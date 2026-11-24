22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी. भारत ने इसके जवाब में 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया. अब इस हमले से जुड़ा एक ऐसा खुलासा सामने आया है, जिसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था और चीन-पाकिस्तान के रणनीतिक रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

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बेंगलुरु की अंतरिक्ष निगरानी कंपनी दिगंतारा (Digantara) के एनालिसिस के मुताबिक, पहलगाम हमले से पहले और उसके आसपास चीन के कई सैटेलाइट ने अपनी कक्षाओं (Orbits) में असामान्य बदलाव किए थे. इन बदलावों के कारण जम्मू-कश्मीर के पहलगाम और आसपास के संवेदनशील इलाकों के ऊपर उनकी निगरानी की संभावनाएं बढ़ गई थीं.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की अंतरिक्ष गतिविधियों में दिखाई दी इन हलचलों का समय काफी महत्वपूर्ण है. हालांकि, अभी तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है जो यह साबित करे कि चीन के सैटेलाइट का पहलगाम हमले की योजना बनाने या आतंकियों की मदद करने में सीधा इस्तेमाल हुआ था. लेकिन इन गतिविधियों ने भारत की अंतरिक्ष आधारित सुरक्षा और खुफिया निगरानी की क्षमता पर गंभीर सवाल जरूर खड़े किए हैं.

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1332 चीनी अंतरिक्ष वस्तुओं का किया गया एनालिसिस

दिगंतारा ने 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 के बीच चीन की कुल 1,332 अंतरिक्ष वस्तुओं की गतिविधियों की स्टडी की. इनमें सैटेलाइट और अन्य अंतरिक्ष वस्तुएं शामिल थीं. एनालिसिस में पाया गया कि इनमें से 190 वस्तुओं ने इस अवधि के दौरान कम से कम एक बार अपनी कक्षा में बदलाव किया था. हालांकि, इनमें 37 ऐसी असामान्य गतिविधियां थीं, जिन्होंने जांच करने वालों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया.

इन बदलावों की खास बात यह थी कि इनसे पहलगाम और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर चीनी सैटेलाइट की निगरानी की संभावनाएं बढ़ रही थीं. सामान्य परिस्थितियों में सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं. उनकी गति, ऊंचाई और पृथ्वी के ऊपर से गुजरने का रास्ता पहले से तय होता है.

जब किसी सैटेलाइट की कक्षा में बदलाव किया जाता है, तो वह किसी खास इलाके के ऊपर पहले से ज्यादा बार गुजर सकता है. इससे उस क्षेत्र की तस्वीरें लेने, गतिविधियों का स्टडी करने और संभावित रणनीतिक जानकारी जुटाने के अधिक अवसर मिलते हैं.

हमले से छह दिन पहले Yaogan-35-01A ने बदली कक्षा

दिगंतारा के एनालिसिस में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक 16 अप्रैल 2025 की है. पहलगाम में आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था. यानी हमले से छह दिन पहले चीन के Yaogan-35-01A सैटेलाइट ने अपनी कक्षा में बदलाव किया था. इस बदलाव के बाद पहलगाम के ऊपर से गुजरने की उसकी फ्रिक्वेंसी लगभग दोगुनी हो गई.

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सैटेलाइट को उस इलाके को देखने के पहले की तुलना में ज्यादा अवसर मिलने लगे. Yaogan-35-01A को आधिकारिक तौर पर पृथ्वी के निरीक्षण से जुड़ा सैटेलाइट बताया जाता है. हालांकि, इसके संभावित Signals Intelligence (SIGINT) और Electronic Intelligence (ELINT) संबंधी इस्तेमाल को लेकर भी विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं. ऐसे सैटेलाइट केवल जमीन की तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनकी तकनीकी क्षमता के आधार पर रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रॉनिक संकेतों से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा सकती है.

यहां ध्यान देने वाली बात है कि सैटेलाइट की कक्षा बदलने और किसी आतंकी हमले की योजना के बीच संबंध साबित नहीं हुआ है. लेकिन हमले से ठीक पहले किसी संवेदनशील इलाके के ऊपर निगरानी के अवसर बढ़ना रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जरूर है.

