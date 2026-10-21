फ्रांस में मिराज 2000D फाइटर जेट क्रैश, एक पायलट की मौत, दूसरे की तलाश जारी

फ्रांस की सशस्त्र सेनाओं ने बुधवार को पुष्टि की कि पूर्वी फ्रांस में एक फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है. मिराज 2000डी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मंगलवार देर रात एक मिशन से लौटते समय क्रैश हुआ. विमान में दो सदस्यीय क्रू था- एक फाइटर पायलट और एक वेपन्स सिस्टम्स ऑफिसर.

और पढ़ें

एक शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे सदस्य की तलाश जारी है. दुर्घटना के कारण की जांच शुरू कर दी गई है. विमान नैंसी-ओचे एयर बेस (बीए 133) से था. म्यूर्थे-एट-मोसेल क्षेत्र में क्रैश हुआ. यह लगभग रात 10:30 से 10:40 बजे के बीच हुआ, जब विमान ट्रेनिंग मिशन से लौट रहा था.

यह भी पढ़ें: Wings Over Ganges: वाराणसी के आसमान में उड़ेंगे राफेल, सुखोई समेत ये 6 फाइटर जेट

रेडियो और रडार संपर्क अचानक टूट गया. स्थानीय लोगों ने जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी. आसमान में आग का गोला गिरते देखा. क्रैश साइट रोगेविल के पास है. बचाव दल ने ड्रोन की मदद से मलबा खोजा. कम से कम एक क्रू सदस्य इजेक्ट नहीं कर सका. विमान बिना हथियारों के था और क्लासिक ट्रेनिंग मिशन पर था.

Advertisement

मिराज 2000डी की विशेषताएं

मिराज 2000डी फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया दो सीट वाला ग्राउंड-अटैक स्पेशलिस्ट विमान है. यह जटिल वातावरण में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह पारंपरिक एयर ऑपरेशंस और पावर-प्रोजेक्शन मिशनों का समर्थन करता है.

क्रू: 2 (पायलट + वेपन्स सिस्टम्स ऑफिसर)

2 (पायलट + वेपन्स सिस्टम्स ऑफिसर) लंबाई: 14.55 मीटर

14.55 मीटर पंखों का फैलाव: 9.13 मीटर

9.13 मीटर ऊंचाई: 5.15 मीटर

5.15 मीटर खाली वजन: लगभग 7,600 किलोग्राम

लगभग 7,600 किलोग्राम अधिकतम टेक-ऑफ वजन: लगभग 17,000-18,200 किलोग्राम

लगभग 17,000-18,200 किलोग्राम इंजन: एक स्नेक्मा एम53-पी2 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन

एक स्नेक्मा एम53-पी2 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन थ्रस्ट: ड्राई 64 किलोन्यूटन, आफ्टरबर्नर के साथ 95 किलोन्यूटन

ड्राई 64 किलोन्यूटन, आफ्टरबर्नर के साथ 95 किलोन्यूटन अधिकतम गति: लगभग 2,338 किमी/घंटा

लगभग 2,338 किमी/घंटा सर्विस सीलिंग: 18,000 मीटर

18,000 मीटर कॉम्बैट रेंज: लगभग 1,480 किलोमीटर

लगभग 1,480 किलोमीटर 9 हार्डपॉइंट्स पर 6,000 किलोग्राम से अधिक, लेजर-गाइडेड बम, क्रूज मिसाइल, एयर-टू-एयर मिसाइल आदि

यह विमान रात-दिन सभी मौसम में सटीक बमबारी के लिए जाना जाता है और फ्रांसीसी वायुसेना में लंबे समय से सेवा दे रहा है.

यह भी पढ़ें: रूस के जिरकॉन जैसी हो सकती है भारत की ब्रह्मोस-2 हाइपरसोनिक मिसाइल

Saddened to hear about the crash of a Mirage 2000D of Escadron de Chasse 2/3 "Champagne" of the French Air and Space Force near Rogéville, in Meurthe-et-Moselle. Unfortunately, one of the two crew members has been found dead, while the search for the second is still ongoing. EC 2/3 is a dual-role combat and training squadron operating both Mirage 2000B combat trainers and Mirage 2000D ground-attack fighter jets. A couple of years ago, when the squadron began training Ukrainian Mirage 2000-5F pilots, I paid a visit to the unit. My thoughts and prayers are with the families of the crew members during this difficult time. #Mirage2000D #Armeedelair — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 21, 2026

जांच और आगे की कार्रवाई

फ्रांसीसी सशस्त्र बल मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है. सुरक्षा जांच ब्यूरो और अन्य एजेंसियां कारण पता लगाने में जुटी हैं. मौसम की कठिनाइयों के कारण बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण रहा. यह घटना फ्रांसीसी वायुसेना के लिए दुखद है, क्योंकि मिराज 2000डी बेड़ा हाल ही में अपग्रेड भी हुआ है.

---- समाप्त ----