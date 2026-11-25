बिहार के मोकामा में अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के मौके पर आज एक और बड़ा आयोजन होने जा रहा है. शादी की तैयारियों के बीच यहां घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. इसके लिए मैदान तैयार है और अब धीरे-धीरे घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ पहुंचने लगे हैं. प्रतियोगिता देखने के लिए आम लोग भी मैदान में जुटने लगे हैं.

और पढ़ें

इस घुड़दौड़ में करीब तीन दर्जन घोड़ों के हिस्सा लेने की उम्मीद है. खास बात यह है कि घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ देश के अलग-अलग राज्यों से मोकामा पहुंचे हैं. दोपहर 2 बजे से घुड़दौड़ शुरू होने का कार्यक्रम है. बता दें कि इस रेस में जो जीतेगा, उसके लिए इनाम में थार रखी गई है. इसके अलावा अन्य कई ईनाम भी रखे गए हैं.

Live: घुड़दौड़ के लिए नादवां में क्रिकेट के मैदान जैसा नजारा देखने को मिल रहा है. घुड़दौर रेस देखने के लिए अनंत सिंह के गाव पंहुचे 10 हजार से ज्यादा लोग.

यहां देखें वीडियो...

यह भी पढ़ें: किसे मिलेगा बुलेट-स्कूटर! थार-डिफेंडर के बीच अनंत सिंह की बेटी की शादी में इन गाड़ियों की चर्चा

इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले घोड़ों में राजा, रॉकेट, बादल और आकाश के नाम खास चर्चा में हैं. इन घोड़ों की रफ्तार और प्रदर्शन पर दर्शकों की निगाहें रहेंगी. मैदान में मुकाबला शुरू होने के बाद पता चलेगा कि रफ्तार की इस दौड़ में कौन आगे निकलता है.

Advertisement

शादी के जश्न में घुड़दौड़ का तड़का

अनंत सिंह के नदवां गांव में बेटी की शादी को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं. गांव को सजाया गया है. मंडप और जयमाला स्थल तैयार किए गए हैं. अब शादी के आयोजन के साथ घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी समारोह का आकर्षण बनने जा रही है.

फिलहाल मैदान में घुड़सवारों और दर्शकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. सबकी नजरें दोपहर 2 बजे पर टिकी हैं, जब घोड़ों की रफ्तार का मुकाबला शुरू होगा. आमतौर पर शादी में लोग बारात, जयमाला, संगीत और दावत का इंतजार करते हैं. लेकिन नदवां में इस बार लोगों के पास देखने के लिए एक और चीज है. घोड़ों की रफ्तार और उनके बीच होने वाला मुकाबला. फिलहाल घुड़सवार मैदान में पहुंच रहे हैं और दर्शकों की भीड़ भी जुटने लगी है.

दोपहर 2 बजे जब दौड़ शुरू होगी, तब पता चलेगा कि राजा, रॉकेट, बादल और आकाश में से कौन अपनी रफ्तार से मैदान में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरता है. एक तरफ घर में शादी की शहनाइयां बजेंगी, दूसरी तरफ मैदान में घोड़ों की टाप सुनाई देगी. नदवां में आज जश्न का अंदाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है.

---- समाप्त ----