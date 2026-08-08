Weekly Rashifal (10-16 Aug 2026): सूर्य ग्रहण वाला हफ्ता! कर्क-सिंह सहित इन राशियों पर भारी रहेगा नया सप्ताह

अगस्त माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह सप्ताह 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक रहने वाला है. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र ने ग्रहों की चाल के आधार पर इस सप्ताह का हाल बताया है. इस सप्ताह कर्क राशि में तीन ग्रह (सूर्य, गुरु, बुध) रहेंगे. मिथुन में मंगल और सिंह राशि में केतु रहेगा. कन्या राशि में शुक्र, कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनि देव विराजमान है. इसके अलावा, इस सप्ताह साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी 12 अगस्त को लगने वाला है. आइए जानते हैं कि यह सप्ताह किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है.

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मेष राशि

मेष राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में मेहनत का लाभ मिलेगा. बुधवार से शुक्रवार के बीच अच्छी खबर मिल सकती है. महत्वपूर्ण फैसलों के लिए समय अनुकूल रहेगा. विवादों, नकारात्मक विचारों और खानपान में लापरवाही से बचें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए संभलकर काम करने का समय है. प्रोफेशन में धैर्य और मेहनत से लाभ मिलेगा. काम में लापरवाही नुकसान दे सकती है. शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. धन संबंधी फैसलों में परिवार की सलाह लें. ठगी का शिकार हो सकते हैं. लंबी यात्रा से बचें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को धन लाभ के अवसर मिलेंगे. नौकरी तलाशने वालों को सफलता मिल सकती है. व्यापार में लाभ होगा और करियर में तरक्की के लिए प्रयास तेज करना फायदेमंद रहेगा. महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार या बुधवार को ले सकते हैं. जल्दबाजी और कटु वाणी से बचें.

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कर्क राशि

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को आपकी राशि में ही लगने वाला है. कर्क राशि वालों के लिए करियर को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है. आपको मेहनत से ही धन लाभ होगा. नौकरी और व्यापार में अवसर मुश्किल से हाथ लगेंगे. अपने हुनर का इस्तेमाल करें. महत्वपूर्ण फैसलों के लिए सोमवार या गुरुवार अनुकूल हैं. स्वास्थ्य और कामकाज में लापरवाही से बचें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मेहनत बढ़ानी होगी. दूर से अच्छी खबर मिल सकती है. खर्चों को नियंत्रित रखें. लंबी यात्रा और विवादों से बचें. नौकरी में संभलकर चलें. व्यापार में ज्यादा निवेश न करें. सोमवार और गुरुवार को निर्णय ले सकते हैं.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और रुके काम पूरे होंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. व्यापार विस्तार का समय है. सोमवार या बुधवार को महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और यात्रा से बचें.

तुला राशि

तुला राशि वालों को धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे. नौकरी की तलाश में सफलता मिल सकती है. व्यापार में लाभ होगा और आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. स्वास्थ्य और यात्रा को लेकर सावधानी रखें.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. योजना बनाकर काम करने से सफलता मिलेगी. प्रबंधन और व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लाभकारी हो सकते हैं. मंगलवार या बुधवार को निर्णय ले सकते हैं. घर-परिवार की सलाह मानना फायदेमंद रहेगा. आलस्य और मतभेदों से बचें.

धनु राशि

धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. नौकरी तलाशने वालों की खोज पूरी हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ होगा. सोमवार या गुरुवार को महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. मेहनत बढ़ाएं और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. तेल-मसाले वाली चीजों से बचें.

मकर राशि

मकर राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. धन की स्थिति बेहतर करने के प्रयास सफल होंगे. नौकरी में आगे बढ़ने का समय है. व्यापार में निवेश पर विचार कर सकते हैं. गुरुवार या शुक्रवार को जरूरी फैसला लें. परिवार को समय दें और नकारात्मक विचारों से बचें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को धन लाभ और रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. करियर में नई तकनीक का इस्तेमाल फायदा देगा. व्यापार में लाभ होगा. शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं. अनजान लोगों से सोच-समझकर डील करें. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें.

मीन राशि

मीन राशि वालों को करियर और नौकरी में मेहनत बढ़ाने से लाभ मिलेगा. आय बढ़ाने के अवसर मिलेंगे और अचानक धन लाभ संभव है. व्यापार में बड़े फैसले ले सकते हैं. सोमवार या गुरुवार अनुकूल हैं. आलस्य और खानपान में लापरवाही से बचें. दवाइयां समय पर लें.

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