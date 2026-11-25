दुबई के रियल एस्टेट बाजार में किराये को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. यहां नए घर में शिफ्ट होने वाले किरायेदारों को पुराने किरायेदारों के मुकाबले कम किराया देना पड़ रहा है. वहीं, जिन लोगों के किराये के समझौते का नवीनीकरण हो रहा है, उनमें से ज्यादातर का किराया पहले जैसा ही बना हुआ है. प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म JLL और fäm Properties की दो अलग-अलग रिपोर्ट में यह बात सामने आई है.

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fäm Properties की स्टडी के मुताबिक, अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच दुबई में जिन लोगों ने नए अपार्टमेंट किराये पर लिए, उन्होंने पिछले साल की तुलना में औसतन 9 फीसदी कम किराया चुकाया. खास बात यह है कि नए किराये के 73 फीसदी समझौते ऐसे रहे, जिनमें किराया 2025 के मुकाबले कम था. इससे साफ है कि नए घर की तलाश कर रहे लोगों को अब मकान मालिकों के साथ किराये पर मोलभाव करने का बेहतर मौका मिल रहा है.

नए किरायेदारों को ज्यादा फायदा, पुराने का किराया स्थिर

JLL की Q3 2026 की Living Market Dynamics रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से सितंबर के बीच दुबई में नए किराये के रजिस्ट्रेशन में पिछली तिमाही के मुकाबले 48.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. सालाना आधार पर भी इसमें 13.7 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई. हालांकि, किराये के नवीनीकरण यानी रेंट रिन्यूअल की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही. इसमें तिमाही आधार पर 8.3 फीसदी और सालाना आधार पर सिर्फ 2.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

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रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर तक पिछले 12 महीनों में दुबई के चुनिंदा इलाकों में औसत किराये 5.2 फीसदी तक घटे हैं. अपार्टमेंट के किराये में 5.3 फीसदी और विला के किराये में 3 फीसदी की गिरावट आई है. इसका एक बड़ा कारण नए किरायेदारों को मिल रहे सस्ते विकल्प और उनकी बढ़ती मोलभाव करने की क्षमता है.

इन इलाकों में सबसे ज्यादा घटे किराये

दुबई के प्रीमियम रिहायशी इलाकों में नए किराये के समझौतों पर सबसे ज्यादा छूट देखने को मिली है, इनमें बुर्ज खलीफा और डाउनटाउन दुबई में किराये 15 फीसदी तक कम हुए हैं. बिजनेस बे में 14.6 फीसदी और दुबई मरीना में 13.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा अल मरकध में 11.9 फीसदी, जुमेराह लेक टावर्स में 11.2 फीसदी और जेवीसी में 11.1 फीसदी की कमी आई है.

2027 में भी बदल सकता है किराये का बाजार

JLL के मुताबिक, दुबई में जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान करीब 14 हजार नए आवासीय यूनिट तैयार हुए. दिसंबर तक लगभग 17 हजार और यूनिट बाजार में आने की उम्मीद है. हालांकि, निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत के कारण किराये और प्रॉपर्टी की कीमतों में कितनी गिरावट आएगी, यह देखना होगा.

fäm Properties के सीईओ फिरास अल मसदी के मुताबिक, दुबई का रेंटल मार्केट लगातार बदल रहा है और 2027 में भी इसमें बदलाव जारी रहने की उम्मीद है.

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