scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मायके लौट आईं मां नंदा-सुनंदा…' नैनीताल में गूंजा जयकारा, तड़के 3 बजे से दर्शन को लगी कतार

कुमाऊं की धरती पर एक बार फिर आस्था का वह रंग दिखाई दिया, जिसका श्रद्धालुओं को पूरे साल इंतजार रहता है. मां नंदा-सुनंदा अपने मायके लौट आई हैं. नैनीताल के ऐतिहासिक मां नयना देवी मंदिर में कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमाओं की विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई. जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठा.

Advertisement
X
नैनीताल के ऐतिहासिक मां नयना देवी मंदिर में कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमाओं की विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई (Photo: ITG)
नैनीताल के ऐतिहासिक मां नयना देवी मंदिर में कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमाओं की विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई (Photo: ITG)

कुमाऊं की धरती पर एक बार फिर आस्था का वह रंग दिखाई दिया, जिसका श्रद्धालुओं को पूरे साल इंतजार रहता है. मां नंदा-सुनंदा अपने मायके लौट आई हैं. नैनीताल के ऐतिहासिक मां नयना देवी मंदिर में कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमाओं की विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई. जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, पूरा मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज उठा.

मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना देर रात से ही शुरू हो गया था. तड़के करीब तीन बजे से मंदिर के बाहर भक्तों की कतारें लग गईं. सुबह होते-होते मंदिर परिसर और आसपास का इलाका श्रद्धालुओं से भर गया. हाथों में पूजा की थाली, चेहरे पर भक्ति और जुबां पर मां के जयकारे लिए लोग अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए पहुंचे.

मायके आई हैं मां नंदा-सुनंदा

सम्बंधित ख़बरें

Neem Karoli Baba
नीम करोली बाबा को क्यों कहा जाने लगा था हनुमान जी का अंश?
Baba Neem Karoli
नीम करोली बाबा की हनुमान भक्ति का रहस्य आखिर क्या था?
haldwani banbhoolpura railway
बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में SC की सुनवाई आज, भारी पुलिस बल तैनात
नैनीताल के पास कई गांवों में डायरिया का प्रकोप फैला है (Photo: ITG)
इन गांवों में ‘पानी’ से डर रहे लोग, 100 से ज्यादा बीमार, 2 मौतों से हड़कंप
Heavy Rain Alert In Uttarakhand
उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, 3 जिलों में स्कूल बंद... प्रशासन ने दी ये सलाह

कुमाऊं की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में मां नंदा-सुनंदा का विशेष स्थान है. मान्यता है कि चंद राजाओं के समय से ही मां नंदा की आराधना की परंपरा चली आ रही है. आज भी कुमाऊं के बड़ी संख्या में परिवार मां नंदा-सुनंदा को अपनी कुलदेवी मानकर पूजा-अर्चना करते हैं. लोक मान्यता के मुताबिक मां नंदा-सुनंदा साल में एक बार अपने ससुराल से मायके यानी कुमाऊं की धरती पर आती हैं. इसी भाव के साथ नंदाष्टमी के अवसर पर मां की प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं. इसके बाद विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर उनके मायके आगमन का उत्सव मनाया जाता है. यही वजह है कि नंदाष्टमी का पर्व सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि कुमाऊं की संस्कृति और भावनाओं से जुड़ा बड़ा पर्व माना जाता है.

Advertisement

दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब

प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया. दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालु मां नंदा-सुनंदा के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं. मंदिर परिसर में लगातार मां के जयकारे सुनाई दे रहे हैं. पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आ रहा है. श्रद्धालुओं के लिए यह सिर्फ मां की प्रतिमाओं के दर्शन का अवसर नहीं, बल्कि अपनी सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ने का भी मौका है.

23 सितंबर को निकलेगा मां का भव्य डोला

नैनीताल में मां नंदा-सुनंदा के आगमन का उत्सव आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा. 23 सितंबर को मां का भव्य डोला नगर भ्रमण पर निकलेगा. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. डोले के नगर भ्रमण के दौरान नैनीताल का माहौल पूरी तरह धार्मिक और उत्सवी हो जाएगा. श्रद्धालु मां के दर्शन करेंगे और उनके जयकारों से शहर गूंजता नजर आएगा. उत्सव का सबसे भावुक हिस्सा इसके बाद आएगा. नगर भ्रमण के बाद मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमाओं का नैनी झील में विसर्जन किया जाएगा. कुमाऊं की लोक परंपरा में इसे महज प्रतिमा विसर्जन के तौर पर नहीं देखा जाता. इसे मायके आई बेटी की विदाई से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता और भावनाओं के अनुसार मां कुछ दिनों के लिए अपने मायके आती हैं, भक्तों को दर्शन देती हैं और फिर डोले में सवार होकर वापस विदा हो जाती हैं. यानी नंदाष्टमी का यह उत्सव केवल पूजा और दर्शन तक सीमित नहीं है. इसमें बेटी के मायके आने की खुशी भी है और विदाई का भाव भी.

Advertisement

सदियों पुरानी परंपरा का जीवंत रूप

नैनीताल में इन दिनों मां नंदा-सुनंदा के जयकारों के बीच कुमाऊं की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत जीवंत होती दिखाई दे रही है. मंदिर परिसर में उमड़ती भीड़, पूजा-अर्चना, डोले की तैयारी और मां की विदाई की परंपरा इस पर्व को खास बनाती है. कुछ दिनों के लिए मायके आईं मां नंदा-सुनंदा अब अपने भक्तों को दर्शन देंगी. फिर 23 सितंबर को नगर भ्रमण के बाद विदाई का समय आएगा. यहां सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं मनाया जा रहा, बल्कि कुमाऊं की उस भावनात्मक परंपरा को जिया जा रहा है, जिसमें मां बेटी बनकर मायके आती हैं और फिर भक्तों को आशीर्वाद देकर ससुराल लौट जाती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    टीवी पर होगा पति-पत्नी के बीच 'पंगा'! ये कपल शो में लगाएंगे तड़का, सामने आई पूरी लिस्ट |
    'मायके लौट आईं मां नंदा-सुनंदा…' नैनीताल में गूंजा जयकारा, तड़के 3 बजे से दर्शन को लगी कतार |
    खेलते-खेलते पड़ोसी की कार में घुसा 4 वर्षीय मासूम, दम घुटने से मौत |
    Shani Gochar 2027: 2027 में शनि का डबल गोचर, 4 राशियां अभी से हो जाएं अलर्ट |
    अमृतसर के झबाल रोड पर धरने में बवाल, रेकी के शक में निहंग को पीटा, पुलिस से भी हुई खींचतान |
    VIDEO: गार्ड ने पहले पीटा, फिर बाल पकड़कर घसीटा... रेलवे स्टेशन पर महिला से बर्बरता |
    लाखों छात्र... करोड़ों का खर्च, फिर भी 50% वोटों के लिए तरस गया डूसू चुनाव! वजह पर सोचना होगा |
    'पुरुषों को भी हो पीरियड्स', बोलीं श्रुति हासन, हजारों बार की दुआ |
    Maharashtrian Batata Bhaaji Recipe: 10 मिनट में आलू और मूंगफली से बनाएं महाराष्ट्रीयन बटाटा भाजी, बेड़मी पूड़ी के साथ लगेगी टेस्टी! |
    Maruti को देगी टक्कर, आ गई CNG वाली नई 7-सीटर, इतनी है कीमत
    Advertisement