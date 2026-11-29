पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तान ने अपनी सेना के जवानों को सऊदी अरब भेजने का फैसला किया है. यह तैनाती ऐसे समय हुई है, जब यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण सऊदी अरब की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं.

और पढ़ें

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की मौजूदगी में सैनिकों की रवानगी से जुड़ा समारोह हुआ. इसमें सऊदी अरब के राजदूत डॉ. राजेह तामी अलबुगामी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए. यह कदम केवल दोनों देशों के पुराने सैन्य रिश्तों का हिस्सा नहीं है, बल्कि अगस्त 2026 में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है.

क्या है मक्का संयुक्त रक्षा समझौता?

7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन ने Makkah Joint Defence Agreement पर हस्ताक्षर किए थे. इसकी सबसे अहम शर्त है कि तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला बाकी दोनों देशों पर हमला माना जाएगा.

यह भी पढ़ें: साइबेरिया में सड़क पर दिखा रूस का परमाणु मिसाइल काफिला, क्या है यार्स की ताकत और इसके पीछे की रणनीति?

Advertisement

इसका मकसद सामूहिक सुरक्षा और दुश्मन को हमले से रोकने की क्षमता मजबूत करना है. पाकिस्तान ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता रक्षात्मक प्रकृति का है और किसी खास देश के खिलाफ नहीं है. हालांकि, समझौते का पूरा आधिकारिक पाठ सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए किसी हमले की स्थिति में सैन्य कार्रवाई का सटीक तरीका और प्रत्येक देश की जिम्मेदारी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.

यमन में सक्रिय हूती विद्रोही लंबे समय से सऊदी अरब और क्षेत्र में उसके हितों को निशाना बनाते रहे हैं. उनके पास ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करने की क्षमता है. ऐसे हमले तेल प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

सऊदी अरब दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में शामिल है, इसलिए उसकी ऊर्जा सुविधाओं की सुरक्षा का असर वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजार पर भी पड़ सकता है. हाल के हमलों के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने सामूहिक सुरक्षा सहयोग को सक्रिय करने और जरूरत पड़ने पर सैनिकों तथा सैन्य संसाधनों की तेजी से तैनाती की व्यवस्था पर सहमति जताई है.

पाकिस्तान के सैनिकों की तैनाती का क्या होगा काम?

पाकिस्तानी सेना ने सैनिकों की तैनाती की पुष्टि की है, लेकिन अभी उनकी कुल संख्या, सऊदी अरब में तैनाती का स्थान, जिम्मेदारियों और वहां रहने की अवधि का पूरा ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है. इसलिए यह मान लेना सही नहीं होगा कि पाकिस्तानी सैनिक सीधे यमन में हूतियों के खिलाफ लड़ाई में उतरेंगे.

Advertisement

उनकी भूमिका सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण और जरूरत पड़ने पर रक्षा क्षमता बढ़ाने से जुड़ी हो सकती है. पाकिस्तान पहले भी सऊदी अरब में सैनिक तैनात करता रहा है. दोनों देशों के बीच लंबे समय से रक्षा सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण और सुरक्षा संबंध रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पुतिन ने परमाणु सबमरीन पर्म को नौसेना में किया शामिल, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस यह पनडुब्बी क्यों है इतनी खतरनाक?

पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव तक सीमित नहीं हैं. सऊदी अरब पाकिस्तान का महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है. वहां बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक काम करते हैं और उनके भेजे पैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए अहम हैं.

दूसरी ओर, पाकिस्तान के पास बड़ी सेना और परमाणु हथियारों की क्षमता है. सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान का सैन्य सहयोग रणनीतिक महत्व रखता है. पाकिस्तान ने मक्का और मदीना सहित इस्लाम के पवित्र स्थलों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है. हालांकि, पवित्र स्थलों की सुरक्षा और यमन में सैन्य कार्रवाई दो अलग-अलग मुद्दे हैं.

क्या यह पश्चिम एशिया में नया सैन्य समीकरण बनाएगा?

मक्का समझौते के जरिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने अपने सुरक्षा हितों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है. तुर्किये नाटो का सदस्य है, सऊदी अरब के पास आर्थिक और ऊर्जा शक्ति है, जबकि पाकिस्तान के पास बड़ा सैन्य ढांचा और परमाणु क्षमता है.

Advertisement

इन तीनों की साझेदारी क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है. लेकिन इसे अभी नाटो जैसे पूर्ण सैन्य गठबंधन के बराबर मानना जल्दबाजी होगी. समझौते की वास्तविक ताकत इस बात से तय होगी कि संकट के समय तीनों देश किस तरह और कितनी तेजी से एक-दूसरे की मदद करते हैं. फिलहाल पाकिस्तान की सैनिक तैनाती इस गठबंधन को कागजी समझौते से आगे जमीन पर लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

---- समाप्त ----