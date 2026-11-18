Rajasthani Gulab Sakri Recipe: गुलाबी शहर जयपुर सिर्फ हवामहल और जलमहल के लिए फेमस नहीं है, बल्कि इस शहर में राजस्थानी खाना भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. जयपुर में कई तरह की मिठाइयां और खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन वहां की एक शाही मिठाई को खाने के लिए लोग लंबी कतारों में लगे रहते हैं. इसका स्वाद लोगों को बहुत पसंद आता है, इसलिए इसे खाने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं.

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गुलाब सकरी राजस्थान की एक ट्रेडिशनल मिठाई है, जिसे मावा से बनाई जाती है और इसमें गुलाब जल, इलायची मिलाकर इसका स्वाद बढ़ाया जाता है. अगर आपको भी मिठाइयां खाना पसंद है तो आपको एक बार गुलाब सकरी जरूर ट्राई करनी चाहिए. इसके आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं और एक बार इसका स्वाद चखने के बाद आप भी इस मिठाई को बार-बार बनाकर खाएंगे. आइए आपको घर पर गुलाब सकरी बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं.

गुलाब सकरी के लिए सामग्री

125 ग्राम चीनी

1/4 कप पानी

केसर के कुछ धागे

400 ग्राम बिना मीठा मावा/खोया (गाढ़ा दूध)

1 छोटा चम्मच पिसी हुई हरी इलायची

2 बड़े चम्मच गुलाब जल (ऑप्शनल)

3 बड़े चम्मच कटे हुए पिस्ता/बादाम

1 बड़ा चम्मच सूखे गुलाब की पंखुड़ियां (ऑप्शनल)

गुलाब सकरी बनाने का आसान तरीका

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चाशनी तैयार करें

गैस पर भारी तले वाला पैन गर्म करें और फिर उसमें चीनी, पानी और केसर के धागे डालकर मिडियम-लो फ्लेम पर मिलाएं. चीनी घुलने तक और चाशनी में झाग आने तक चलाते रहें. चाशनी के हल्का सख्त होने तक चलाते रहें. थोड़ी सी चाशनी को बर्फ के पानी से भरे कटोरे में डालें और अपनी उंगलियों से एक गेंद बनाएं. अगर गेंद चिपचिपी है लेकिन अपना आकार बनाए रखती है, तो चाशनी तैयार है.

खोया और गुलाब जल मिलाएं

चाशनी के बन जाने के बाद कुटी हुई खोया डालें और खोया के पिघलने तक लगातार चलाते रहें. इसी बीच पिसी हुई इलायची, गुलाब जलऔर 2 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे डालकर मिला दें.

गार्निश कर दें

इस मिश्रण को अच्छी तरह पकाएं और जब तक वो गाढ़ा होने तक हल्के हाथ से चलाते रहें. इसके बाद गैस बंद कर दें और बचे हुए मेवों और सूखे गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश कर दें.

जमने के लिए रखें

गार्निश करने के बाद मिश्रण को पूरी कटोरी को जमने के लिए किसी कटोरी में निकाल लें और बर्तन को जालीदार ढक्कन से ढक दें और जमने के लिए कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख दें.

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