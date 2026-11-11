महाभारत के 307 साल पुराने दस्तावेज को UNESCO ने दी जगह, ताड़ के पत्तों पर लिखी है कर्ण और अर्जुन के युद्ध की कहानी

महाभारत की कहानी आपने सुनी होगी. कौरवों और पांडवों का युद्ध, अर्जुन का गांडीव, श्रीकृष्ण की गीता और कर्ण की दानवीरता. इस महाकाव्य से जुड़ी एक खास चीज अब दुनिया के सामने चर्चा में है. पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में महाभारत की 307 साल पुरानी एक पांडुलिपि संभालकर रखी गई है. ताड़ के पत्तों पर लिखी इस पांडुलिपि को UNESCO ने अपने एक खास रजिस्टर में शामिल किया है.

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यह पांडुलिपि विश्वभारती विश्वविद्यालय के पास है. इसमें महाभारत के 18 पर्वों में से एक 'कर्ण पर्व' का हिस्सा दर्ज है. यानी महाभारत के उस दौर की कहानी, जब कर्ण कौरव सेना की कमान संभाल रहे थे और अर्जुन के साथ उनका निर्णायक युद्ध हुआ था.

UNESCO ने इसे 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर' में जगह दी है. इस रजिस्टर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र की ऐसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धरोहरों को शामिल किया जाता है, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना जरूरी है.

ताड़ के पत्तों पर लिखी है महाभारत की कहानी

अब सवाल है कि इस पांडुलिपि में ऐसा क्या खास है? यह कागज पर छपी कोई किताब नहीं है. इसे ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है. इसमें कुल 221 पत्ते हैं. पांडुलिपि को हरिचरण शर्मा ने लिपिबद्ध किया था. इसमें महाभारत के कर्ण पर्व का एक हिस्सा दर्ज है.

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महाभारत को परंपरागत रूप से महर्षि वेदव्यास से जोड़ा जाता है. इसमें कुल 18 पर्व हैं. हर पर्व में युद्ध, राजनीति, रिश्तों, धर्म और जीवन से जुड़े अलग-अलग प्रसंग मिलते हैं. इनमें कर्ण पर्व भी एक अहम हिस्सा है. कर्ण पर्व की कहानी महाभारत युद्ध के उस मोड़ पर पहुंचती है, जब कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया जाता है. कर्ण और अर्जुन के बीच लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष इसी दौर में निर्णायक रूप लेता है. दोनों के बीच युद्ध महाभारत के सबसे चर्चित प्रसंगों में गिना जाता है. यह पांडुलिपि 307 साल पुरानी है. यह प्राचीन महाकाव्य के एक हिस्से की सदियों पुरानी लिखित प्रति है.

शांतिनिकेतन में कहां रखी है यह पांडुलिपि?

यह दुर्लभ दस्तावेज विश्वभारती विश्वविद्यालय के 'लिपिका' नाम के पांडुलिपि संग्रह में रखा गया है. शांतिनिकेतन का यह विश्वविद्यालय रवींद्रनाथ टैगोर से जुड़ा है. यहां साहित्य, कला और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी कई दुर्लभ चीजें संभालकर रखी गई हैं. इस संग्रह में सिर्फ महाभारत की यह पांडुलिपि नहीं है. यहां महाभारत के दूसरे हिस्सों की पांडुलिपियां भी हैं. इसके अलावा संस्कृत, बांग्ला और चार अन्य भाषाओं में लिखी गई रचनाएं भी रखी गई हैं.

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विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि UNESCO के द्वारा लिस्ट में शामिल किए जाने से यहां मौजूद दुर्लभ पांडुलिपियों की तरफ दुनिया का ध्यान जाएगा. इससे इन दस्तावेजों पर रिसर्च करने वाले लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा.

क्या है UNESCO का Memory of the World रजिस्टर?

UNESCO यानी संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था दुनिया की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए काम करती है. इसी दिशा में UNESCO ने 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड' कार्यक्रम शुरू किया था. इसका मकसद दुनिया के ऐसे दस्तावेजों और रिकॉर्ड को पहचान देना और सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिनका इतिहास और संस्कृति के लिहाज से खास महत्व है.

इसके तहत क्षेत्रीय स्तर पर भी रजिस्टर बनाए जाते हैं. विश्वभारती की इस पांडुलिपि को एशिया-पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जगह मिली है. इसका मतलब है कि अब यह पांडुलिपि पूरे क्षेत्र की अहम दस्तावेजी विरासत है.

अब हजारों पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में बचाया जा रहा

पुराने दस्तावेजों के साथ सबसे बड़ी चुनौती उन्हें सुरक्षित रखने की होती है. कागज, ताड़ के पत्ते और दूसरे पुराने माध्यम समय के साथ खराब हो सकते हैं. नमी, तापमान और रखरखाव की कमी से इनमें लिखी बातें हमेशा के लिए मिट सकती हैं. इसी खतरे को देखते हुए विश्वभारती विश्वविद्यालय ने अपने लिपिका संग्रह में मौजूद हजारों दुर्लभ पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में सहेजने का काम शुरू किया है. यह काम केंद्र सरकार के 'ज्ञान भारतम मिशन' के तहत किया जा रहा है. इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी की विशेषज्ञ टीम की मदद ली जा रही है.

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ज्ञान भारतम मिशन का मकसद देश में मौजूद पुरानी पांडुलिपियों को ढूंढना, उनकी जानकारी जुटाना, उन्हें सुरक्षित रखना और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है. इससे रिसर्च करने वालों को इन दस्तावेजों तक पहुंचने में आसानी होगी. साथ ही, अगर मूल पांडुलिपि को समय के साथ नुकसान पहुंचता है, तब भी उसकी डिजिटल कॉपी बची रहेगी. विश्वभारती के प्रवक्ता के मुताबिक, संग्रह में रखी कुछ दूसरी रचनाओं को भी पहले UNESCO की पहचान मिल चुकी है. इनमें नाट्यशास्त्र से जुड़ी रचनाएं शामिल हैं.

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