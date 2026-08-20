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5369 पदों पर भर्ती का इंतजार! UPSSSC 10 सितंबर को जारी कर सकता है जूनियर क्लर्क का रिजल्ट

आयोग ने रिजल्ट जारी करने की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. सफल अभ्यर्थियों के विभाग आवंटन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. हालांकि, 10 सितंबर की तारीख आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह जल्द हो सकती है. अभ्यर्थी इस अपडेट के लिए तैयार रहें.

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उत्तर प्रदेश के हजारों प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से आयोजित 'कनिष्ठ लिपिक (जूनियर क्लर्क)' और 'सहायक स्तर-III (अस‍िस्टेंट ग्रेड-III)' भर्ती परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आयोग 10 सितंबर को इस भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट (Final Selection Result) जारी कर सकता है. लंबे समय से अंतिम नतीजे का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीदें अब पूरी होने के करीब हैं.

तैयारियां लगभग पूरी, 5369 युवाओं को मिलेगी नौकरी

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इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 5369 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है. UPSSSC ने रिजल्ट जारी करने से जुड़ी अपनी सभी आंतरिक कागजी और तकनीकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. अंतिम परिणाम घोषित होते ही सफल अभ्यर्थियों के विभागों के आवंटन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन/जॉइनिंग की आगे की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

हालांकि, अभ्यर्थियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि 10 सितंबर की तारीख अभी आयोग की तरफ से आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है. यह खबर प्रशासनिक सूत्रों के हवाले से आई है. लेकिन जिस रफ्तार से आयोग में काम चल रहा है, उसे देखते हुए पूरी संभावना है कि सितंबर के दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही युवाओं का इंतजार खत्म हो जाए.
 

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