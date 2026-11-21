कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी का मानना है कि कानून के क्षेत्र में सफलता पाने का कोई तय फॉर्मूला नहीं है, इसमें किस्मत की भी भूमिका होती है, लेकिन अगर सफलता का कोई तर्कसंगत आधार है तो वह है लगातार मेहनत, उनके मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने में 99 फीसदी योगदान मेहनत का होता है, जबकि प्रेरणा का हिस्सा सिर्फ एक फीसदी होता है.

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इंडिया टुडे मास्टरक्लास के 'टॉप लॉयर कैसे बनें' सेशन में अभिषेक मनु सिंघवी ने कानून की दुनिया में अपने लंबे अनुभव, करियर की शुरुआत, बदलते कानूनी पेशे और युवा वकीलों के सामने मौजूद अवसरों पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि आज कानून का पेशा पहले के मुकाबले काफी बदल चुका है. अब इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और कानून की पढ़ाई करने वाले युवाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. यह पेशा अब सिर्फ उन लोगों की पहली पसंद नहीं है, जिनके परिवार में पहले से वकालत होती रही है.

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत ही सबसे बड़ा मंत्र

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि युवाओं को लंबे-लंबे उपदेश सुनना पसंद नहीं है, इसलिए वह भी उन्हें कोई उपदेश देने के बजाय अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि आज के युवाओं के पास जानकारी हासिल करने के ऐसे साधन हैं, जो पिछली पीढ़ियों के पास नहीं थे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक ने रिसर्च और जानकारी जुटाने का काम बहुत आसान कर दिया है.

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सफलता के सबसे जरूरी तत्व के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं हो सकता. इसमें किस्मत और अच्छे अवसरों की भी भूमिका होती है, लेकिन अगर उन्हें सफलता का कोई व्यावहारिक मंत्र बताना हो तो वह सिर्फ मेहनत है. उन्होंने कहा, "मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जीनियस जैसी कोई चीज नहीं होती. जहां जीनियस दिखाई देता है, वहां भी 99 फीसदी मेहनत होती है और एक फीसदी कहीं से प्रेरणा मिल जाती है.

सिंघवी के मुताबिक, कानून के पेशे में मेहनत की अहमियत दूसरे कई पेशों से भी ज्यादा है. हालांकि कानून के अलग-अलग क्षेत्र हैं. लिटिगेशन करने वाले वकील का काम कॉरपोरेट वकील से अलग होता है. इसी तरह ऑफिस में बैठकर कानूनी काम करने वाले वकीलों की जिम्मेदारियां भी अलग होती हैं, लेकिन हर क्षेत्र में लगातार मेहनत ही सफलता की बुनियाद है.

पिता को मानते हैं अपना कानूनी गुरु

अपने करियर और प्रेरणा के बारे में बात करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उन्होंने अपने पिता को अपना कानूनी गुरु माना, उनके पिता भी जाने-माने वकील थे और कानून के अलावा कई दूसरे विषयों में भी उनकी गहरी रुचि थी. वह संस्कृत के विद्वान थे और हार्वर्ड में भी पढ़ चुके थे. सिंघवी ने बताया कि उनके घर में कानून का माहौल था, परिवार में कानून से जुड़ी बातें होती थीं और इसी वजह से वह धीरे-धीरे इस पेशे की ओर आकर्षित हुए. हालांकि उनके मन में अपने पिता से आगे निकलने की एक प्रतिस्पर्धा भी थी.

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उन्होंने कहा कि उनके पिता का व्यक्तित्व बहुआयामी था, उनकी उपलब्धियों को देखकर लंबे समय तक उन्हें लगता था कि वह अपने पिता के स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं,. इसी भावना ने उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया. सिंघवी ने बताया कि वह पढ़ाई में हमेशा अच्छे रहे. स्कूली शिक्षा के दौरान उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया था, इसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की.

उन्होंने कहा कि पढ़ाई और डिग्रियों का महत्व केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं होता, इससे व्यक्ति की एक पहचान बनती है और आगे चलकर इसका फायदा भी मिलता है.

जीवन में एक आदर्श होना जरूरी

युवा वकीलों को सलाह देते हुए सिंघवी ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई आदर्श जरूर होना चाहिए. ऐसा व्यक्ति जिसकी उपलब्धियों से वह प्रेरणा ले सके और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करे. उन्होंने कहा कि हर दौर में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें उस समय का आदर्श माना जाता है. उन्होंने अपने समय के दिग्गज वकीलों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन लोगों ने अपने काम से एक अलग पहचान बनाई.

