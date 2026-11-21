Mooli Patta Pakora Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में मूली खूब मिलती है. लोग अक्सर मूली का इस्तेमाल सलाद, पराठे और सब्जी बनाने के लिए करते हैं लेकिन इसके पत्तों को कई बार फेंक देते हैं. क्या आप जानते हैं कि मूली के पत्तों से भी कई टेस्टी डिश बनाई जा सकती हैं. इन्हीं में से एक है मूली के पत्तों के कुरकुरे पकौड़े. ये खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं और इन्हें बनाना भी काफी आसान है.
अगर शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन है तो आप मूली के पत्तों के पकौड़े ट्राई कर सकते हैं. इन्हें बनाने के लिए बेसन, चावल का आटा, प्याज और कुछ मसालों की जरूरत होती है. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. आइए जानते हैं मूली के पत्तों के पकौड़े बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी और इन्हें बनाने का आसान तरीका क्या है.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1 कप बारीक कटे हुए मूली के पत्ते
1 कप बेसन
2 बड़े चम्मच चावल का आटा
1 बारीक कटा हुआ प्याज
1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
1 छोटी चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आधी छोटी चम्मच हल्दी
आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर
आधी छोटी चम्मच अजवाइन
नमक स्वादानुसार
पानी जरूरत के अनुसार
तेल तलने के लिए