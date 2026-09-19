scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Shani Gochar 2027: 2027 में शनि का डबल गोचर, 4 राशियां अभी से हो जाएं अलर्ट

shani gochar 2027 : 2027 में शनि का डबल गोचर होगा. पहले शनि मेष राशि में जाएंगे और फिर मीन में लौटेंगे. जानें किन 4 राशियों पर इसका असर पड़ सकता है.

Advertisement
X
शनि गोचर 2026 राशिफल (Photo: ITG)
शनि गोचर 2026 राशिफल (Photo: ITG)

Shani Vakri: साल 2027 में शनिदेव की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. शनि एक ही साल में दो बार राशि परिवर्तन करेंगे. पहले वह मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे. इसके कुछ महीने बाद वक्री चाल के कारण दोबारा मीन राशि में लौट आएंगे. 

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शनि के इस डबल गोचर का असर साढ़ेसाती और ढैय्या पर भी पड़ेगा. खासतौर पर मेष, वृषभ, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 

3 जून को मेष राशि में प्रवेश करेंगे शनि

सम्बंधित ख़बरें

Mercury transit Virgo next eight days
कन्या राशि में बुध का गोचर, चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत!
Mercury Transit
अगले 8 दिन 5 राशियों पर बुध मेहरबान, मिलेगी गुड न्यूज
Guru Gochar 2026 vipreet rajyog
गुरु बदलने वाले हैं नक्षत्र, 5 राशियों को मिल सकती है खुशखबरी
Surya Gochar
सूर्य ने बनाया बुधादित्य योग, 9 दिन 4 राशियों को होगा खूब फायदा
shukra gochar 2026
23 सितंबर से शुक्र अस्त, 37 दिन 4 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क

शनि देव 3 जून 2027 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 9 अगस्त 2027 को शनि वक्री हो जाएंगे. 

वक्री अवस्था में चलते हुए शनि करीब साढ़े चार महीने बाद 20 अक्टूबर 2027 को वापस मीन राशि में पहुंच जाएंगे. यानी शनि लंबे समय तक मेष राशि में नहीं रहेंगे और साल के अंत तक फिर मीन राशि में नजर आएंगे. 

इसका मतलब है कि 2027 में शनि का प्रभाव एक सीधा बदलाव नहीं होगा. पहले जून में राशि परिवर्तन होगा, फिर अक्टूबर में उनकी वापसी से स्थिति दोबारा बदल जाएगी. 

Advertisement

वृषभ राशि पर शुरू होगी साढ़ेसाती

शनि के मेष राशि में प्रवेश के साथ ज्योतिषीय गणना के अनुसार वृषभ राशि वालों की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू होगा. 

इस दौरान आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. खर्च बढ़ने की स्थिति बन सकती है. ऐसे में बजट बनाकर चलना उपयोगी रहेगा. 

नौकरी बदलने या बड़ा निवेश करने की योजना है तो जल्दबाजी से फैसला लेने के बजाय नई शर्तों और जोखिमों को अच्छी तरह समझना बेहतर रहेगा. 

कुंभ राशि को मिलेगी राहत, लेकिन थोड़े समय के लिए

शनि के मेष राशि में पहुंचने पर कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती की स्थिति में बदलाव आएगा. इसे कुछ समय के लिए राहत के तौर पर देखा जाता है. 

लेकिन अक्टूबर में शनि के फिर मीन राशि में लौटने पर स्थिति दोबारा बदल जाएगी. इसलिए जून से अक्टूबर के बीच मिलने वाली राहत को स्थायी नहीं माना जा सकता. इस दौरान पुराने अधूरे काम पूरे करना और आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखना उपयोगी रहेगा. 

मीन राशि वालों पर भी रहेगा असर

मीन राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर खास रहने वाला है. जून में शनि के मेष में जाने से कुछ समय के लिए स्थिति बदलेगी, लेकिन अक्टूबर में उनके वापस मीन में आने से पुराने विषय फिर सामने आ सकते हैं. 

Advertisement

कामकाज में अटके प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने पड़ सकते हैं. परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. इसलिए इस दौरान अधूरे कामों को टालने के बजाय पूरा करने पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. 

मेष राशि वालों को रहना होगा धैर्यवान

मेष राशि में शनि का प्रवेश इसी राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस दौरान काम में अनुशासन और धैर्य की जरूरत होगी. 

नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. काम पूरा करने में समय लग सकता है. कारोबार में भी बिना तैयारी के बड़ा जोखिम लेने से बचने की सलाह दी जाती है. 

ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों से बहस करने के बजाय शांत तरीके से अपनी बात रखना बेहतर रहेगा. 

2027 में शनि की चाल क्यों महत्वपूर्ण है?

शनि को ज्योतिष में धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है. वह एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं. इसी वजह से उनके राशि परिवर्तन का असर लंबे समय तक चलने वाला माना जाता है. 

2027 में खास बात यह है कि शनि 3 जून को मेष में जाएंगे और 20 अक्टूबर को फिर मीन में लौटेंगे. यानी एक ही साल में उनका दोहरा राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा. 

शनि की यह वापसी उनकी वक्री चाल से जुड़ी है. इसलिए जून से अक्टूबर तक का समय अलग-अलग तरह से देखी जाती है. 

Advertisement

साढ़ेसाती क्या होती है?

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शनि जब किसी व्यक्ति की जन्म राशि यानी चंद्र राशि से 12वें, पहले और दूसरे भाव में गोचर करते हैं, तो इसे साढ़ेसाती कहा जाता है. इसकी कुल अवधि करीब साढ़े सात साल मानी जाती है. 

शनि के मेष में जाने से 2027 में साढ़ेसाती की स्थिति में बदलाव होगा. फिलहाल ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुंभ, मीन और मेष राशियां साढ़ेसाती के अलग-अलग चरणों से गुजर रही हैं. शनि के मेष में जाने पर वृषभ राशि भी इस क्रम में शामिल होगी. 

हालांकि अक्टूबर में शनि के मीन में लौटने के कारण साढ़ेसाती से जुड़ी स्थिति फिर बदल जाएगी. 

क्या सावधानी बरतें?

शनि के गोचर को लेकर ज्योतिषीय मान्यताओं में धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है. 

इस दौरान बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें. कर्ज लेने से पहले अपनी भुगतान क्षमता जरूर देखें. नौकरी या कारोबार से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें. 

रिश्तों में छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें. अधूरे कामों को लंबे समय तक टालने के बजाय उन्हें पूरा करने की कोशिश करें. 

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनिवार को शनिदेव का स्मरण, जरूरतमंदों की मदद और हनुमान जी की पूजा जैसे उपाय किए जाते हैं. हालांकि इन उपायों को धार्मिक परंपरा के रूप में ही देखना चाहिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Shani Gochar 2027: 2027 में शनि का डबल गोचर, 4 राशियां अभी से हो जाएं अलर्ट |
    अमृतसर के झबाल रोड पर धरने में बवाल, रेकी के शक में निहंग को पीटा, पुलिस से भी हुई खींचतान |
    VIDEO: गार्ड ने पहले पीटा, फिर बाल पकड़कर घसीटा... रेलवे स्टेशन पर महिला से बर्बरता |
    लाखों छात्र... करोड़ों का खर्च, फिर भी 50% वोटों के लिए तरस गया डूसू चुनाव! वजह पर सोचना होगा |
    'पुरुषों को भी हो पीरियड्स', बोलीं श्रुति हासन, हजारों बार की दुआ |
    Maharashtrian Batata Bhaaji Recipe: 10 मिनट में आलू और मूंगफली से बनाएं महाराष्ट्रीयन बटाटा भाजी, बेड़मी पूड़ी के साथ लगेगी टेस्टी! |
    Maruti को देगी टक्कर, आ गई CNG वाली नई 7-सीटर, इतनी है कीमत |
    'दुनिया से 6 गुना कम है भारत का कार्बन उत्सर्जन', PM मोदी ने जलवायु परिवर्तन और वैश्विक एलायंस को लेकर दिया बड़ा संदेश |
    BJP नेता आशीष शेलार के घर बप्पा का दर्शन करने पहुंचे सूर्यकुमार यादव और बॉलीवुड सितारे |
    अमेरिका जाने की चाह रखने वालों को झटका! ट्रंप ने H-1B वीजा पर पाबंदियां बढ़ाईं, 1 लाख डॉलर का नियम भी जारी रहेगा
    Advertisement