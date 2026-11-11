सऊदी में तंबाकू को लेकर नया नियम, बेचते पकड़े गए तो देने होंगे 1.25 लाख रुपये

सऊदी अरब में टोबैको प्रोडक्ट की बिक्री को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं. अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट या तंबाकू से जुड़ा कोई भी उत्पाद बेचना दुकानदारों को भारी पड़ सकता है. ऐसा करते पकड़े जाने पर 5,000 सऊदी रियाल (करीब 1.25 लाख रुपये) तक का जुर्माना भरना होगा. इतना ही नहीं, बार-बार नियम तोड़ने पर जुर्माना दोगुना हो सकता है और दुकान भी बंद की जा सकती है.

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गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब के नगर पालिका एवं आवास मंत्रालय ने तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी है. मंत्रालय ने साफ किया है कि नाबालिगों को तंबाकू बेचना ही नहीं, बल्कि उन्हें तंबाकू की बिक्री वाली दुकानों और इसके इस्तेमाल के लिए तय जगहों पर जाने देना भी नियमों का उल्लंघन है.

18 साल से कम उम्र वालों की एंट्री पर रोक

नए नियमों के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए बनी खास दुकानों में नहीं जा सकता. इसके अलावा उन जगहों पर भी नाबालिगों का जाना प्रतिबंधित है, जहां तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल या सेवन की सुविधा दी जाती है.

दुकानदारों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे सिगरेट या तंबाकू बेचने से पहले ग्राहक से उसकी उम्र का सबूत मांग सकते हैं. यानी अगर किसी ग्राहक की उम्र को लेकर संदेह है तो दुकानदार उससे पहचान पत्र दिखाने के लिए कह सकता है.

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मंत्रालय ने नाबालिगों को तंबाकू बेचने और प्रतिबंधित जगहों पर उनकी एंट्री की अनुमति देने, दोनों को गंभीर उल्लंघन माना है. इन मामलों में स्थानीय नगर निकाय के नियमों और उल्लंघन की श्रेणी के हिसाब से 5,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

अगर कोई दुकानदार बार-बार ऐसा करता है तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा संबंधित दुकान या प्रतिष्ठान को बंद करने की कार्रवाई भी हो सकती है.

सिगरेट बेचने के तरीके पर भी सख्ती

सऊदी सरकार ने सिर्फ नाबालिगों को तंबाकू बेचने पर ही रोक नहीं लगाई है, बल्कि इसकी बिक्री और प्रचार के तरीके को लेकर भी कई नियम बनाए हैं.

तंबाकू बेचने वाली दुकानों पर धूम्रपान के नुकसान बताने वाली स्वास्थ्य चेतावनी साफ दिखाई देनी चाहिए. दुकान के बाहर या भीतर यह सूचना भी लगानी होगी कि 18 साल से कम उम्र वालों को तंबाकू बेचना और उनका प्रवेश प्रतिबंधित है. एक-एक सिगरेट बेचने की अनुमति नहीं होगी.

मुफ्त में सिगरेट या तंबाकू के सैंपल बांटना, गिफ्ट देना और इनाम के तौर पर तंबाकू उत्पाद देना प्रतिबंधित है. दुकानदारों को सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (SFDA) के तय मानकों और शर्तों का पालन करना होगा.

मंत्रालय ने कारोबारियों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों को भी इन नियमों और उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दें. इसके साथ ही दुकानदारों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत नियमों को पढ़ने की सलाह दी गई है.

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दुकान खोलने के लिए भी तय किए गए हैं नियम

सऊदी अरब में तंबाकू की दुकानों को लेकर जून 2026 में भी लाइसेंस और कारोबार से जुड़े नियम सख्त किए गए थे. इसके तहत तंबाकू की दुकान किसी स्कूल या मस्जिद से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए.

इसके अलावा दुकान का न्यूनतम आकार 36 वर्ग मीटर तय किया गया है. दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना, आग से बचाव के इंतजाम करना और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े तय मानकों का पालन करना भी जरूरी है.

सरकार का कहना है कि इन नियमों का मकसद तंबाकू की बिक्री पर निगरानी बढ़ाना और नाबालिगों को इससे दूर रखना है. यही वजह है कि अब तंबाकू बेचने वाले कारोबारियों को उम्र की जांच से लेकर दुकान के संचालन तक हर नियम का ध्यान रखना होगा. छोटी सी लापरवाही भी उन्हें हजारों रियाल का जुर्माना और दुकान बंद होने जैसी परेशानी में डाल सकती है.

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