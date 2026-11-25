मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में थानोस के बाद अब डॉक्टर डूम सबसे बड़े विलेन के तौर पर सामने आने वाला है. रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का किरदार निभाएंगे. ऐसे में फैंस के बीच इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या डॉक्टर डूम, थानोस से भी ज्यादा खतरनाक है? मार्वल कॉमिक्स में दोनों की ताकत, जादू और दिमाग का मुकाबला दिलचस्प रहा है. एक कहानी में तो डॉक्टर डूम ने थानोस को एक ही मुक्के में मौत के घाट उतार दिया था.

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कौन हैं डॉक्टर डूम और थानोस?

डॉक्टर डूम का असली नाम विक्टर वॉन डूम है. वो साइंस और जादू दोनों में माहिर है. बचपन में माता-पिता को खोने के बाद उसने अपनी जिंदगी ताकत हासिल करने और दुनिया पर राज करने के मकसद से बिताई. वहीं थानोस टाइटन ग्रह का रहने वाला है. अपने अलग रूप के कारण उसे बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा. आगे चलकर वो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली हस्तियों में शामिल हो गया. थानोस का जुनून मिस्ट्रेस डेथ को खुश करना था, जिसके लिए उसने पूरी दुनिया को तबाह करने तक की कोशिश की.

दोनों की ताकत में क्या है फर्क?

थानोस अपनी शारीरिक ताकत, तकनीक और ब्रह्मांडीय शक्तियों के लिए जाना जाता है. इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करने के बाद उसने ब्रह्मांड की आधी आबादी को खत्म कर दिया था. दूसरी ओर डॉक्टर डूम सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं लड़ता. वो अपने दुश्मनों को मात देने के लिए साइंस, जादू, रणनीति और चालाकी का इस्तेमाल करता है. वो कई बार गैलेक्टस जैसे बेहद शक्तिशाली किरदार को भी चुनौती दे चुका है. दोनों ही कॉस्मिक क्यूब जैसी शक्तियों का इस्तेमाल कर चुके हैं.

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जब डॉक्टर डूम ने थानोस को मार डाला

दोनों के बीच सबसे चर्चित मुकाबला 2015 की कॉमिक्स 'सीक्रेट वॉर्स' में देखने को मिला था. इस कहानी में डॉक्टर डूम असाधारण शक्तियां हासिल कर 'गॉड एम्परर डूम' बन जाता है. वो एक ऐसी दुनिया का शासक था, जहां अलग-अलग ब्रह्मांडों के हिस्सों को जोड़कर बैटलवर्ल्ड बनाया गया था.

इसी दौरान थानोस डॉक्टर डूम को चुनौती देता है, लेकिन मुकाबले में डूम उस पर भारी पड़ता है. वो थानोस को एक मुक्के में मारकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक बाहर निकाल देता है. ये मार्वल कॉमिक्स के सबसे खौफनाक और यादगार सीन्स में से एक है. हालांकि उस वक्त डॉक्टर डूम अपनी सामान्य शक्तियों में नहीं था, बल्कि उसके पास लगभग भगवान जैसी ताकत थी.

जब डॉक्टर डूम को MCU में वापस लाए जाने की बातें होने लगीं, तब सभी के मन में यही सवाल था कि क्या मूवी के मेकर्स थानोस और डॉक्टर डूम का यही मोमेंट सिनेमा में रीक्रिएट करेंगे या नहीं. फिलहाल, उसकी उम्मीद तो कम लग रही है. अगले साल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर फिल्म आने वाली है, जिसमें आप डॉक्टर डूम को उसी शक्ति में देखने वाले हैं, जिसके दम पर वो करीब-करीब भगवान जैसा बन चुका था. शायद इसी पल में उसकी मुलाकात थानोस से भी होगी, और तब वो उसे इसी अंदाज से हराएगा.

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एवेंजर्स डूम्सडे में क्या होगा?

एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम की एंट्री मार्वल की कहानी को नए मोड़ पर ले जा सकती है. फिल्म में उसका सामना एवेंजर्स, एक्स-मेन और फैंटेस्टिक फोर जैसे कई सुपरहीरोज से होगा. कॉमिक्स में डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग और महत्वाकांक्षा रही है. वो अपने दुश्मनों को सीधे चुनौती देने के बजाय उनकी कमजोरियों का फायदा उठाता है.

थानोस के पास भले ही ज्यादा रॉ पावर हो, लेकिन डॉक्टर डूम की रणनीति और जादू उसे बेहद खतरनाक बनाते हैं. अब देखना होगा कि MCU में डॉक्टर डूम किस तरह अपनी ताकत दिखाता है और क्या वो थानोस से भी बड़ा विलेन साबित होगा.

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