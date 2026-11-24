यो यो हनी सिंह के गानों की दुनिया मुरीद है. हनी सिंह के गाने बजते ही पार्टी का माहौल बन जाता है और हर कोई झूमने पर मजबूर हो जाता है. हनी सिंह जितने क्लियर अपने म्यूजिक को लेकर हैं, उतनी ही साफ-सीधी बात रिश्तों को लेकर भी करते हैं. वो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें चित्रांगदा सिंह बेहद पसंद हैं. आज कल चित्रांगदा को लेकर उनका एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस के लिए अपनी गर्लफ्रेंड्स छोड़ने की बात कही थी.

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हनी सिंह को पसंद हैं चित्रांगदा

2013 में हनी सिंह ने फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में चित्रांगदा सिंह को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर की थीं. उन्होंने कहा था कि मेरी 562 गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन अगर मुझे चित्रांगदा सिंह मिल जाए, तो मैं उन सबको एक दिन में छोड़ सकता हूं. चित्रांगदा इस धरती से नहीं हैं. वह पैंडोरा से हैं. वो बिल्कुल अलग ग्रह से हैं, वो इतनी खूबसूरत हैं. मैंने उनके लिए एक रैप भी लिखा है.

यही नहीं, हनी सिंह ने ये भी कहा कि वो चित्रांगदा को इतना पसंद करते हैं कि उनके बेटे जोरावर को भी गोद ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि मुझे बच्चे पसंद हैं. तुम्हें पता नहीं कि अगर वह मेरी हो जाएंगी, तो मैं उनके बेटे की कितनी अच्छी देखभाल करूंगा. वैसे बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं. उनके पति (गोल्फर ज्योति रंधावा) को भी मैं समझा दूंगा. यार, वो एक देवी हैं.

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मतलब हनी सिंह की इन बातों से साफ पता चल रहा है कि वो चित्रांगदा को कितना पसंद करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं.

इंटरव्यू में हनी सिंह ने अपने करियर पर भी बात की थी. उन्होंने कहा था कि फिल्म का संगीत बनाना मुश्किल होता है. ये मूड, किरदार और कहानी पर निर्भर करता है. मैं किसी और की मर्जी के हिसाब से म्यूजिक नहीं बना सकता. इसलिए मैं किसी फिल्म के लिए दो-तीन गाने ही बनाऊंगा. और मैं कभी एक्टिंग नहीं करूंगा. हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कई दिग्गजों से भरी है. यहां अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन हैं. लेकिन भारत के पास माइकल जैक्सन नहीं है. मैं भारत को उनका अपना माइकल जैक्सन दूंगा.

हनी सिंह ने अपने करियर और लाइफ में कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी. पिछले 13 सालों में उन्होंने जिंदगी के कई कड़े इम्तिहान दिए और उनमें पास भी हुए.

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