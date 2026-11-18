हर साल 18 नवंबर को रेजांग ला दिवस मनाया जाता है. यह दिन 1962 के भारत-चीन युद्ध में पूर्वी लद्दाख के रेजांग ला में लड़े गए उस असाधारण युद्ध की याद दिलाता है, जहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों ने दुश्मन के खिलाफ अदम्य साहस दिखाया. मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में इन वीरों ने करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर भीषण ठंड, कठिन इलाके और सीमित तोपखाने के सहारे लड़ाई लड़ी.

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120 में से 114 सैनिक शहीद हो गए, जिनमें मेजर शैतान सिंह भी शामिल थे. उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया. यह युद्ध भारतीय सेना के इतिहास की सबसे गौरवपूर्ण लड़ाइयों में से एक माना जाता है. रेजांग ला न केवल बलिदान की कहानी है, बल्कि यह आज भी भारत की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के संकल्प का प्रतीक बना हुआ है.

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1962 से अब तक बदलता सुरक्षा परिदृश्य

1962 के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर सुरक्षा का माहौल काफी बदल चुका है, लेकिन सीमा विवाद अभी भी अनसुलझा है. 2020 में लद्दाख में शुरू हुए सैन्य तनाव के बाद दोनों देशों के बीच कई जगहों पर अलगाव और गश्त संबंधी समझौते हुए.

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अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था को लेकर समझौता हुआ, जिससे इन इलाकों में अलगाव संभव हुआ और पुरानी प्रथाओं के अनुसार गश्त फिर शुरू हुई. सरकार ने संसद में इसकी पुष्टि भी की. फिर भी बड़ा सीमा विवाद बाकी है. अक्टूबर 2026 में विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि जब चीनी बल स्थापित गश्त पैटर्न से भटकते हैं तो सीमा स्थिति बिगड़ सकती है.

अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर आमने-सामने की स्थिति की खबरें आईं. अगस्त 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के लिए अतिरिक्त बैठक बिंदु और सीमा हॉटलाइन बढ़ाने पर सहमति बनी. ये कदम गलतफहमियों को रोकने और शांति बनाए रखने की दिशा में हैं.

सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का कायाकल्प

1962 की तुलना में सबसे बड़ा बदलाव सीमा क्षेत्रों में सड़कों, सुरंगों और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विकास में दिखता है. सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने इसमें अहम भूमिका निभाई है. रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच अग्रिम क्षेत्रों में करीब 4,595 किलोमीटर सड़कें बनीं और बीआरओ को जनरल स्टाफ सड़कों के लिए लगभग 23,625 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

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अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 769 किलोमीटर सड़क निर्माण पूरा हुआ. परियोजना विजयक के तहत लद्दाख में 1,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें विकसित हुईं और 80 से अधिक प्रमुख पुल बनाए गए. दिसंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख से 125 बीआरओ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, जिनमें 28 सड़कें, 93 पुल और अन्य कार्य शामिल थे.

इनमें दारबुक-शयोक-दौलत बेग ओल्डी सड़क पर 920 मीटर लंबी शयोक सुरंग महत्वपूर्ण है, जो कठिन ऊंचाई वाले इलाके में हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है. अक्टूबर 2026 में 298 किलोमीटर लंबी निम्मू-पदुम-दरचा सड़क को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया. यह जांस्कार घाटी और शिनकुन ला से होकर गुजरती है और लद्दाख के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराती है, जिससे सैन्य गतिशीलता और रसद समर्थन मजबूत होता है.

सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण और तकनीक

बुनियादी ढांचे के साथ-साथ भारतीय सेना उच्च ऊंचाई वाले युद्ध की जरूरतों के अनुरूप तकनीक आधारित आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है. रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में अग्नि शक्ति, घातकता, गतिशीलता और रात्रि युद्ध क्षमता को प्राथमिकता दी गई है.

ड्रोन, काउंटर-ड्रोन सिस्टम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य नई तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है. सेना ने आधुनिकीकरण के तहत करीब 79,887 करोड़ रुपये के 67 अनुबंध पूरे किए. जुलाई 2025 में लद्दाख में अकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ, जिसमें दो उच्च गति वाले मानवरहित लक्ष्यों को नष्ट किया गया. यह प्रणाली 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर काम करने में सक्षम है.

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दिसंबर 2025 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने करीब 79,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर किए, जिनमें तोपखाने के लिए लोइटिंग म्यूनिशन, हल्के रडार और एकीकृत ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम शामिल हैं. पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर के लिए लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट गोला-बारूद से इसकी रेंज और सटीकता बढ़ी है. ये कदम निगरानी, सुरक्षित संचार, सटीक हथियार और तेजी से बल तैनाती वाले एकीकृत युद्ध क्षेत्र की ओर इशारा करते हैं.

सैन्य तैयारी के साथ-साथ सीमावर्ती गांवों के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है. 2023 में स्वीकृत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमावर्ती 662 गांवों का व्यापक विकास किया जा रहा है. इसमें सड़कें, आजीविका, पर्यटन और आवश्यक सेवाओं पर जोर है. मजबूत नागरिक बुनियादी ढांचा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आबादी को बनाए रखने में मदद करता है. यह दृष्टिकोण सैन्य तैयारियों को आर्थिक एकीकरण के साथ जोड़ता है.

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रेजांग ला की सीख और भविष्य की तैयारी

रेजांग ला का युद्ध आज भी साहस, बलिदान और नेतृत्व का प्रतीक है. 1962 में सीमित हथियारों और रसद के बावजूद सैनिकों ने असाधारण लड़ाई लड़ी. आज भारतीय सशस्त्र बल बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, उन्नत हथियार, वायु रक्षा, निगरानी सिस्टम, ड्रोन और मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं.

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फिर भी ऊंचाई वाले इलाके, चरम मौसम और अनसुलझे सीमा विवाद की चुनौतियां बनी हुई हैं. 18 नवंबर को रेजांग ला दिवस मनाते हुए मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों का बलिदान हमें याद दिलाता है कि सैन्य तैयारी रातोंरात नहीं बनती.

इसमें बुनियादी ढांचे, तकनीक, प्रशिक्षण और सैनिकों के साहस में निरंतर निवेश की जरूरत होती है. रेजांग ला की विरासत सिर्फ 1962 की लड़ाई याद रखने तक सीमित नहीं है. यह 2026 और आगे की रक्षा तैयारियों को भी दिशा देती है, ताकि देश की सीमाएं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें.

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