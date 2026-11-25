कहते हैं कि अगर दो लोगों को दोबारा साथ आना होता है, तो रास्ते निकल ही आते हैं. जापान के एक कपल की कहानी इन दिनों चर्चा में है. इस जोड़े ने पहले एक-दूसरे से तलाक लिया, फिर अलग होने के एक साल बाद दोबारा साथ रहने का फैसला किया. अब इस कपल ने भारत आकर हिंदू रीति-रिवाजों के साथ एक बार फिर शादी की है. खास बात यह है कि दोनों ने अपनी दूसरी शादी के लिए जापान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना. इस जापानी कपल का नाम हिरो चिहारा और शिजु है. दोनों ने 2022 में एक-दूसरे से तलाक ले लिया था. हालांकि, रिश्ता खत्म होने के बाद भी दोनों के बीच दोबारा नजदीकियां बढ़ीं और 2023 में उन्होंने फिर से साथ आने का फैसला किया. इस बार दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया.

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लखनऊ के राधा-कृष्ण मंदिर में लिए सात फेरे

हिरो और शिजु ने 23 नवंबर को लखनऊ के गोमती नगर स्थित राधा-कृष्ण मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी की. इस खास मौके पर उनके तीन बच्चे, परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त भी मौजूद थे. शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद यह कपल सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है. इस शादी में दोनों ने पूरी तरह भारतीय परंपराओं को अपनाया. दूल्हे हिरो ने कुर्ता-पायजामा पहना था, जबकि दुल्हन शिजु सलवार-कुर्ते में नजर आईं. शादी के दौरान दोनों ने एक-दूसरे को गेंदे के फूलों की माला पहनाई. इसके बाद सिंदूर लगाने और पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लेने जैसी रस्में भी निभाईं.

सबसे खास बात यह रही कि उनके तीनों बच्चे भी इस शादी में शामिल हुए. बच्चों ने अपने माता-पिता को एक बार फिर शादी के बंधन में बंधते देखा. परिवार और दोस्तों की मौजूदगी ने इस मौके को और खास बना दिया.

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भारतीय दोस्तों ने फिर करीब आने में की मदद

हिरो और शिजु के रिश्ते में दोबारा नजदीकियां लाने में उनके भारतीय दोस्तों की भी अहम भूमिका बताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में दोस्तों के समझाने और हौसला देने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया. इसके बाद दोनों के बीच सब कुछ धीरे-धीरे बेहतर होने लगा. उन्होंने फिर से साथ रहने का फैसला किया और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया. इस तरह तलाक के बाद दोनों की जिंदगी में एक बार फिर प्यार लौट आया.

दोस्त की शादी में शामिल होने आए थे लखनऊ

दिलचस्प बात यह है कि हिरो और शिजु शुरुआत में अपनी शादी के लिए लखनऊ नहीं आए थे. दोनों अपने परिवार के साथ 21 नवंबर को अपने भारतीय दोस्त पंकज जोशी की शादी में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे. इस दौरान दोनों भारतीय शादी की परंपराओं और रस्मों से काफी प्रभावित हुए. उन्हें यहां के शादी करने का तरीका और हिंदू रीति-रिवाज इतने पसंद आए कि उन्होंने खुद भी इसी तरह शादी करने की इच्छा जाहिर की. इसके बाद गोमती नगर के राधा-कृष्ण मंदिर में उनकी शादी की व्यवस्था की गई. इस तरह दोस्त की शादी में शामिल होने आए कपल ने लखनऊ में ही अपने रिश्ते को एक नया नाम दे दिया.

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भारत में शादी करना चाहते थे दोनों

हिरो चिहारा ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि इतनी खूबसूरत शादी का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद खास और यादगार अनुभव रहा. उन्होंने बताया कि 2022 में उनका तलाक हो गया था, लेकिन बाद में दोनों ने दोबारा शादी करने का फैसला किया. हिरो ने भारत के प्रति अपना लगाव जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें भारत बहुत पसंद है और वे यहीं शादी करना चाहते थे. इस तरह जापान के इस कपल की कहानी तलाक से शुरू होकर दोबारा प्यार और फिर लखनऊ में हिंदू रीति-रिवाजों के साथ शादी तक पहुंच गई. दोनों की यह दूसरी शादी इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते की नई शुरुआत के लिए भारतीय संस्कृति और परंपराओं को चुना.

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