. गेंद पिच से थोड़ी धीमी आई और कार्टी ने जल्दी ड्राइव खेलने की कोशिश की. बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद कवर-प्वाइंट की दिशा में हवा में ज्यादा दूर नहीं गई.

वहां खड़े नमन धीर ने बाईं ओर तेजी से दौड़ लगाई और आगे की तरफ फुल स्ट्रेच में डाइव लगाकर दोनों हाथों से कैच लपक लिया. हालांकि, मैदानी अंपायर्स इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि गेंद जमीन को छुई है या नहीं. इसलिए उन्होंने अलग एंगल से जांच के लिए मामला तीसरे अंपायर के पास भेज दिया.

रीप्ले में साफ दिखा कि नमन धीर की उंगलियां गेंद के नीचे थीं और उन्होंने गेंद को जमीन से पहले ही सुरक्षित पकड़ लिया था. तीसरे अंपायर ने इसे क्लीन कैच करार दिया. हालांकि, कुछ फुटेज में यूजर्स ने दावा किया कि यह कैच क्लीन नहीं था. पर अंत में तीसरे सैम नोगाज्स्की ने इस पर अपनी मुहर लगा दी. 

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इस तरह केसी कार्टी को 9 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा. उन्होंने 10 गेंदों की पारी में 2 चौके लगाए. कार्टी का निचला हाथ बल्ले से निकल गया था, इसलिए शॉट पर उनका पूरा नियंत्रण भी नहीं था. आखिरकार प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट मिला और नमन धीर के शानदार प्रयास ने इसे पूरा किया.


 

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