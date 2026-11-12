Shani Margi 2026: 1 महीने बाद शनि होंगे मार्गी, इन 3 राशियों के करियर में आएगा बड़ा टर्निंग प्वॉइंट

आज से ठीक एक महीना बाद शनि मार्गी हो जाएंगे. यानी 11 दिसंबर को मीन राशि में शनि की सीधी चाल शुरू हो जाएगी. इससे पहले शनि 27 जुलाई को इसी राशि में वक्री हुए थे. ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन और न्याय का कारक माना जाता है. ज्योतिषविदों का कहा है कि शनि के मार्गी होने से मेष, वृषभ और मकर राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है. इन लोगों के करियर में भी एक अच्छा टर्निंग प्वॉइंट आ सकता है, जो इनके जीवन को एक नई दिशा देगा.

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मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना करियर और आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलने के संकेत हैं. जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलने और अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना है. कारोबारियों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है. पुराने संपर्कों के जरिए कोई लाभकारी सौदा मिल सकता है. लंबे समय से अटका भुगतान मिलने की उम्मीद भी बन सकती है. हालांकि, आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना होगा. निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें और बचत पर ध्यान दें.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना आमदनी के नए रास्ते खोल सकता है. नौकरी करने वालों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि से जुड़े सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. लंबे समय से मेहनत कर रहे लोगों को अपने काम का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट और ग्राहकों के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है. कारोबार के विस्तार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है. इस दौरान आमदनी बढ़ने की संभावना के साथ खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा. सही आर्थिक योजना भविष्य के लिए बचत बढ़ाने में मदद कर सकती है.

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मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं. ऐसे में शनि का मार्गी होना इस राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है. कारोबारियों के लिए भी परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं. नए लोगों के साथ जुड़कर काम करने और व्यापार को आगे बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं. कामकाज में लंबे समय से आ रही रुकावटें धीरे-धीरे दूर होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा.

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