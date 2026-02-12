scorecardresearch
 
बिहार में TRE 4 के तहत 46,000 शिक्षकों की भर्ती, मार्च में शुरू होगा आवेदन

बिहार में चौथे चरण (TRE 4) के तहत करीब 46,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. इसके लिए मार्च में विज्ञापन जारी होगा और आवेदन प्रक्रिया भी उसी महीने शुरू होगी. शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए 44,500 से अधिक रिक्तियां BPSC को भेजी हैं. इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में भी शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों पर नियुक्तियां होंगी.

शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों पर नियुक्तियां होंगी.( Photo: Pexels)
अगर आप बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. सरकार एक बार फिर नौकरी का बड़ा पिटारा खोलने जा रही है. TRE 4 के तहत हजारों पदों पर बहाली होने वाली है, यानी मौका भी बड़ा है और उम्मीद भी. दरअसल,  बिहार में शिक्षकों की बड़ी बहाली होने जा रही है. चौथे चरण यानी TRE 4 के तहत करीब 46,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. इसके लिए मार्च महीने में विज्ञापन जारी होगा और आवेदन की प्रक्रिया भी मार्च से ही शुरू हो जाएगी.

शिक्षक नियुक्ति के लिए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने BPSC (बिहार लोक सेवा आयोग) को रिक्तियों की अधियाचना भेज दी है. शिक्षा विभाग में कक्षा 1 से 12 तक के लिए कुल 44,500 पदों की जानकारी BPSC को दी गई है. इसमें अलग-अलग कक्षाओं के लिए पद शामिल हैं:

कक्षा 1 से 5

कक्षा 6 से 8

कक्षा 9 से 10

कक्षा 11 से 12

शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों के लिए भी नियुक्तियां की जाएंगी
इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में भी कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती होगी. साथ ही पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षक और प्रधानाध्यापक पदों के लिए भी नियुक्तियां की जाएंगी. यानी कुल मिलाकर TRE 4 के जरिए बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, जिससे राज्य के स्कूलों में खाली पड़े पद भरे जाएंगे.

---- समाप्त ----
