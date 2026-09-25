scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अब अमेरिका दाग रहा लेजर हथियार, ईरानी ड्रोन-मिसाइल हो रहे तबाह

अमेरिकी सेना अब असल युद्ध में लेजर से ड्रोन मार गिरा रही है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ सस्ते लेजर सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं. दक्षिणी सीमा पर भी परीक्षण चल रहा है.

Advertisement
X
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका अब लेजर हथियारों का खुलकर इस्तेमाल करा रहा है. (Photo: X/@MarioNawfal)
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका अब लेजर हथियारों का खुलकर इस्तेमाल करा रहा है. (Photo: X/@MarioNawfal)

अमेरिकी सैन्य बल अब लेजर सिस्टम का इस्तेमाल असल मुकाबले में करने लगे हैं. पेंटागन ने पुष्टि की है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी ड्रोन और आने वाली क्रूज मिसाइलों को लेजर से मार गिराया जा रहा है. पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों की तुलना में इसकी लागत बहुत कम है. 

एक पारंपरिक मिसाइल लाखों डॉलर की पड़ती है जबकि लेजर शॉट की कीमत बिजली के खर्च जितनी ही होती है. इसी वजह से यह तकनीक आकर्षक बन गई है. उसी समय अमेरिकी दक्षिणी सीमा पर कार्टेल द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोनों के खिलाफ भी इस तकनीक का परीक्षण चल रहा है. 

यह भी पढ़ें: अमेरिका के नए बॉम्बर B-21 रेडर की पहली उड़ान, दुश्मन इसे देख भी नहीं पाएगा

सम्बंधित ख़बरें

MQ-20 Avenger
अमेरिका ने बनाया ड्रोन फाइटर जेट MQ-20, बिना पायलट मचाएगा तबाही
F-35 Hong Kong shipment diversion
चीन कैसे पहुंचे F35 स्टील्थ जेट के हिस्से...जांच करेगा पेंटागन, अमेरिका टेंशन में
Pakistani 155mm shells
तोप के पाकिस्तानी गोले निकले फुस्स, यूक्रेनी कमांडर की शिकायत
B-21 Raider
अमेरिका के नए बॉम्बर B-21 रेडर की पहली उड़ान, Video
US Ambassador Sergio Gor
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने देखी पिनाका-धनुष की ताकत

ड्रग तस्करी और निगरानी के लिए छोटी ड्रोनें लगातार समस्या बन रही थीं. लेजर सिस्टम इन्हें तेजी से और कम खर्च में नष्ट कर सकता है. दशकों के शोध और विकास के बाद लेजर हथियार अब प्रयोगशाला से निकलकर युद्ध के मैदान तक पहुंच गए हैं.  

लेजर सिस्टम कैसे काम करता है?

उच्च ऊर्जा लेजर एक शक्तिशाली किरण पैदा करता है जो लक्ष्य पर टारगेट किया जाता है. टारगेट जला जाता है. उसके सेंसर और संरचना को नुकसान पहुंचाती है. ड्रोन या मिसाइल जैसे छोटे और तेज लक्ष्यों के खिलाफ यह बहुत प्रभावी साबित हो रहा है. पारंपरिक हथियारों में गोला-बारूद सीमित होता है लेकिन लेजर के लिए सिर्फ बिजली की जरूरत होती है. जहाज या जमीनी वाहन पर लगे जनरेटर से यह लगातार काम कर सकता है.  

Advertisement

US military laser weapon

आर्मी ने वार-रेडी यानी युद्ध के लिए तैयार हाई एनर्जी लेजर सिस्टम के लिए 50 करोड़ डॉलर का ठेका दिया है. यह ठेका दिखाता है कि अब यह तकनीक सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि वास्तविक तैनाती के चरण में पहुंच चुकी है. दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेटर इन्हें निशाना बनाने के लिए रीकॉन्फिगर्ड एक्सबॉक्स कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं. गेमिंग कंट्रोलर सस्ते, आसानी से उपलब्ध और सैनिकों के लिए परिचित होते हैं. इससे ट्रेनिंग का समय भी कम लगता है. 

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है. यहां ईरानी ड्रोन और मिसाइलों का खतरा लगातार बना रहता है. पारंपरिक रक्षा प्रणालियां महंगी पड़ती हैं. स्टॉक भी सीमित होता है. लेजर सिस्टम इस समस्या का समाधान पेश करता है. यह न सिर्फ ड्रोन बल्कि कम ऊंचाई पर आने वाली क्रूज मिसाइलों को भी निशाना बना सकता है. लागत कम होने से लंबे समय तक लगातार रक्षा संभव हो जाती है.  

