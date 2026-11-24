राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लुटियंस इलाके में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के कार्यालय को आवंटित सरकारी बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई है. बंगले की चारदीवारी के किनारे ऊंचे हरे रंग के मेटल पैनल और कंटीले तार लगाए गए हैं. इसके अलावा एंट्री गेट को और मजबूत किया गया है और एक सुरक्षा केबिन भी बनाया गया है. लुटियंस दिल्ली में पंडित रविशंकर शुक्ला लेन स्थित बंगला नंबर 20 दलाई लामा के कार्यालय 'गादेन फोडरंग' (Gaden Phodrang) को आवंटित किया गया है. मौके पर जाकर देखने के दौरान बंगले के बाहर कोई नेमप्लेट नजर नहीं आई.

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केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने इस बंगले में अतिरिक्त सुरक्षा इंतजामों के लिए 34.94 लाख रुपये का टेंडर जारी किया था. दलाई लामा के कार्यालय के मुताबिक, उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए यात्राओं के दौरान होटलों में ठहरने और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने में मुश्किलें आ रही थीं.

इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है. दलाई लामा के कार्यालय ने बताया कि विदेश मंत्रालय (MEA) और दलाई लामा के कार्यालय के बीच तालमेल से यह व्यवस्था की गई है.



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उधर, अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग ने आशंका जताई है कि चीन दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया को वैधता को लेकर अंतरराष्ट्रीय विवाद में बदल सकता है. इसके नतीजों को प्रभावित करने के लिए चीन दबाव बनाने वाले उपायों का भी इस्तेमाल कर सकता है. अमेरिकी संसद को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व वाले इस आयोग ने सिफारिश की है कि 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान और उसे मान्यता देने के लिए गादेन फोडरंग ट्रस्ट को एकमात्र वैध संस्था के तौर पर स्वीकार किया जाए.

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भारत के साथ अलग-अलग स्तरों पर बातचीत की सिफारिश

आयोग ने अमेरिकी विदेश मंत्री से भारतीय समकक्षों के साथ ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 स्तर की बातचीत करने को भी कहा है. इसके साथ ही दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन से जुड़े अलग-अलग संभावित घटनाक्रमों के राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी प्रभावों का आकलन करने के लिए संयुक्त अभ्यास की सिफारिश की गई है. आयोग ने अमेरिका से अपने सहयोगी और साझेदार देशों के साथ मिलकर ऐसी कूटनीतिक रणनीति तैयार करने को कहा है, जिससे चीन की ओर से चुने गए किसी भी उत्तराधिकारी को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलने से रोका जा सके.



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