पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस ईशा ने अपने एक बड़े फैसले से हर किसी को हैरान कर दिया है. ईशा ने इस्लाम की राह पर चलने के लिए एक्टिंग से तौबा कर ली है. उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया है. उनके इस फैसले से हर किसी को तगड़ा झटका लगा है.

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एक्ट्रेस ने एक्टिंग से बनाई दूरी

हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने शोबिज छोड़ने का फैसला किया है. एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उनके घर में पहले से ही काफी धार्मिक माहौल था. हालांकि, इस्लाम को गहराई से समझने की उनकी जर्नी काफी अलग रही है.

ईशा नूर ने बताया कि उनके आध्यात्मिक सफर में उनकी छोटी बहन की काफी अहम भूमिका रही है. जब उनकी बहन ने कुरान पढ़ना शुरू किया था, तो उन्होंने नूर को भी तर्जुमे (मीनिंग) के साथ इसे पढ़ने के लिए कहा था. एक्ट्रेस ने कहा कि इस अनुभव ने उनके नजरिए को बदल दिया और उन्हें अपने धर्म (ईमान) के और करीब ला दिया. उन्होंने कुरान पढ़ने के एक्सपीरियंस को अल्लाह की एक गाइडेंस बताया.

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ईशा नूर ने यह भी खुलासा किया कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वो अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही थीं. उन्होंने कहा कि उनकी निजी परिस्थितियों ने उन्हें अपने प्रोफेशनल फैसलों पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया. जैसे-जैसे इस्लाम के प्रति उनकी समझ बढ़ी, तो वो खुद से यह सवाल करने लगीं कि क्या उनका एक्टिंग करियर उस लाइफस्टाइल से मेल खाता है, जो वो चाहती थीं. आखिर में उन्होंने एक अलग राह चुनने का फैसला किया.

अल्लाह से मांगी मदद

ईशा नूर ने आगे बताया कि शोबिज में बने रहने से वो इस्लामिक लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पा रही थीं. उन्होंने फिर नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी कि वो उन्हें सही रास्ता दिखाएं और उनकी जिंदगी को आसान कर दें. एक्ट्रेस का कहना है कि यह फैसला लेने के बाद धीरे-धीरे उन्हें नए मौके मिलने लगे. इन बदलावों ने उन्हें अपने चुने हुए रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद की.

बिजनेसमैन बनीं ईशा नूर

एक्टिंग से दूरी बनाने के बाद ईशा नूर ने अब अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी शुरू कर दी है. टेलीविजन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर होकर वो अपने नए प्रोफेशनल चैप्टर की शुरुआत कर रही हैं. इसके अलावा वो अपने बिजनेस के जरिए दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही हैं.

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ईशा नूर एक समय पर पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस थीं. उनका जन्म और परवरिश पाकिस्तान के कराची में हुई. ईशा ने कई पॉपुलर टीवी शोज में काम किया. उन्हें काफी सराहना भी मिली. लेकिन अब वो शोबिज से पूरी तरह से दूर हो गई हैं और ट्रैवल का बिजनेस संभाल रही हैं.

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