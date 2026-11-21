इंडिया टुडे-आजतक मास्टरक्लास के सेशन 'जॉब का स्क्रीन टेस्ट' में अभिनेता और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) के पूर्व चेयरपर्सन गजेंद्र चौहान शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने अपने करियर के अनुभव साझा किए और युवाओं को बताया कि किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ डिग्री या प्रतिभा काफी नहीं है, इसके लिए सही दिशा, मेहनत, ईमानदारी और अच्छा व्यवहार भी जरूरी है, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने व्यवहार को जीवनभर अच्छा बनाए रखते हैं तो काम की कमी कभी नहीं होगी.

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गजेंद्र चौहान ने सफलता और संतुष्टि के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि सफलता का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता, किसी भी मुकाम पर पहुंचने के बाद इंसान को लगता है कि अभी और आगे जाना है, उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े कलाकार के लिए भी सफलता के नए मुकाम हो सकते हैं. इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट हो.

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उन्होंने अपने करियर का उदाहरण देते हुए बताया कि वह शुरुआत में एम्स में रेडियोग्राफर के तौर पर काम करते थे, उन्होंने सीटी स्कैन में विशेषज्ञता हासिल की थी और एक अच्छी नौकरी पर थे, लेकिन अपने काम से संतुष्ट नहीं थे, उनके प्रोफेसर भी उनसे कहते थे कि वह इस काम के लिए नहीं बने हैं. दरअसल, उन्हें पढ़ाई और नौकरी के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों, स्किट और एंकरिंग में ज्यादा दिलचस्पी थी.

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इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में जाने का फैसला किया और मुंबई का रुख किया. चौहान ने कहा कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपने सफर से संतुष्टि मिलती है. हालांकि सफलता के लिए वह आज भी नए लक्ष्य तय करते रहते हैं.

मौका मिले तो डरें नहीं, उसे पकड़ने की हिम्मत रखें

युवाओं को करियर चुनने की सलाह देते हुए गजेंद्र चौहान ने कहा कि जिंदगी में मौके सभी को मिलते हैं, लेकिन हर कोई उनका फायदा नहीं उठा पाता, इसके लिए अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ निश्चय होना जरूरी है. उन्होंने अपने शुरुआती दिनों का किस्सा साझा करते हुए बताया कि 1982 में उन्हें अभिनय की ट्रेनिंग लेने का मौका मिला था. उस समय वह एम्स में काम कर रहे थे. मशहूर एक्टिंग टीचर प्रोफेसर रोशन तनेजा दिल्ली आए थे और उन्होंने कई युवाओं का ऑडिशन लिया था. करीब 200 छात्रों में से गजेंद्र चौहान का चयन हुआ था.

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इसके बाद उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया, उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें मुंबई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. यहां तक कि उन्होंने अपने पिता को भी पूरी बात नहीं बताई थी, उनसे कहा था कि वह एक साल का कोर्स करने जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में अभिनय की दुनिया में अपना करियर बनाने का इरादा था.

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उन्होंने बताया कि उनके बैच में गोविंदा, आदित्य पंचोली और चंकी पांडे जैसे कलाकार भी थे. चौहान के मुताबिक, अगर जिंदगी में कोई अच्छा मौका मिले तो उससे घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए, उसे पूरी हिम्मत के साथ अपनाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए.

ईमानदारी आपकी ताकत को चार गुना बढ़ा देती है

गजेंद्र चौहान ने अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर राजनीति में कदम रखा था, उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे, उनके निर्देश पर प्रमोद महाजन ने उनसे संपर्क किया था और इसके बाद उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली.

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उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीति में रहते हुए कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा. एफटीआईआई के चेयरमैन से लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति तक की जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की. चौहान ने कहा, ईमानदारी आपकी ताकत को चार गुना कर देती है. उनके मुताबिक, किसी भी संस्थान में जिम्मेदारी मिलने के बाद जरूरी है कि व्यक्ति उस पद पर बैठकर सिर्फ काम न करे, बल्कि यह भी सोचे कि वह व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या नया कर सकता है.

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FTII में किए कई बड़े बदलाव

गजेंद्र चौहान ने एफटीआईआई के चेयरमैन के रूप में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उनके काम के सकारात्मक पक्षों को मीडिया में उतनी जगह नहीं मिली, जितनी मिलनी चाहिए थी. उन्होंने बताया कि 1960 में संस्थान की शुरुआत के बाद से वहां मुख्य रूप से डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करवाए. इसके अलावा उन्होंने सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया कि जब कोई छात्र ग्रेजुएशन के बाद संस्थान में दाखिला लेता है तो उसे डिप्लोमा के बजाय मास्टर डिग्री के बराबर योग्यता मिलनी चाहिए.

उन्होंने बताया कि इस दिशा में प्रयासों के बाद 2016 में एफटीआईआई के डिप्लोमा को मास्टर डिग्री के समकक्ष मान्यता मिली. इससे छात्रों के लिए विदेश में आगे की पढ़ाई और रिसर्च के रास्ते भी खुले.

इसी तरह, रोहतक की यूनिवर्सिटी में कुलपति की जिम्मेदारी संभालने के दौरान उन्होंने रिसर्च पर ध्यान दिया, उन्होंने बताया कि वहां पहले पीएचडी की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने दो विभागों में पीएचडी शुरू करवाई, जिसके बाद इसका विस्तार दूसरे विभागों तक हुआ.

एक रोल मिलने के बाद खुद को सुपरस्टार न समझें

फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में लगातार काम पाने के सवाल पर गजेंद्र चौहान ने कहा कि एक सफल रोल मिलने के बाद कई कलाकार खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, यही सोच उनके करियर के लिए नुकसानदायक हो सकती है.

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उन्होंने कहा कि किसी एक सफलता को अपनी मंजिल नहीं समझना चाहिए, आपका लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, उन्होंने अपने करियर का उदाहरण देते हुए बताया कि वह 1982 से लेकर 2027 तक लगातार काम करते रहे हैं, उनके मुताबिक, उन्होंने 1500 से ज्यादा सीरियल में काम किया है और देश की अलग-अलग भाषाओं में भी अभिनय किया है, उन्होंने कहा कि उनका अनुभव बताता है कि लगातार काम मिलने के पीछे दो सबसे अहम बातें हैं- टैलेंट और व्यवहार.

टैलेंट के साथ व्यवहार भी बनाता है आपकी पहचान

युवाओं को सफलता का मंत्र देते हुए गजेंद्र चौहान ने कहा कि किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिभा के साथ अच्छा व्यवहार होना भी जरूरी है, उन्होंने बताया कि यह सीख उन्हें दिग्गज अभिनेता शशि कपूर से मिली थी. उन्होंने कहा कि टैलेंट आपको काम दिला सकता है, लेकिन आपका व्यवहार यह तय करता है कि लोग आपको दोबारा काम देना चाहेंगे या नहीं। इसलिए अपने व्यवहार पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए.

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