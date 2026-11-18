गया के भाई मोनू राज और सोनू राज कहते हैं हमारे माता-पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है. अब हमारी बारी है कि हम उन्हें कुछ वापस दें. इन दोनों भाइयों के लिए भारत के दो सबसे मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम पास करना सिर्फ एक एकेडमिक अचीवमेंट से कहीं ज्यादा है. यह उनके माता-पिता के उन त्यागों को मानने का एक तरीका है जो उन्होंने उन्हें बेहतर भविष्य देने के लिए किए.

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उनके पिता, मनोज कुमार, बिहार में गया की अनाज मंडी में कुली का काम करते हैंय यह जानते हुए कि अपने बेटों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कोटा, राजस्थान भेजना महंगा होगा, उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया. बेटों के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने उनकी पढ़ाई के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए परिवार की खेती की दो छोटी जमीनों में से एक को बेच दिया.

उनकी सालों की कड़ी मेहनत और लगन आखिरकार रंग लाई. बड़े भाई सोनू राज ने NEET UG 2026 में 636 मार्क्स हासिल किए, जिससे उन्हें दिल्ली के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया. वहीं, छोटे भाई मोनू राज ने JEE Main में 93 परसेंटाइल स्कोर किया और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT), मेसरा में केमिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन पा लिया. लेकिन, सफलता का रास्ता आसान नहीं था.

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दोनों भाइयों ने अपने परिवार से दूर कोटा में दो साल बिताए, अपने-अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की. उन्हें पैसे की तंगी, सेहत की दिक्कतों और अपने माता-पिता की उम्मीदों को पूरा करने के दबाव का सामना करना पड़ा लेकिन उनका पक्के हौसल ने उन्हें कभी पीछे देखना नहीं सिखाया.

एक कुली पिता की दो नौकरियां और एक बड़ा सपना

मनोज कुमार के लिए ये सफर आसान नहीं था. परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वह दो नौकरियां करते हैं. गया की अनाज मंडी में कुली का काम करने के साथ ही वह किसानों को उनकी उपज बेचने में मदद करते हैं जिससे उन्हें कमीशन मिलता है. उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) के तहत दिहाड़ी मजदूर के तौर पर भी काम किया है. उनकी पत्नी रेशमी देवी एक होममेकर हैं, जो अपने बेटों को पढ़ाई करने के लिए लगातार बढ़ावा देती रही हैं.

कई बार खर्चों को मैनेज करने में होती थी परेशानी...

रेशमी देवी ने इस दौरान बात करते बताया कि कम कमाई होने के बाद कई बार पैसों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन हम कभी नहीं चाहते हैं कि उन्हें पैसों की वजह से कभी बच्चों की पढ़ाई में रुकावट बने. उनके पिता बहुत मेहनत करते थे और हम दोनों ने उनके सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की. अपने कम रिसोर्स के बावजूद, मनोज और रेशमी ने तय किया कि वे अपने बच्चों के सपनों के रास्ते में अपनी फाइनेंशियल हालत को नहीं आने देंगे.

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मोनू को कोटा का सपना क्यों आया?

मोनू ने इंजीनियरिंग को करियर बनाने के बारे में तब सोचा जब उन्होंने गया के उन स्टूडेंट्स के बारे में सुना जो JEE और NEET की तैयारी के लिए कोटा आए थे. उनमें से कई आगे चलकर डॉक्टर और इंजीनियर बने, जिससे उन्हें भी वैसा ही रास्ता अपनाने की प्रेरणा मिली. मोनू हमेशा से पढ़ाई में अच्छा रहा है, उसने क्लास 10 में 96 परसेंट और क्लास 12 में 84.5 परसेंट नंबर हासिल किए हैं.

मोनू कहते हैं कि मैंने देखा कि गया से कई स्टूडेंट्स JEE और NEET की तैयारी के लिए कोटा आए और आखिरकार इंजीनियर और डॉक्टर बनने के अपने सपने पूरे किए. उनकी सफलता ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं भी कुछ ऐसा ही कर सकता हूं. कोटा जाने का फैसला करने से पहले मैंने उनमें से कुछ से बात की. उनके लिए कोटा बेहतर कोचिंग, गाइडेंस और एकेडमिक माहौल पाने का एक मौका था, जो उनके इंजीनियरिंग के सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता था.

एक पिता का त्याग: कोटा कोचिंग के लिए जमीन बेचना

अपने बेटों को कोटा भेजना एक फाइनेंशियल चुनौती थी. कम कमाई और घर के खर्चों को मैनेज करने के लिए कोचिंग और रहने के खर्च के लिए पैसे का इंतजाम करना परिवार के लिए आसान नहीं था. परिवार के पास खेती की दो छोटी जमीनें थीं, जिससे उनके खाने की जरूरतें पूरी हो जाती थीं. कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए वे अपनी उपज का कुछ हिस्सा भी बेच देते थे लेकिन जब मोनू ने कोटा में JEE की तैयारी करने की इच्छा जताई, तो मनोज ने पैसे का इंतजाम करने के लिए एक जमीन बेचने का फैसला किया.

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हालांकि, यह कोई आसान फैसला नहीं था. जमीन परिवार के लिए सुरक्षा का जरिया थी, लेकिन मनोज पैसे की दिक्कतों को अपने बेटे की पढ़ाई के आड़े आने देने के बजाय उसे छोड़ने को तैयार थे. उनके लिए, यह त्याग एक ऐसे भविष्य में निवेश था जिसके बारे में उन्हें उम्मीद थी कि वह आज से बेहतर होगा.

