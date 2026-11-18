पीतल नगरी मुरादाबाद का पारंपरिक उद्योग अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान को और मजबूत कर रहा है, यहां तैयार होने वाले पीतल के उत्पाद देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुंच रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के जरिए इस पारंपरिक उद्योग को प्रोत्साहित करने के साथ कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलकिट और तकनीकी सहयोग भी उपलब्ध कराया जा रहा है.

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उद्योग विभाग के मुताबिक, मुरादाबाद से करीब 12 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निर्यात हो रहा है, योजना का उद्देश्य स्थानीय हुनर को बढ़ावा देने के साथ रोजगार की संभावनाओं को भी मजबूत करना है.

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12 हजार करोड़ का प्रत्यक्ष निर्यात, बड़े बाजारों से जुड़ा कारोबार

संयुक्त आयुक्त उद्योग, मुरादाबाद मंडल योगेश कुमार के मुताबिक, मुरादाबाद का पीतल उद्योग निर्यात के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यहां से करीब 12 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निर्यात किया जा रहा है, इसके अलावा मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े घरेलू बाजारों से भी यहां के कारोबारियों का सीधा जुड़ाव है. कारोबारी लगातार अपने उत्पादों को इन बाजारों तक पहुंचा रहे हैं.

ODOP के तहत प्रशिक्षण, टूलकिट और तकनीकी सहयोग

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योगेश कुमार का कहना है कि ODOP योजना के तहत मुरादाबाद के पारंपरिक हुनर को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. कारीगरों को उनके हुनर के लिए सम्मान देने के साथ उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इसके तहत ऋण की सुविधा, टूलकिट और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है. तकनीकी सहयोग के जरिए कारीगरों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें आधुनिक जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है.

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संयुक्त आयुक्त उद्योग, मुरादाबाद मंडल योगेश कुमार के मुताबिक, पहले बेहतर रोजगार की तलाश में कई कारीगरों को दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता था, लेकिन अब मुरादाबाद में ही रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. सरकारी योजनाओं के सहयोग से कारीगर अपने शहर में रहकर ही काम कर सकें, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है. उनका कहना है कि किसी भी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए कारीगरों के हुनर को विकसित करना सबसे जरूरी है.

कारोबार में बढ़ा भरोसा, अगली पीढ़ी भी संभालेगी विरासत

पीतल कारोबारी राहुल अग्रवाल बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोग मुरादाबाद आने से डरते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद कारोबार में काफी बढ़ोतरी हुई है. अब कारोबारियों का भरोसा बढ़ा है. राहुल अग्रवाल का कहना है कि वह अपने बच्चों को भी इसी कारोबार से जोड़ रहे हैं, क्योंकि पीतल उद्योग में भविष्य की काफी संभावनाएं हैं.

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उनके मुताबिक, अब लगातार एग्जीबिशन आयोजित हो रही हैं, जिनके जरिए मुरादाबाद के पीतल उत्पादों को नए बाजार और ग्राहक मिल रहे हैं. इससे स्थानीय उत्पादों की पहुंच पहले से ज्यादा लोगों तक बन रही है.

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ODOP के तकनीकी सहयोग से कारोबारियों को मिल रही मदद

कारोबारी अतुल अग्रवाल का कहना है कि ODOP योजना के तहत प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग मिलने से कारोबारियों को काफी फायदा हो रहा है. इस तरह की सुविधाओं से कारीगर अपने काम को बेहतर बना पा रहे हैं और पारंपरिक उद्योग को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है.

वहीं कारोबारी विपिन गुप्ता का कहना है कि बदलते बाजार में टिके रहने के लिए पीतल कारोबार को भी अपनी कार्यशैली में बदलाव करना पड़ रहा है. ग्राहकों की पसंद के मुताबिक नए डिजाइन, बेहतर फिनिशिंग और आधुनिक उत्पाद तैयार करना जरूरी हो गया है. ई-कॉमर्स और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए कारोबारियों को नए तरीकों को अपनाना पड़ रहा है.

परंपरागत हुनर को वैश्विक बाजार से जोड़ने की पहल

मुरादाबाद का पीतल उद्योग अब सिर्फ पारंपरिक कारीगरी तक सीमित नहीं है, निर्यात, आधुनिक डिजाइन, तकनीकी प्रशिक्षण और नए बाजारों तक पहुंच इस उद्योग के विस्तार के अहम हिस्से बन चुके हैं.

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