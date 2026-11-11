खाद्य सुरक्षा और ईंधन संकट से निपटने में भारत के साझेदार बनेंगे अर्जेंटीना और ब्राजील

भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 के 'भारत मांगे मोर' सत्र में भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कौसिनो ने दोनों देशों के बीच कृषि साझेदारी, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक चुनौतियों पर अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं.

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उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना भारत को खाद्य तेल की आपूर्ति करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है. सोयाबीन तेल के मामले में अर्जेंटीना भारत का सबसे बड़ा साझेदार है, जबकि सूरजमुखी तेल की आपूर्ति में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है.

उन्होंने कहा कि भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि क्षेत्र में कई समानताएं हैं, दोनों देश फसल उत्पादन और निर्यात से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों में इन चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों का साथ मिलकर काम करना जरूरी है.

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भारत की आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा बड़ी चुनौती

मारियानो अगुस्टिन कौसिनो ने कहा कि भारत और अर्जेंटीना क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के बड़े देशों में शामिल हैं, लेकिन आबादी के मामले में दोनों के बीच काफी अंतर है. भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जबकि अर्जेंटीना की आबादी करीब पांच करोड़ है, ऐसे में भारत के सामने लगभग डेढ़ अरब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है.

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उन्होंने कहा कि भारत के किसानों की भूमिका इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. इतनी बड़ी आबादी तक भोजन पहुंचाना आसान काम नहीं है. अर्जेंटीना इस चुनौती में भारत का साझेदार बनना चाहता है, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतें एक-दूसरे की पूरक हैं और कृषि क्षेत्र में इसका लाभ उठाया जा सकता है. राजदूत ने कहा कि अर्जेंटीना खाद्य तेल और तिलहन का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश है. ऐसे में भारत के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीकों को अपनाने और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता सुधारने की काफी संभावनाएं हैं.

खाद्य, उर्वरक, ईंधन और वित्त की चुनौतियां बढ़ीं

वैश्विक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए राजदूत ने कहा कि इस समय दुनिया चार बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है. इनमें खाद्य सुरक्षा, उर्वरकों की उपलब्धता, ईंधन और वित्त से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं. भू-राजनीतिक तनाव और अलग-अलग क्षेत्रों में जारी संघर्षों के कारण इन चुनौतियों का असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इन समस्याओं के जल्द खत्म होने की उम्मीद करना मुश्किल है. ऐसे में देशों को अपनी आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने और नए भरोसेमंद साझेदार तलाशने की जरूरत है. एशिया में दुनिया की करीब 60 फीसदी आबादी रहती है और यहां जनसंख्या लगातार बढ़ रही है. इसलिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एशियाई देशों और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों के बीच सहयोग बढ़ाना जरूरी है.

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कृषि तकनीक और अनुभव साझा करने पर जोर

कौसिनो ने कहा कि भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग की प्रक्रिया पहले से चल रही है. दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग के लिए एक व्यवस्था भी मौजूद है, जिसके तहत तकनीकी अनुभव और विशेषज्ञता साझा की जा सकती है, इससे दोनों देशों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की समस्याओं के समाधान तलाशने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना और भारत के बीच कृषि के अलावा ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है. मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना जरूरी हो गया है. दक्षिण अमेरिका भले ही भारत से भौगोलिक रूप से दूर है, लेकिन अर्जेंटीना जैसे देश भरोसेमंद साझेदार साबित हो सकते हैं.

मोदी की अर्जेंटीना यात्रा से रणनीतिक साझेदारी को मिला विस्तार

भारत और अर्जेंटीना के संबंधों का जिक्र करते हुए राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती काफी पुरानी है. अर्जेंटीना ने 1947 में भारत की आजादी को मान्यता दी थी और इसके बाद भारत में अपना दूतावास स्थापित किया, उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक-दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और अर्जेंटीना के संबंधों में आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का पहलू भी मजबूत हुआ है, दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 2.5 अरब डॉलर से बढ़कर पांच-छह वर्षों में लगभग 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब जरूरत है कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस सहयोग को और आगे बढ़ाया जाए.

राजदूत के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी, इसमें महत्वपूर्ण खनिज, खनन, ऊर्जा आपूर्ति और कृषि सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

भारत और अर्जेंटीना ने पिछले साल कृषि सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तीन साल की कार्ययोजना तैयार की थी. इसके तहत फसल उत्पादकता बढ़ाने, बीजों से जुड़ी तकनीक और डेयरी क्षेत्र में सुधार जैसे मुद्दों पर काम करने की संभावनाएं हैं.

कौसिनो ने कहा कि कृषि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है. इस क्षेत्र में वास्तविक प्रगति के लिए भारत और अर्जेंटीना के तकनीकी विशेषज्ञों और कृषि संस्थानों को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच मौजूदा सहयोग को और व्यापक बनाया जा सकता है.

ब्राजील ने इथेनॉल से निकाला ईंधन संकट का समाधान

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ब्राजील के कृषि प्रतिनिधि रॉबर्टो कार्लोस रजारा पापा ने कहा कि ब्राजील ने कई दशक पहले ही ईंधन संकट से निपटने के लिए इथेनॉल को एक प्रभावी विकल्प के रूप में विकसित करने पर काम शुरू कर दिया था. 1970 के दशक में आए पेट्रोलियम संकट के बाद ब्राजील ने गन्ने से इथेनॉल उत्पादन और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई, इसके लिए नई तकनीक, अनुसंधान और निवेश पर जोर दिया गया. आज ब्राजील में ऐसे वाहन भी उपलब्ध हैं जो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों से चल सकते हैं.

उन्होंने कहा कि ब्राजील इस क्षेत्र में अपने लंबे अनुभव और तकनीक को भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है, इस दिशा में ब्राजील की कृषि अनुसंधान संस्था एम्ब्रापा (Embrapa) और निजी कंपनियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. भारत के साथ मिलकर अनुसंधान और तकनीकी सहयोग के जरिए इथेनॉल उत्पादन और उसके इस्तेमाल को और प्रभावी बनाया जा सकता है.

रॉबर्टो कार्लोस ने कहा कि भारत और ब्राजील के बीच कृषि सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका आधार तकनीकी विकास, सामाजिक लाभ और टिकाऊ खेती भी होना चाहिए, उन्होंने भारत के डेयरी क्षेत्र की सराहना करते हुए कहा कि ब्राजील ने भारत से गिर और साहिवाल जैसी भारतीय नस्लों की गायों के जरिए डेयरी उत्पादन और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने का अनुभव हासिल किया है.

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उन्होंने कहा कि ब्राजील भारत से कई क्षेत्रों में सीखने के लिए तैयार है और दोनों देशों के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान कृषि विकास को नई दिशा दे सकता है, साथ ही, ब्राजील अपनी तकनीक और इथेनॉल उत्पादन से जुड़े अनुभव भारत के साथ साझा करना चाहता है.

इस मौके पर भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार भी शामिल हुए, उन्होंने कहा कि इजरायल और भारत के बीच कृषि के क्षेत्र में कई सालों से संबंध रहा है. इजरायल भारत के लिए ड्रिप इरिगेशन की एक नई तकनीक लेकर आ रहा है, इस तकनीक की खासियत यह है कि इसके इस्तेमाल में बिजली की जरूरत नहीं होगी, इजरायल में विकसित इस तकनीक को भारत में भी उपलब्ध कराया जा रहा है, इससे सिंचाई के दौरान पानी की काफी बचत होगी और फसलों को उनकी जरूरत के मुताबिक ही पानी मिल सकेगा. इससे पानी की अनावश्यक खपत और बर्बादी को रोकने में मदद मिलेगी.

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