यह भी पढ़ें: भयानक जासूसी... चीन ने लॉन्च किए तीन रेडियो ट्रैकिंग सैटेलाइट, जो कोई नहीं सुनता वो ड्रैगन सुनेगा

दक्षिणी सीमा पर स्थिति अलग है. यहां मुख्य चुनौती छोटी और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली ड्रोनें हैं जो तस्करी के लिए इस्तेमाल होती हैं. पारंपरिक हथियार इनके खिलाफ बेकार साबित होते हैं. लेजर सटीक और कम कोलेटरल डैमेज वाला विकल्प देता है. दोनों जगहों पर परीक्षण और असल इस्तेमाल से सेना को अनुभव मिल रहा है कि अलग-अलग परिस्थितियों में यह तकनीक कितनी कारगर है.  

Advertisement

फायदे और चुनौतियां

सबसे बड़ा फायदा लागत का है. एक लेजर शॉट की कीमत कुछ डॉलर में सिमट जाती है जबकि एक इंटरसेप्टर मिसाइल कई लाख डॉलर की हो सकती है. दूसरा फायदा गति का है. लेजर प्रकाश की गति से चलता है इसलिए चकमा देना मुश्किल होता है. तीसरा फायदा यह कि गोला-बारूद खत्म होने की चिंता नहीं रहती.  

US military laser weapon

फिर भी चुनौतियां बाकी हैं. खराब मौसम, धूल,धुंध या बारिश लेजर की प्रभावशीलता कम कर सकती है. उच्च ऊर्जा सिस्टम को ठंडा रखने के लिए अच्छी कूलिंग व्यवस्था चाहिए. बिजली की निरंतर आपूर्ति भी जरूरी है. इन सीमाओं के बावजूद तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है और सेना इसे व्यावहारिक बना रही है.  

निर्देशित ऊर्जा हथियार भविष्य के युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं. ड्रोन स्वार्म यानी झुंड में आने वाले कई ड्रोनों के खिलाफ पारंपरिक हथियार अपर्याप्त साबित हो सकते हैं. लेजर एक के बाद एक लक्ष्य को तेजी से निपटा सकता है. समुद्री जहाजों, जमीनी ठिकानों और यहां तक कि विमानों पर भी इनकी तैनाती बढ़ने की उम्मीद है.  

यह भी पढ़ें: क्या एयरस्ट्राइक के नाम पर मिसाइल टेस्ट कर रहा था PAK? क्यों फेल बताई जा रही कोशिश

एक्सबॉक्स कंट्रोलर जैसी आम चीजों का इस्तेमाल बताता है कि सेना व्यावहारिक और सस्ते समाधान अपना रही है. इससे न सिर्फ लागत घटती है बल्कि सैनिकों के लिए सिस्टम संचालित करना आसान हो जाता है. पेंटागन का जोर इस बात पर है कि दशकों की रिसर्च अब असली नतीजे दे रही है.  

Advertisement

कुल मिलाकर अमेरिकी सेना का लेजर सिस्टम इस्तेमाल करना सैन्य तकनीक में एक बड़ा बदलाव है. होर्मुज से लेकर दक्षिणी सीमा तक इसका प्रयोग साबित करता है कि निर्देशित ऊर्जा हथियार अब कल्पना नहीं बल्कि हकीकत बन चुके हैं. आने वाले वर्षों में इनकी संख्या और क्षमता दोनों बढ़ने वाली हैं. यह विकास न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की सैन्य रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'चुनाव आयोग जनता का भरोसा बनाए रखे', बोले चिराग पासवान |
    8th Pay Commission: ₹45000 पेंशन... पुरानी पेंशन, 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स की हो सकती है मौज |
    यमुना एक्सप्रेस-वे पर दौड़ती स्लीपर बस में ज‍िंदा जल गए 9 लोग, कौन ज‍िम्मेदार |
    इकरा हसन की घेरेबंदी का इमरान मसूद ने बनाया प्लान! अमीर आलम से अदावत पर खेला दांव |
    NALSAR में उमर खालिद पर स्क्रीनिंग, उमड़ी भावी वकीलों की भीड़, 'ब‍िना ट्रायल सालों की जेल' पर उठे सवाल |
    बुद्धा गार्डेन से डियर पार्क तक... कालकाजी गैंगरेप केस के बाद 'डार्क स्पॉट्स' में तलाशी ले रही दिल्ली पुलिस |
    चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल की घर में गोली मारकर हत्या, जांच शुरू |
    ₹10 लाख सालाना कमाई, अब भारत की बेटी को UN देगा अवॉर्ड, करती हैं इस चीज की खेती |
    अर्जुन तेंदुलकर संग रोमांट‍िक हुईं WIFE सान‍िया, बर्थडे पर यूं लुटाया प्यार, द‍िखी स्पेशल बॉन्ड‍िंग |
    पहले भारत से हिल्सा मंगाई, अब बांग्लादेश ने अचानक रोका आयात... 103 परमिट रद्द
    Advertisement