'कारसेवकों पर गोली चलाने वाले अब रामभक्त बन रहे', BJP नेता सुधांशु त्रिवेदी का सपा पर तंज

समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडेय ने ऐलान किया है कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे. इस ऐलान के बाद उनके दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है. बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश पर तंज कसते हुए उन्हें 'चुनावी हिंदू' बताया. उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाने के पुराने फैसले और सपा नेताओं के बयानों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि एक तरफ कारसेवकों पर गोली चलाने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ रामलला के दर्शन का कार्यक्रम बनाया जा रहा है.
सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता सनातन पांडेय के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए कारसेवकों पर गोली चलवाने की बात कही थी. इसके बाद सुधांशु ने मुलायम सिंह यादव के पुराने बयान को भी याद दिलाया.
कारसेवकों पर गोली चलाने के बयान से अखिलेश के दौरे तक
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने मार्च 2017 में लखनऊ में एक बयान दिया था. उनके मुताबिक, मुलायम ने कहा था कि उन्होंने 16 हिंदुओं को मरवाया था. उन्होंने यह भी कहा था कि 40 लोग मारे जाते तो भी उन्हें गम नहीं होता.
इसी बयान को अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे से जोड़ते हुए सुधांशु ने कहा, "एक तरफ एक पांडेय कह रहे हैं गोली चलवाई, दूसरे पांडेय कह रहे हैं कि 12 दिसंबर को अखिलेश यादव जी सपरिवार दर्शन करने जाएंगे." उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये चुनावी हिंदू हैं. इस बार रामलला के दर्शन करने गए हैं, अगले चुनाव में जय श्री राम भी बोल देंगे.
कांग्रेस-सपा की पुरानी बयानबाजी पर भी उठाए सवाल
सुधांशु त्रिवेदी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच हुई बयानबाजी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सपा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जबकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 'चालू पार्टी' बताया था. इसी बयानबाजी पर तंज कसते हुए उन्होंने सवाल किया कि इन दोनों में चालू कौन है?
इस दौरान, उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाने और उन्हें गाली देने के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए सपा पर निशाना साधा.
कांग्रेस-SP पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने दोनों दलों पर हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि इन दलों की राजनीति या तो हिंदू धर्म का अपमान करने पर टिकी है या फिर उसके साथ छल करने पर. इंडी गठबंधन को भी उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति नफरत रखने वाला बताया.
वहीं, बीजेपी की नीतियों को विकास पर केंद्रित बताते हुए त्रिवेदी ने विपक्ष पर कट्टरपंथी अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया. मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाए जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाए.
दिवाली के बयानों से लेकर कीर्ति आजाद पर भी बोले
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने दिवाली के दौरान कांग्रेस नेताओं के बयानों का भी जिक्र किया. उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के दिवाली को 'खुशियों की ईद' कहने वाले बयान पर सवाल उठाए. कांग्रेस नेता इमरान मसूद के दिवाली को 'मानव निर्मित समस्या' बताने की बात भी कही. इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी की किताब और बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े दावों का जिक्र किया.
कीर्ति आजाद के बयान पर पलटवार करते हुए सुधांशु ने महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठाया. इस दौरान उन्होंने रामायण और महाभारत के प्रसंगों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन ग्रंथों में स्त्री के सम्मान और सतीत्व की विजय को अहम स्थान दिया गया है.
12 दिसंबर को अयोध्या में एकता का प्रदर्शन करने की बात
सुधांशु त्रिवेदी ने 12 दिसंबर को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का भी जिक्र किया. उन्होंने इसे BJP, उसकी विचारधारा और भारतीय समाज की एकता की ताकत का प्रदर्शन बताया. इस दौरान उन्होंने पुराने नारे 'मिले मुलायम-कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम' का जिक्र करते हुए कहा कि समाज की एकता कमजोर होने पर ऐसे नारे लगे थे.
उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में BJP की सरकार बनने को भी देश की राजनीति में बड़ा बदलाव बताया. कांग्रेस की स्थापना और उसके शुरुआती अध्यक्षों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के बाद लंबे समय तक देश की सत्ता पर ब्रिटिश सोच का असर रहा.