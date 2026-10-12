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पिछले महीने यूक्रेन से लड़ने में रूस के 50 हजार लोग मारे गए, नाटो का खुलासा

नाटो अधिकारी के अनुसार रूस को यूक्रेन में पिछले महीने 50 हजार से अधिक लोग हताहत हुए, जिनमें 28 हजार मारे गए. यूक्रेनी नुकसान करीब 5000 रहा. आक्रामक अभियानों में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है.

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रूस-यूक्रेन की जंग में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं. उनका घर और संपत्तियां बर्बाद हो रही हैं. (File Photo: Reuters)
रूस-यूक्रेन की जंग में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं. उनका घर और संपत्तियां बर्बाद हो रही हैं. (File Photo: Reuters)

एक वरिष्ठ नाटो सैन्य अधिकारी के अनुसार रूस को यूक्रेन में पिछले महीने 50,000 से अधिक हताहत हुए. इनमें से करीब 28,000 सैनिक मारे गए. यह आंकड़ा यूक्रेनी बलों के नुकसान से कहीं ज्यादा है. उसी दौरान यूक्रेन के लगभग 5,000 हताहत हुए. ये आंकड़े संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा के लिए गुमनामी की शर्त पर दिए गए. 

रूसी सेना यूक्रेन में आक्रामक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है. सैनिकों को ऐसे क्षेत्रों में भेजा जा रहा है जहां ड्रोन, बारूदी सुरंगें, तोपखाने और अन्य बचाव व्यवस्थाएं सक्रिय हैं. इन क्षेत्रों को किल जोन कहा जाता है. इन प्रयासों के बावजूद नुकसान का अनुपात बहुत अधिक बताया जा रहा है.  

Russia casualties Ukraine

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ये आंकड़े युद्ध की उच्च लागत को रेखांकित करते हैं. रूस की सैन्य व्यय में भारी वृद्धि हुई है. इस साल यह मूल योजना से करीब 40 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है. लंबे संघर्ष से दोनों पक्षों पर दबाव बढ़ रहा है. यूक्रेन ने कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय बढ़त भी हासिल की है. इतने बड़े पैमाने पर नुकसान युद्ध को जारी रखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं.

जर्मन खुफिया प्रमुख समेत कई अधिकारियों ने कहा है कि युद्ध की गतिशीलता ऐसी हो गई है कि इसे बिना राजनीतिक कीमत चुकाए समाप्त करना मुश्किल है. रूस के लिए ये नुकसान घरेलू स्तर पर भी चुनौती पैदा कर सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़े युद्ध की निरंतरता और शांति प्रयासों की जरूरत पर चर्चा बढ़ा रहे हैं.

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नाटो अधिकारी के ये आंकड़े युद्ध की भारी मानवीय कीमत को सामने लाते हैं. दोनों पक्षों के लिए यह स्थिति चिंताजनक है. स्थायी समाधान के लिए कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं क्योंकि सैन्य मार्ग से नुकसान बढ़ते जा रहे हैं.

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