Mooli Patta Pakora Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में मूली खूब मिलती है. लोग अक्सर मूली का इस्तेमाल सलाद, पराठे और सब्जी बनाने के लिए करते हैं लेकिन इसके पत्तों को कई बार फेंक देते हैं. क्या आप जानते हैं कि मूली के पत्तों से भी कई टेस्टी डिश बनाई जा सकती हैं. इन्हीं में से एक है मूली के पत्तों के कुरकुरे पकौड़े. ये खाने में बेहद टेस्टी लगते हैं और इन्हें बनाना भी काफी आसान है.

और पढ़ें

अगर शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन है तो आप मूली के पत्तों के पकौड़े ट्राई कर सकते हैं. इन्हें बनाने के लिए बेसन, चावल का आटा, प्याज और कुछ मसालों की जरूरत होती है. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. आइए जानते हैं मूली के पत्तों के पकौड़े बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी और इन्हें बनाने का आसान तरीका क्या है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप बारीक कटे हुए मूली के पत्ते

1 कप बेसन

2 बड़े चम्मच चावल का आटा

1 बारीक कटा हुआ प्याज

1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

1 छोटी चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधी छोटी चम्मच हल्दी

आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर

आधी छोटी चम्मच अजवाइन

Advertisement

नमक स्वादानुसार

पानी जरूरत के अनुसार

तेल तलने के लिए

मूली के पत्तों के पकौड़े कैसे बनाएं?

सबसे पहले मूली के पत्तों को अच्छी तरह पानी से धो लें, ताकि उनमें लगी मिट्टी और गंदगी साफ हो जाए. अब इन्हें बारीक काटकर अलग रख दें. इसके बाद एक बड़े बर्तन में बेसन और चावल का आटा डालें. इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, अजवाइन और स्वादानुसार नमक मिलाएं. अब इस मिश्रण में कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मूली के पत्ते डाल दें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल बहुत पतला न हो, वरना पकौड़े अच्छी तरह नहीं बनेंगे. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर चम्मच या हाथ की मदद से थोड़ा-थोड़ा मिश्रण तेल में डालें. पकौड़ों को मध्यम आंच पर पलट-पलटकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. जब पकौड़े अच्छी तरह सिक जाएं तो इन्हें प्लेट में निकाल लें. लीजिए, आपके गरमा-गरम मूली के पत्तों के पकौड़े तैयार हैं. इन्हें हरी चटनी, टमाटर सॉस या चाय के साथ सर्व करें. सर्दियों की शाम में इनका चटपटा स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा.

---- समाप्त ----