'25 के आबो', ससुर बनेंगे अनंत सिंह, खेसारी लाल यादव को दिया बेटी की शादी का न्योता

मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह ने भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को वीडियो कॉल पर अपनी बेटी शिवांगी सिंह की शादी में आने का न्योता दिया है. दोनों के बीच हुई बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अनंत सिंह ने खेसारी से कहा, “25 के आबो,” जिसके बाद यह बातचीत चर्चा का विषय बन गई.

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अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होगी, जिसमें कई VIIP शामिल होंगे. शादी की रस्में 20 नवंबर से शुरू होंगी और उसी दिन तिलक समारोह भी आयोजित होगा. शादी को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है और जयमाला स्टेज को जयपुर थीम पर सजाने की योजना बनाई गई है.

वीडियो कॉल में क्या हुआ

वायरल वीडियो में अनंत सिंह खेसारी लाल यादव को बेटी की शादी में आने का निमंत्रण देते दिखे. उन्होंने कहा, “प्रणाम, 25 के आबो.” इस पर खेसारी लाल ने बताया कि 20 नवंबर को उनका पहले से कोई कार्यक्रम है. उन्होंने कहा कि वो समस्तीपुर में कार्यक्रम में हैं और रात को पूर्णिया में होंगे,

खेसारी लाल यादव ने अनंत सिंह को बताया कि वे 25 नवंबर को सुबह पटना पहुंचेंगे और शादी में शामिल होने के बाद उसी दिन वापस लौट जाएंगे. अनंत सिंह ने इस पर “ठीक हैं” कहाय इस बातचीत के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि खेसारी शादी समारोह में शिरकत कर सकते हैं.

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अनंत सिंह का खास अंदाज

अनंत सिंह की बातचीत का अंदाज फैंस को खास लगा. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके “25 के आबो” वाले अंदाज को गार्जियन जैसा हुक्म बताया. वीडियो में दोनों के बीच आपसी अपनापन और सहजता साफ दिखी, जिसने इस क्लिप को और अधिक चर्चित बना दिया. ये पहली बार नहीं है जब अनंत सिंह किसी सेलिब्रिटी से वीडियो कॉल पर बात करते दिखे हों. इससे पहले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी उनसे वीडियो कॉल पर बात की थी और मुंबई आने का न्योता दिया था. उस बातचीत में भी अनंत सिंह के सीधे और खास अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा था.



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