सिंघवी ने बताया कि उन्हें महान लोगों की जीवनियां पढ़ना पसंद है, वह खास तौर पर बायोग्राफी पढ़ते हैं, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में मुश्किलों का सामना कैसे किया और सफलता तक पहुंचने के लिए क्या प्रयास किए.

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अब पहली पसंद बन रहा है कानून का पेशा

कानून के क्षेत्र में पिछले चार-पांच दशकों के दौरान आए बदलावों पर बात करते हुए सिंघवी ने तीन बड़े बदलाव गिनाए, पहला बदलाव दूसरे पेशों से भी कानून में युवा आगे आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले ज्यादातर वही लोग कानून के पेशे में आते थे, जिनके परिवार में पहले से वकालत का माहौल होता था, लेकिन अब डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और सफल कारोबारी परिवारों के बच्चे भी कानून को अपना करियर बना रहे हैं. यानी अब यह पेशा किसी खास पारिवारिक पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं रह गया है.

दूसरा बदलाव उन्होंने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को बताया. सिंघवी ने कहा कि जब उन्होंने वकालत शुरू की थी, उस समय इस पेशे में महिलाओं की संख्या काफी कम थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है. निचली अदालतों से लेकर बड़े कानूनी संस्थानों तक महिलाएं शानदार काम कर रही हैं, हर स्तर पर उनकी भागीदारी बढ़ी है. हालांकि, देश के सबसे ऊंचे न्यायिक और कानूनी पदों पर पहुंचने में अभी भी कुछ समय लगता है.

उन्होंने कहा कि पहले कई युवा दूसरे करियर विकल्पों में सफल नहीं होने के बाद कानून के पेशे में आते थे, लेकिन अब कानून युवाओं की पहली पसंद बन रहा है, वे शुरुआत से ही वकालत को अपना करियर बनाना चाहते हैं. अक्सर माना जाता है कि अगर किसी के परिवार में पहले से वकील हैं तो उसे इस पेशे में आगे बढ़ने में आसानी होती है. इस बात पर सिंघवी ने कहा कि यह पूरी तरह गलत नहीं है. कानूनी परिवार से आने वाले व्यक्ति को शुरुआत में एक माहौल, जानकारी और मंच मिल जाता है, लेकिन यह सुविधा हमेशा काम नहीं आती, उन्होंने कहा कि अगर कोई वकील अदालत में खड़ा होता है तो उसके साथ सिर्फ उसका ज्ञान, प्रतिभा और मेहनत होती है, उसके पिता या परिवार की पहचान उसके लिए अदालत में बहस नहीं कर सकती.

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सिंघवी के मुताबिक, शुरुआती दौर में कुछ अवसर जरूर मिल सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को अपनी योग्यता खुद साबित करनी पड़ती है. खासकर शुरुआती मुकदमों में ही यह साफ हो जाता है कि वकील में कितनी क्षमता है.

मल्टीटास्किंग मेरी जिंदगी की खुशी भी और चुनौती भी

अपने व्यस्त दिन के बारे में बताते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनका काम सिर्फ वकालत तक सीमित नहीं रहा है, वह कानून के साथ सार्वजनिक जीवन, राजनीति, मीडिया और लेखन जैसे कई क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे हैं. उन्होंने कहा, "मल्टीटास्किंग मेरी जिंदगी की खुशी भी है और चुनौती भी.

उन्होंने बताया कि सुबह उनके सामने तीन कामों के बीच समय निकालने की चुनौती रहती है, उन्हें सुबह टहलना, अखबार पढ़ना और बची हुई कानूनी फाइलों को देखना पसंद है, इन कामों के लिए समय निकालने के बाद दिन का बड़ा हिस्सा कानूनी काम और सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारियों में गुजरता है.

उनके मुताबिक, अदालत में काम करने का अपना अलग तरीका है. वहां हर बात के लिए पेज नंबर, दस्तावेज और कानूनी संदर्भों की सटीक जानकारी होनी चाहिए, वहीं संसद में उसी विषय पर बात करने का तरीका अलग होता है. एक ही मुद्दे को अदालत और संसद में प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग शैली और तैयारी की जरूरत होती है.

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सिंघवी ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने से सीखने के नए अवसर मिलते हैं, हालांकि, इसके लिए समय का सही प्रबंधन और लगातार मेहनत जरूरी है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कानून के पेशे में सफलता किसी एक डिग्री, पारिवारिक पहचान या संपर्क से नहीं मिलती. अच्छी शिक्षा और सही मार्गदर्शन शुरुआत में मदद कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अपनी जगह बनाए रखने के लिए ज्ञान, तैयारी, मेहनत और लगातार सीखने की इच्छा जरूरी है.

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