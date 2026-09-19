पहले बनवाया महल जैसा मकान, फिर सड़क से सीधे घर तक बनवा लिया ब्रिज! लोग बोले- ये है रईसी

सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में पहाड़ जैसी ऊंची जगह पर बनी एक आलीशान सफेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है. घर देखने में काफी बड़ा और शानदार है, लेकिन लोगों का ध्यान घर से ज्यादा उसके वहां तक पहुंचने वाले रास्ते ने खींचा है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि यह आलीशान सफेद बिल्डिंग थोड़ी ऊंचाई पर बनी हुई है. नीचे मेन रोड है, लेकिन घर तक पहुंचने के लिए कोई सामान्य और सीधा रास्ता दिखाई नहीं देता. ऐसे में घर के मालिक ने सड़क से सीधे अपने घर की बाउंड्री वॉल और मेन गेट तक पहुंचने वाला एक लंबा कंक्रीट का ब्रिज बनवा दिया.

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यानी जहां आमतौर पर लोग घर तक जाने के लिए रास्ता तलाशते हैं, वहां इस घर के मालिक ने सीधे सड़क को अपने घर से जोड़ दिया. वीडियो में यह पूरा रास्ता काफी लंबा और चौड़ा दिखाई दे रहा है. इसी वजह से यह अनोखा नजारा सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इस पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कोई इसे पैसे की ताकत बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि जब रास्ता नहीं मिला तो अपना रास्ता ही बना लिया.

सोशल मीडिया यूजर्स इस तस्वीर को अपने-अपने अंदाज में देख रहे हैं. कुछ लोग इसे अमीरी और शौक से जोड़ रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एक अनोखा आइडिया बता रहे हैं. तस्वीर के साथ शेयर किए जा रहे दावे में कहा जा रहा है कि घर तक पहुंचने का सामान्य रास्ता नहीं था, इसलिए ब्रिज बनवाया गया. हालांकि, तस्वीर कहां की है और इस ब्रिज को किसने बनवाया है, इसकी पूरी और पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है.

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कमेंट्स में लोगों ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट बॉक्स में मजेदार प्रतिक्रियाओं की बौछार कर दी. एक यूजर ने लिखा- रास्ता नहीं मिला तो रास्ता ही बना दिया. वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आम आदमी रास्ता ढूंढता है, लेकिन पैसे वाला रास्ता बनवा देता है. कुछ यूजर्स ने इसे "पैसे का पावर" बताया. वहीं कई लोगों का कहना था कि अगर किसी को ऐसी जगह पर घर बनाना है और वहां पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, तो उसके पास रास्ता बनाने का विकल्प होना चाहिए.

एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि "शौक बड़ी चीज है." वहीं कुछ लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि आखिर इतनी ऊंची और अलग जगह पर घर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी. सोशल मीडिया पर रोज हजारों तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं. लेकिन कुछ तस्वीरें इसलिए लोगों को रोक लेती हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसा नजर आता है, जिसकी उम्मीद आम तौर पर नहीं होती. यह तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है. एक तरफ पहाड़ के ऊपर बना आलीशान घर है और दूसरी तरफ उसे जोड़ता हुआ लंबा ब्रिज जैसा रास्ता.

वीडियो को देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर वहां जाने का रास्ता नहीं था, तो क्या वाकई घर के मालिक ने अपने घर तक पहुंचने के लिए यह पूरा रास्ता बनवा दिया? फिलहाल सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर दावे और मजेदार प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही हैं. लेकिन तस्वीर की वास्तविक लोकेशन और ब्रिज से जुड़ी पूरी जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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Note: Aajtak.in इस खबर की पुष्टि नहीं करता है. यह वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर लिखी गई है.

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