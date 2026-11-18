उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति की दूसरी शादी को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार शाम हिंसक हो गया. नौचंदी थाना क्षेत्र के ढवाई नगर की गली नंबर-16 में दो पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर मारपीट और पथराव शुरू हो गया. इस दौरान ईंट-पत्थर के साथ लाठी-डंडे भी चले. अचानक हुए बवाल से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आकर अपने घरों में दुबक गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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बताया जा रहा है कि रिजवान का अपनी पत्नी काशिफा से काफी समय से वैवाहिक विवाद चल रहा है. आरोप है कि रिजवान ने अपनी पत्नी को बिना बताए दूसरी शादी कर ली थी. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था. मंगलवार शाम विवाद बढ़ने पर दोनों ओर के लोग आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे के साथ मारपीट करने लगे.

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देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों की तरफ से ईंट-पत्थर फेंके जाने लगे और लाठी-डंडों से भी हमला किया गया. वायरल वीडियो में लोग एक-दूसरे पर पथराव करते और मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

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दूसरी शादी को लेकर दोनों पक्षों में टकराव

इस मामले में सीओ सिविल लाइन दीक्षा भौरिया ने बताया कि 17 नवंबर की शाम नौचंदी थाना क्षेत्र के ढवाई नगर में मारपीट की घटना हुई थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, विवाद काशिफा पुत्री निजामुद्दीन और रिजवान पुत्र बाबू के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद से जुड़ा है.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, रिजवान ने कथित तौर पर काशिफा को बिना बताए दूसरी शादी कर ली थी. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में मारपीट और पथराव में बदल गया.

सीओ ने बताया कि पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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