GTA 6 का इंतजार खत्म होने से पहले ही गेम का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. कई कंपनियों ने कल यानी 19 नवंबर को छुट्टी देने का ऐलान किया है. इसमें लॉजीटेक शामिल है. कल इंटरनैशनल मेन्स डे भी है. स्कॉटलैंड के एक शख्स ने गेम खेलने के लिए एक हफ्ते की छुट्टी ली है. इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी और 13 साल की बेटी को पैसे देकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, जिसके मुताबिक गेम खेलते समय उसे कोई परेशान नहीं करेगा और घर के काम भी नहीं करने होंगे.

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बता दें कि GTA 6 लॉन्च से पहले रिकॉर्ड तोड़ रहा है. इस गेम को बनाने में लगभग 1.5 से 3 बिलियन डॉलर्स लगाए जाने की खबर है. लॉन्च से पहले इस गेम ने 11 हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुका है.

वीडियो गेम खेलने के लिए छुट्टी लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन GTA 6 के लिए एक शख्स ने जो इंतजाम किया है, वह काफी अलग है. स्कॉटलैंड के न्यूटन स्टीवर्ट में रहने वाले 38 साल के शॉन लिटिल ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ ऐसा समझौता किया है, जिसके तहत वह पूरे एक हफ्ते तक बिना किसी परेशानी के गेम खेल सकेंगे.

शॉन एक पेंटर और डेकोरेटर हैं. उन्होंने जीटीए6 के लॉन्च के लिए काम से एक हफ्ते की छुट्टी ली है. लेकिन उन्हें पता था कि घर पर रहने के दौरान पत्नी और बेटी उनसे कुत्ते को घुमाने, खाना बनाने और घर के दूसरे काम करने के लिए कह सकती हैं. इसलिए उन्होंने पहले ही इसका समाधान निकाल लिया.

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पत्नी और बेटी को दिए पैसे, फिर साइन करवाया कॉन्ट्रैक्ट

शॉन ने अपनी पत्नी नैटली और 13 साल की बेटी शारलोट से एक खास 'नॉन-इंटरफेरेंस कॉन्ट्रैक्ट' यानी बीच में दखल न देने वाला समझौता साइन करवाया. इस समझौते के बदले उन्होंने पत्नी को 50 पाउंड और बेटी को 20 पाउंड दिए.

इसके अलावा, उन्होंने घर के खर्च में अपना साप्ताहिक योगदान भी बढ़ाकर 500 पाउंड कर दिया. बदले में परिवार को एक हफ्ते तक उन्हें गेम खेलने के दौरान परेशान नहीं करना होगा.

इस समझौते के मुताबिक, शॉन को घर के काम नहीं करने होंगे. पत्नी और बेटी उनसे यह भी नहीं पूछ सकेंगी कि वह कितनी देर से सोफे पर बैठकर गेम खेल रहे हैं या फिर कब गेम बंद करके कोई दूसरा काम करेंगे.

गेम खेलते समय ये बातें कहने पर भी रोक

इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ खास वाक्य भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें गेम खेलने के दौरान नहीं कहा जा सकता. 'तुम कई घंटों से गेम खेल रहे हो', 'क्या तुम अभी भी यही खेल रहे हो?' और 'पहले यह काम कर लो' जैसे वाक्यों पर रोक लगाई गई है.

शॉन की पत्नी नैटली ने बीबीसी स्कॉटलैंड को बताया कि समझौते के मुताबिक वह उनसे घर का कोई काम नहीं कह सकतीं. गेम खेलने के दौरान उनके समय को लेकर कोई टिप्पणी भी नहीं की जा सकती.

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शॉन ने घर में खाने-पीने की चीजों के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने पेपर प्लेट्स भी खरीद ली हैं, ताकि गेम खेलते समय बर्तन धोने की जरूरत न पड़े.

13 साल से GTA 6 का इंतजार कर रहे हैं शॉन

शॉन का GTA से जुड़ाव काफी पुराना है. उन्होंने किशोर उम्र में पहला Grand Theft Auto गेम खेला था और तब से इस सीरीज के फैन हैं. GTA 5 के रिलीज होने के बाद से वह GTA 6 का इंतजार कर रहे थे. GTA 5 को आए करीब 13 साल हो चुके हैं और इस दौरान गेम के अगले हिस्से को लेकर लगातार चर्चा होती रही है.

शॉन का कहना है कि वह खुद को उम्र के साथ किसी गेम का फैन होना बंद करने वाला शख्स नहीं मानते. उन्होंने Star Wars के फैंस का उदाहरण देते हुए कहा कि लोग दशकों तक किसी फिल्म या फ्रेंचाइजी के फैन बने रहते हैं और उम्र बढ़ने से उनका शौक खत्म नहीं होता.

उनके मुताबिक, अगर GTA गेम्स का रिलीज टाइमलाइन इसी तरह चलता रहा, तो GTA 7 आने तक उनकी उम्र 51 साल हो सकती है. लेकिन तब भी वह खुद को गेमिंग का फैन ही मानेंगे.

छुट्टी के लिए खूब मेहनत की, अब घर में ही होगी गेमिंग वाली छुट्टी

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शॉन ने बताया कि GTA 6 खेलने के लिए एक हफ्ते की छुट्टी लेने से पहले उन्होंने कई सप्ताह तक एक्स्ट्रा काम किया. उन्होंने वीकेंड पर भी काम किया और कई बार 13 घंटे तक काम करके पैसे बचाए. उनके लिए यह छुट्टी किसी दूसरे शहर या देश घूमने जाने जैसी ही है, बस फर्क इतना है कि वह अपने घर के सोफे पर बैठकर गेम खेलेंगे.

GTA 6 के लिए दुनियाभर में दी जा रही छुट्टियां

शॉन की कहानी अकेली नहीं है. GTA 6 के लॉन्च को लेकर दुनियाभर में गेमर्स के बीच काफी उत्साह है. कई लोग लॉन्च के दिन छुट्टी लेने की योजना बना रहे हैं, जबकि कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को गेम खेलने के लिए खास छुट्टी भी दे रही हैं.

GTA 6 को 19 नवंबर 2026 को लॉन्च किया जाना है. GTA 5 के बाद इस सीरीज का नया बड़ा गेम आने में करीब 13 साल लगे हैं. इसी वजह से गेमर्स के बीच इसका इंतजार किसी बड़े मनोरंजन इवेंट जैसा बन गया है.

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