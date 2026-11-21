आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के आने के बाद पढ़ाई और करियर को लेकर युवाओं के मन में कई तरह की बातें सामने आती हैं. फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए क्या अब अकाउंटिंग और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में भी AI की वजह से करियर के मौके कम हो जाएंगे? क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की पढ़ाई करना आज भी फायदेमंद है? इन सवालों पर PwC इंडिया के चेयरपर्सन संजीव कृष्णन ने युवाओं के साथ अपने अनुभवों को शेयर किया है. उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन किसी भी क्षेत्र में मजबूत बुनियादी जानकारी यानी फंडामेंटल्स का महत्व कम नहीं होगा.

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AI के दौर में भी एक्सेल और अकाउंटिंग की जरूरत

जब संजीव कृष्णन से पूछा गया कि क्या जब ChatGPT जैसे AI टूल कई तरह के काम कर सकते हैं, तो क्या युवाओं को एक्सेल और अकाउंटिंग सीखने की जरूरत है? इस पर उन्होंने कहा कि एक्सेल आज भी उनके काम की अहम जरूरत है. उनके मुताबिक, ChatGPT किसी सवाल का संभावित जवाब या दिशा बता सकता है लेकिन उसके जवाब को समझने और सही-गलत परखने के लिए विषय की बुनियादी जानकारी होना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि AI टूल्स पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए. किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए उसके मूल सिद्धांतों को समझना जरूरी है. चाहे अकाउंटेंसी हो, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग, मजबूत फंडामेंटल्स के बिना नई टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना मुश्किल है.

खुद की पसंद से नहीं, पिता के कहने पर चुनी CA

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संजीव कृष्णन ने अपने करियर की शुरुआत का किस्सा भी शेयर करें. उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह MBA करना चाहते थे. उन्होंने कई IIM में एडमिशन के लिए परीक्षा पास की लेकिन ग्रुप डिस्कशन में सफल नहीं हो पाए. इसके बाद उनके पिता ने उन्हें CA की पढ़ाई करने की सलाह दी. उनके पिता और परिवार के कई सदस्य पहले से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे. उन्होंने आगे बताया कि 1991 में उन्होंने PwC में आर्टिकल ट्रेनिंग के साथ अपना करियर शुरू किया. शुरुआत में उन्होंने इस क्षेत्र को अपनी पहली पसंद के तौर पर नहीं चुना था लेकिन धीरे-धीरे उन्हें चुनौतीपूर्ण काम मिलने लगे और उनकी रुचि बढ़ती गई.

35 साल तक एक ही फर्म में कैसे टिके रहे?

लेकिन इस दौरान जो बात सबसे खास रही है इस दौरान उन्होंने अपने जीवन से जुड़े अनुभवों को शेयर किया है. आज के दौर में जहां कई युवा कुछ साल में नौकरी बदलने का फैसला कर लेते हैं, वहीं संजीव कृष्णन करीब 35 साल से PwC से जुड़े हुए हैं. उन्होंने बताया कि इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि वह हर दो-तीन साल में कुछ नया और चुनौतीपूर्ण काम मांगते थे.

उनके मुताबिक, उन्होंने ऑडिट से शुरुआत की और बाद में डील्स, प्राइवेट इक्विटी, ट्रांजैक्शन और दूसरे क्षेत्रों में काम किया. कंपनी ने भी उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां दीं. इसी वजह से उन्हें बार-बार नौकरी बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई. संजीव कृष्णन 2006 में PwC के पार्टनर बने और 2021 में कंपनी के इंडिया चेयरपर्सन चुने गए. फिर साल 2025 में उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर चुना गया.

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PwC में हर साल हजारों युवाओं को मिलता है मौका

संजीव कृष्णन ने बताया कि PwC इंडिया में करीब 33 से 34 हजार लोग काम करते हैं. कंपनी हर साल लगभग 2,700 से 4,000 लोगों को भर्ती करती है. इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल और डेटा साइंटिस्ट जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के उम्मीदवार शामिल होते हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी को आज साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में कुशल लोगों की जरूरत है. टैक्स और ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे कामों के लिए अकाउंटेंट के साथ इकोनॉमिक्स की जानकारी रखने वाले प्रोफेशनल भी जरूरी हैं.

लेकिन क्यों हो रही है नौकरी पाने में दिक्कत?

नौकरी के बाजार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौके मौजूद हैं लेकिन कंपनियों की जरूरतों में बदलाव आया है. खासकर कंसल्टिंग के क्षेत्र में कंपनियां अब सिर्फ काम के घंटे नहीं, बल्कि काम से मिलने वाले नतीजों को महत्व दे रही हैं. ऐसे में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की मांग बढ़ी है.

उन्होंने माना कि इससे फ्रेशर्स के लिए शुरुआत में नौकरी पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इस अंतर को कम करने के लिए कंपनियों को कॉलेजों के साथ मिलकर काम करना होगा. उन्होंने बताया कि PwC कॉलेजों में जाकर छात्रों को साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग और दूसरे क्षेत्रों में जरूरी स्किल्स के बारे में जानकारी दे रहा है.

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वहीं, इस दौरान बातचीत के दौरान उन्होंने युवाओं को कुछ जरूरी सलाह दी है. संजीव कृष्णन ने युवाओं को करियर में आगे बढ़ने के लिए तीन बातें ध्यान रखने की सलाह दी. पहली, हमेशा जिज्ञासु बने रहें और नई चीजें सीखने की इच्छा रखें. दूसरी, जिस काम की जिम्मेदारी मिले, उसे अपना काम समझकर पूरी लगन से करें. तीसरी, किसी एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद उसी में अटके न रहें. नई जिम्मेदारियां लेने और दूसरे क्षेत्रों में काम करने की कोशिश करें.

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