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हमले वाले दिन भी दो चीनी सैटेलाइट ने बदली अपनी कक्षा

रिपोर्ट में 22 अप्रैल 2025 की दो और महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है. जिस दिन पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था, उसी दिन चीन के Yaogan-39-01B और Yaogan-39-01C सैटेलाइट ने भी अपनी कक्षाओं में बदलाव किया. पहले सैटेलाइट ने शाम 5 बजकर 14 मिनट पर और दूसरे ने शाम 5.59 बजे पर अपनी कक्षा में बदलाव किया. ये दोनों बदलाव आतंकी हमले के बाद हुए थे.

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इन सैटेलाइट की खासियत यह है कि ये सामान्य तौर पर दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से की निगरानी करने में सक्षम हैं. इनके निगरानी क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और हिंद महासागर के अलावा चीन के आसपास के कुछ इलाके भी शामिल हैं. कक्षा में बदलाव के बाद इनकी निगरानी की संभावनाएं पहलगाम के साथ श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और जम्मू तक बढ़ गई थीं.

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है. किसी सैटेलाइट का किसी इलाके के ऊपर से गुजरना और वहां की गतिविधियों की उपयोगी खुफिया जानकारी हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं. सैटेलाइट की तकनीकी क्षमता, सेंसर, तस्वीरों की गुणवत्ता और निगरानी के समय पर निर्भर करता है कि उससे कितनी जानकारी मिल सकती है. इसलिए इन गतिविधियों को संभावित निगरानी के संकेत के रूप में देखना उचित है, न कि आतंकी हमले में चीन की संलिप्तता का प्रमाण.

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सैटेलाइट अपनी कक्षा कैसे बदलते हैं... इसका क्या मतलब है?

आमतौर पर सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा एक निर्धारित कक्षा में करते हैं. उनकी गति और ऊंचाई इस तरह तय होती है कि वे अपने निर्धारित काम को पूरा कर सकें. लेकिन जरूरत पड़ने पर उनमें लगे छोटे थ्रस्टर (Thrusters) की मदद से उनकी दिशा, गति या कक्षा में बदलाव किया जा सकता है. इस प्रक्रिया को Orbital Manoeuvre यानी कक्षीय बदलाव कहा जाता है.

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उदाहरण के लिए, अगर कोई सैटेलाइट किसी खास इलाके के ऊपर से दिन में केवल एक बार गुजरता है, तो उसकी कक्षा में बदलाव करके उसके गुजरने के समय और आवृत्ति को प्रभावित किया जा सकता है. इससे निगरानी के अधिक अवसर मिल सकते हैं. सैन्य दृष्टि से यह क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे किसी देश की सेना की तैनाती, सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर नजर रखने में मदद मिल सकती है.

ऐसे सैटेलाइट में मुख्य रूप से तीन तरह की तकनीक महत्वपूर्ण होती है....

पहली ... Electro-Optical Imaging, जिसके जरिए कैमरे की मदद से पृथ्वी की तस्वीरें ली जाती हैं.

... Electro-Optical Imaging, जिसके जरिए कैमरे की मदद से पृथ्वी की तस्वीरें ली जाती हैं. दूसरी ... Synthetic Aperture Radar (SAR), जो रडार संकेतों की मदद से तस्वीरें तैयार करता है. बादलों तथा अंधेरे में भी काम कर सकता है.

... Synthetic Aperture Radar (SAR), जो रडार संकेतों की मदद से तस्वीरें तैयार करता है. बादलों तथा अंधेरे में भी काम कर सकता है. तीसरी ... Electronic Intelligence (ELINT), जिसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो फ्रीक्वेंसी संकेतों का स्टडी किया जा सकता है.

इन तकनीकों का इस्तेमाल नागरिक और सैन्य, दोनों उद्देश्यों के लिए संभव है. यही वजह है कि किसी सैटेलाइट की वास्तविक क्षमता का आकलन केवल उसके आधिकारिक नाम या घोषित उद्देश्य से नहीं किया जा सकता.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गुजरात के तट पर भी नजर

चीन के सैटेलाइट की गतिविधियों को लेकर सामने आई दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है. द प्रिंट की 24 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, दिगंतारा के एक अन्य एनालिसिस में पाया गया कि 10 और 11 मई 2025 को चीन के तीन सैटेलाइट Ningxia-14, Gaofen-11 और Yaogan-30 गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर विशेष रूप से केंद्रित थे.