मोनू कहते हैं कि उन्हें इस बात का एहसास है कि उनके पिता ने उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करने के लिए क्या-क्या त्याग किया. उनका मानना ​​है कि एक सफल करियर बनाना और यह पक्का करना कि उनके माता-पिता को कभी भी पैसे की तंगी से जूझना न पड़े, उनके त्याग का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका होगा.

मोनू ने आगे बताया कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपने माता-पिता के किए का पूरा एहसान चुका पाऊंगा. मेरे पिता ने जमीन का एक कीमती टुकड़ा छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना ​​था कि पढ़ाई से हमें बेहतर भविष्य मिल सकता है. मेरे लिए उनके त्याग का सम्मान करने का सबसे बड़ा तरीका है कड़ी मेहनत करना, सफल होना और यह पक्का करना कि मेरे माता-पिता को फिर कभी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष न करना पड़े. मैं चाहता हूं कि उन्हें अपने फैसले पर गर्व हो.

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JEE की तैयारी करते हुए बीमारी से लड़ना

कोटा में भाइयों के दो साल मुश्किलों भरे रहे. एलन में JEE Main की तैयारी करते समय मोनू को टाइफाइड हो गया और बाद में जॉन्डिस हो गया। उसे दिल की धड़कन तेज़ होने के दौरे भी पड़े और लगभग तीन महीने तक बुखार भी रहा. इन हेल्थ प्रॉब्लम के बावजूद, वह क्लास में जाता रहा और अपनी पढ़ाई पर फोकस करता रहा. मोनू कहते हैं कि मैंने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के बावजूद क्लास में जाना जारी रखा और अपनी तैयारी पर फोकस किया.

इतना ही नहीं कोटा ने उन्हें सब्र और लगातार काम करने की अहमियत सिखाई. घर से दूर जाना, नए माहौल में ढलना और लंबे समय तक चलने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से निपटना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने सीखा कि कुछ समय की रुकावटों को अपने बड़े लक्ष्यों पर असर नहीं पड़ने देना चाहिए. वे कहते हैं कि मैं अपने छोटे से मन से कहता था कि आगे बढ़ते रहो क्योंकि कुछ समय की रुकावटों से ज्यादा लगातार काम करना और सब्र रखना जरूरी है. त्याग और कड़ी मेहनत आखिरकार काम आएगी.

कोटा में साथ रहने का मतलब यह भी था कि दोनों भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जरूरतों में एक-दूसरे का साथ दे सकते थे. मोनू को तैयारी के दौरान हेल्थ प्रॉब्लम थीं, लेकिन उनके बड़े भाई सोनू ने अपनी NEET जर्नी पर फोकस किया. घर से दूर रहते हुए भी दोनों एक-दूसरे को मोटिवेट और सपोर्ट करते रहे. आखिरकार उनकी कोशिशें रंग लाईं, सोनू को दिल्ली में CAPFIMS में और मोनू को BIT मेसरा में एडमिशन मिल गया.

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उनके माता-पिता के लिए, ये नतीजे उस सपने के पूरे होने का निशान हैं जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और त्याग किया था.

अब हमारी बारी है अपने माता-पिता को कुछ वापस देने की

सोनू के लिए यह कामयाबी सिर्फ डॉक्टर बनने के अपने सपने के करीब पहुँचने के बारे में नहीं है बल्कि यह उनके माता-पिता की हर उस कोशिश को मानना ​​भी है जिसने इसे मुमकिन बनाया है. सोनू कहते हैं कि हमने अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की और हमें खुशी है कि हमारी कोशिशें रंग लाईं.

उन्होंने हमारे लिए बहुत त्याग किए हैं और अब हम अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाकर और समाज में योगदान देकर उन्हें कुछ वापस देना चाहते हैं. कोटा में हमें जो पढ़ाई का माहौल और गाइडेंस मिला, उसने हमारे सफर में अहम भूमिका निभाई.

मोनू की भी ऐसी ही ख्वाहिशें हैं. BIT मेसरा में एडमिशन मिलना उसके लिए एक बड़े सफर की बस शुरुआत है. वह इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाना चाहता है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता है ताकि वह अपने परिवार को सपोर्ट कर सके. उनके पिता मनोज कुमार इन नतीजों को सालों की मेहनत और पक्के इरादे का इनाम मानते हैं.

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पिता ने क्या कहा?

बेटों की सफलता पर पिता के आंसू रुक नहीं रहे हैं. उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि मुझे अपने दोनों बेटों पर गर्व है. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है और उनके सपनों को सच होते देखना हमारे परिवार के लिए सबसे खुशी का पल है. मैं कोटा में उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने उनकी तैयारी के दौरान उन्हें गाइड किया और सपोर्ट किया.

अपनी तैयारी के दौरान पैसे की तंगी और सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद, मोनू के पास उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है जो पैसे की कमी से जूझ रहे हैं. उनका मानना ​​है कि रिसोर्स की कमी की वजह से उन्हें अपने लक्ष्य को पाने से पीछे नहीं हटना चाहिए. मोनू का कहना है कि फोकस्ड रहने और लगातार काम करने से मुश्किलों से निपटने में मदद मिल सकती है, भले ही रिसोर्स कम हों. वह सेल्फ-बिलीफ और अपनी काबिलियत पर कॉन्फिडेंट रहने की अहमियत पर जोर देते हैं.

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