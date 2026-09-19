अमृतसर के झबाल रोड पर धरने में बवाल, रेकी के शक में निहंग को पीटा, पुलिस से भी हुई खींचतान

अमृतसर के झबाल रोड पर शुक्रवार रात निहंग गुटों में झड़प हो गई. बताया जा रहा है कि झबाल रोड पर धरने पर बैठेक निहंगों ने बाइक से पहुंचे एक दूसरे निहंग को रोक लिया. धरने पर बैठे निहंगों का आरोप है कि वह विरोधी पक्ष की तरफ से रेकी करने आया था. इसी शक के को लेकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी.

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मामले की सूचना मिलते ही थाना गेट हकीमा की SHO मनजीत कौर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने घायल निहंग को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान धरने पर बैठे लोगों और पुलिस के बीच खींचतान हो गई. बाद में पुलिस घायल निहंग को अपने साथ थाने ले गई.

पहले हमले और फायरिंग का दावा

निहंग शमशेर सिंह ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी उन पर हमला और फायरिंग हो चुकी है. इसी के बाद उन्होंने झबाल रोड पर धरना शुरू किया था. शमशेर सिंह ने मेजर सिंह भिंडवड के साथ विवाद का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष की तरफ से उनकी रेकी कराई जा रही है.

इसके अलावा उन्होंने पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. हालांकि, पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है.

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गाड़ियों को लेकर शुरू हुआ विवाद?

वहीं, SHO मनजीत कौर ने विवाद की शुरुआत को लेकर अलग जानकारी दी. एसएचओ मनजीत कौर के मुताबिक, विवाद की शुरुआत मुख्य सड़क से कुछ गाड़ियों के निकलने के बाद हुई. धरने पर बैठे निहंगों का दावा था कि ये गाड़ियां उनके विरोधी मेजर सिंह की हैं.



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पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही विवाद चला आ रहा है. इस हंगामे के चलते झबाल रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद वाहनों को दूसरे रास्तों से डायवर्ट किया गया. पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर धरना खत्म कराने की कोशिश शुरू कर दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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