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इनकी निगरानी के दायरे में भुज, नलिया और जामनगर जैसे महत्वपूर्ण इलाके शामिल थे. जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी और आसपास के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान भी हैं. इसके अलावा गुजरात में सैन्य और नौसैनिक गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण ठिकाने मौजूद हैं.

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इन सैटेलाइट में हाई-रेजोल्यूशन इमेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से जुड़ी क्षमताएं थीं. इसका मतलब है कि इनसे केवल सामान्य तस्वीरें लेने के अलावा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और गतिविधियों की निगरानी भी संभव हो सकती थी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव चरम पर था. ऐसे समय में गुजरात के तटीय क्षेत्र में चीनी सैटेलाइट की गतिविधियां भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय हो सकती थीं.

चीन-PAK की अंतरिक्ष साझेदारी क्यों है चिंता का विषय?

भारत की चिंता केवल चीन के सैटेलाइट तक सीमित नहीं है. इसके पीछे चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ता अंतरिक्ष सहयोग भी एक बड़ा कारण है. पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी अंतरिक्ष निगरानी और संचार क्षमता बढ़ाने की कोशिश की है. द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच पाकिस्तान ने छह सैटेलाइट लॉन्च किए, जिनमें से पांच के प्रक्षेपण या तकनीकी सहयोग में चीन की भूमिका थी.

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चीन पाकिस्तान को सैटेलाइट निर्माण, लॉन्चिंग और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में सहायता देता रहा है. इस सहयोग से पाकिस्तान की अपनी निगरानी क्षमता मजबूत हो सकती है. खासकर भारत जैसे देश के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में केवल जमीन, समुद्र और आसमान पर नियंत्रण पर्याप्त नहीं रह गया है. अंतरिक्ष से मिलने वाली जानकारी भी सैन्य अभियानों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है.

अगर किसी देश को दूसरे देश के सैन्य ठिकानों, सैनिकों की गतिविधियों, हथियारों की तैनाती और सैन्य बुनियादी ढांचे की जानकारी अंतरिक्ष से मिलती है, तो उसे रणनीतिक बढ़त हासिल हो सकती है. चीन के सैटेलाइट से पाकिस्तान को पहलगाम हमले से जुड़ी कोई जानकारी मिली थी या नहीं, इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है. दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग को किसी विशेष आतंकी घटना से जोड़ना भी अभी जल्दबाजी होगी.

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भारत के सामने क्या हैं चुनौतियां?

इन घटनाओं ने भारत के सामने Space Domain Awareness यानी अंतरिक्ष क्षेत्र की निगरानी को मजबूत करने की जरूरत को फिर से सामने ला दिया है. भारत के पास पहले से ही Cartosat, RISAT और EMISAT जैसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट हैं, जो पृथ्वी की तस्वीरें लेने, रडार निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी जुटाने में मदद करते हैं. इसरो और रक्षा क्षेत्र की संस्थाएं लगातार अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित कर रही हैं.

लेकिन चुनौती यह है कि भारत को केवल अपने सैटेलाइट की संख्या नहीं बढ़ानी है, बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट की गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखनी होगी. इसके लिए अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं की पहचान, उनकी कक्षा में होने वाले बदलावों का एनालिसिस और संभावित खतरों का समय रहते पता लगाना जरूरी है. साथ ही सेना, खुफिया एजेंसियों और अंतरिक्ष निगरानी संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल भी आवश्यक है.

पहलगाम हमले से पहले चीनी सैटेलाइट की असामान्य गतिविधियां और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गुजरात के तट पर उनकी निगरानी भारत के लिए गंभीर रणनीतिक संकेत हैं. लेकिन इन घटनाओं को चीन की आतंकी हमले में सीधी भूमिका का सबूत नहीं माना जा सकता. असली सबक यह है कि भविष्य के युद्धों में अंतरिक्ष भी जमीन, समुद्र और आसमान की तरह महत्वपूर्ण मोर्चा बन चुका है.

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