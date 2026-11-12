पंजाब में पराली जलाने के 5,517 मामले, पांचवें नंबर पर पटियाला, 85.90 लाख का जुर्माना

पंजाब में धान की कटाई के सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 11 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में पराली जलाने के कुल 5,517 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें पटियाला जिले में 374 घटनाएं सामने आई हैं. आंकड़ों के लिहाज से पटियाला पूरे पंजाब में पांचवें स्थान पर है. पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से निगरानी और कार्रवाई की जा रही है.

और पढ़ें

पंजाब में 96.65 फीसदी धान की कटाई पूरी

रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब में इस सीजन में कुल 32.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल लगाई गई थी. इसमें से 96.65 फीसदी क्षेत्र में फसल की कटाई पूरी हो चुकी है. इसके बावजूद राज्य के अलग-अलग जिलों में पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की जा रही हैं. इन घटनाओं पर नजर रखने के लिए प्रशासन की ओर से खेतों का निरीक्षण किया जा रहा है. अब तक प्रदेश में कुल 4,620 खेतों का निरीक्षण किया गया है, जबकि 2,003 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया है.

85.90 लाख रुपये का जुर्माना

पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब में अब तक पर्यावरण मुआवजे (Environmental Compensation) के तहत 85.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें से 37.55 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है. इसके अलावा पराली जलाने के मामलों में 1,259 एफआईआर दर्ज की गई हैं. वहीं, 1,637 मामलों में संबंधित किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. अधिकारियों ने कार्रवाई के तहत 1,435 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं.

Advertisement

पटियाला में पराली जलाने के 374 मामले

पटियाला जिले में भी पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में कुल 2.314 लाख हेक्टेयर धान क्षेत्र में से 98 फीसदी फसल की कटाई पूरी हो चुकी है. इसके बावजूद जिले में पराली जलाने की 374 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन मामलों की जांच के लिए 282 खेतों का निरीक्षण किया गया. वहीं, 184 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाओं का भौतिक सत्यापन किया गया है.

पटियाला में पर्यावरण मुआवजे के तहत कुल 6.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें से 2.60 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है. जिले में पराली जलाने के मामलों में 153 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसके अलावा 120 मामलों में राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है. इन कार्रवाइयों के जरिए प्रशासन पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की कोशिश कर रहा है.

पटियाला पूरे पंजाब में सबसे आगे

रिपोर्ट का एक अहम आंकड़ा यह भी है कि पराली जलाने के मामलों में चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी करने के मामले में पटियाला पूरे पंजाब में सबसे आगे है. जिले में अब तक कुल 390 चेतावनी एवं कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. यह संख्या राज्य के अन्य सभी जिलों के मुकाबले सबसे अधिक है. इसके अलावा पटियाला में तीन ऐसे खेत भी दर्ज किए गए हैं, जहां गैर-एएफएल (Non-AFL) अधिकारियों की ओर से पराली जलाने की पुष्टि की गई है. पूरे पंजाब में ऐसे खेतों की संख्या 147 बताई गई है.

Advertisement

इन जिलों में सबसे ज्यादा घटनाएं

पंजाब में पराली जलाने के मामलों में फिरोजपुर जिला सबसे आगे है. यहां अब तक 728 घटनाएं दर्ज की गई हैं. इसके बाद तरनतारन में 687 और संगरूर में 628 मामले सामने आए हैं. बठिंडा में पराली जलाने की 499 घटनाएं दर्ज की गई हैं. वहीं, 374 मामलों के साथ पटियाला पांचवें स्थान पर है.

पंजाब के पांच जिलों में पराली जलाने के मामले-

फिरोजपुर - 728

तरनतारन - 687

संगरूर - 628

बठिंडा - 499

पटियाला - 374

इस तरह पंजाब में धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में जुर्माना लगाने, एफआईआर दर्ज करने, राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री करने और नोटिस जारी करने जैसी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----