राजस्थान के अलवर में स्थित SSB डॉग ट्रेनिंग सेंटर में इन दिनों देसी डॉग्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है. यहां जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर और बेल्जियन मैलिनॉइस जैसी विदेशी नस्लों के साथ देसी नस्ल के डॉग्स को भी सुरक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है. करीब 15 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद डॉग्स देश के अलग-अलग हिस्सों में तैनात SSB की यूनिट्स में भेजे जाते हैं. यानी आने वाले समय में देश की सुरक्षा में भारतीय नस्ल के डॉग भी जवानों के साथ मोर्चा संभालते नजर आएंगे.

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SSB के इस ट्रेनिंग सेंटर में हर डॉग को उसकी क्षमता और जरूरत के हिसाब से तैयार किया जाता है. यहां मुख्य रूप से तीन तरह की ट्रेनिंग दी जाती है. इसमें डॉग्स को विस्फोटक पदार्थों की गंध पहचानना सिखाया जाता है. वे किसी संदिग्ध जगह, सामान या वाहन में छिपे विस्फोटक का पता लगाने में मदद करते हैं. सुरक्षा जांच के दौरान उनकी सूंघने की क्षमता काफी काम आती है.

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वहीं दूसरी ट्रेनिंग में डॉग्स को मादक पदार्थों की गंध पहचानने के लिए तैयार किया जाता है. वे सामान, बैग और दूसरी जगहों की जांच में सुरक्षा बलों की मदद करते हैं. इससे नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में हेल्प मिलती है. इसके अलावा इस ट्रेनिंग में डॉग्स को किसी व्यक्ति की गंध के आधार पर उसका पीछा करना सिखाया जाता है. वे गंध के सहारे रास्ता तलाशते हुए उस व्यक्ति तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं. एक्सप्लोसिव और नारकोटिक्स डिटेक्शन की ट्रेनिंग करीब छह महीने की होती है. वहीं ट्रैकर डॉग को लगभग नौ महीने तक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है.

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बचपन से शुरू होती है कमांडो बनने की तैयारी

इन डॉग्स को सुरक्षा बलों के काम के लायक बनाने की तैयारी छोटी उम्र से ही शुरू हो जाती है. SSB इन्हें कम उम्र में अपने साथ लेती है. इसके बाद उनकी शारीरिक क्षमता, सूंघने की शक्ति, फुर्ती और इशारे समझने की क्षमता को परखा जाता है. ट्रेनर और अटेंडेंट इनके साथ लगातार अभ्यास करते हैं.

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धीरे-धीरे इन्हें मुश्किल हालात में काम करने के लिए तैयार किया जाता है. इन्हें सिर्फ किसी चीज की गंध पहचानना ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि यह भी सिखाया जाता है कि संकेत मिलने पर क्या करना है और किस तरह अपने ट्रेनर के निर्देशों का पालन करना है. एक बैच में करीब पांच से छह डॉग शामिल होते हैं.

ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन्हें देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों में SSB की यूनिट्स में भेज दिया जाता है. वहां ये जवानों के साथ मिलकर सुरक्षा से जुड़े कामों में मदद करते हैं. SSB के अलवर में स्थित इस सेंटर में अब तक 500 से ज्यादा डॉग्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है.

कंपनी बाग में दिखाए ऐसे करतब कि देखते रह गए लोग

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अलवर के कंपनी बाग में आयोजित डॉग शो में इन प्रशिक्षित डॉग्स ने अपनी ताकत और हुनर का प्रदर्शन किया. यहां लोगों को सिर्फ उनकी ट्रेनिंग के बारे में जानने का मौका नहीं मिला, बल्कि उनके करतब भी देखने को मिले. किसी डॉग ने हवा में लगे गोलों के बीच से छलांग लगाई, तो किसी ने ट्रेनर के इशारे पर मुश्किल करतब दिखाए.

कुछ ही सेकेंड में आदेश समझना, तेजी से दौड़ना और बाधाओं को पार करना देखकर लोग हैरान रह गए. जैसे ही डॉग्स ने करतब दिखाए, वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया. बच्चों और युवाओं के बीच इन प्रशिक्षित डॉग्स को लेकर खास उत्सुकता रही. इस शो की खास बात यह रही कि अब सुरक्षा बलों के लिए देसी नस्ल के कुत्तों को भी तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है.

विदेशी नहीं, देसी डॉग भी बनेंगे सुरक्षा बलों की ताकत

अब तक सुरक्षा बलों के डॉग दस्तों में जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर और बेल्जियन मैलिनॉइस जैसी विदेशी नस्लों के डॉग खास तौर पर नजर आते रहे हैं. लेकिन अब भारतीय नस्लों को भी इस काम के लिए तैयार किया जा रहा है. देसी डॉग्स में स्थानीय मौसम और परिस्थितियों के अनुकूल रहने की क्षमता होती है. उनकी फुर्ती और सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल सुरक्षा से जुड़े कामों में किया जा सकता है. हालांकि, हर डॉग को उसकी व्यक्तिगत क्षमता और ट्रेनिंग के आधार पर ही जिम्मेदारी दी जाती है. इस पहल का मकसद सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षित डॉग्स का दायरा बढ़ाना है. अगर देसी नस्ल के कुत्ते इस ट्रेनिंग में सफल होते हैं, तो वे भी देश के अलग-अलग हिस्सों में सुरक्षा बलों के साथ काम कर सकेंगे.

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