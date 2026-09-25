बुद्धा गार्डेन से डियर पार्क तक... कालकाजी गैंगरेप केस के बाद 'डार्क स्पॉट्स' में तलाशी ले रही दिल्ली पुलिस

दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 साल की नाबालिग से कथित गैंगरेप की घटना के बाद पुलिस और डीडीए की नींद टूटी है. दिल्ली के पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तत्काल कई निर्देश जारी किए हैं. उधर, दिल्ली पुलिस भी 'डार्क स्पॉट्स' में तलाशी ले रही है. आइए जानते हैं कि दिल्ली पुलिस और डीडीए की तैयारी और निर्देश क्या हैं.

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सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस की तैयारियों की. पुलिस राजधानी के सार्वजनिक स्थानों जैसे बड़े पार्कों में डार्क स्पॉट्स की तलाश कर रही है. इस कड़ी में बुद्ध जयंती पार्क में पेट्रोलिंग की. इसमें घुड़सवार पुलिस यूनिट भी शामिल हुई.

इसके साथ ही हंसराज सेठी पार्क और साउथ दिल्ली के डियर पार्क में गश्त की. पुलिसकर्मियों ने लोगों से बातचीत की. सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के बारे में जानकारी ली. पुलिस ने मौरिस नगर और डीयू नॉर्थ कैंपस के पास गश्त बढ़ा दी है. डीसीपी साउथ जिले ने कर्मचारियों के साथ सतपुला पार्क, खिड़की गांव बाजार, शेख सराय बाजार और मालवीय नगर के कुछ इलाकों में गश्त अभियान चलाया.

बात करें डीडीए की तैयारियों की तो निर्देश दिया गया है कि जिन पार्कों में कई प्रवेश द्वार हैं, वहां सूरज ढलने के बाद चुनिंदा गेटों से ही एंट्री दी जाएगी. इससे रात में पार्क में आने-जाने वालों की निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी.

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डार्क स्पॉट्स की होगी पहचान

राजधानी में पार्कों के उन हिस्सों की पहचान की जाएगी जहां पर्याप्त रोशनी नहीं है. ऐसे स्थानों पर अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट, फ्लडलाइट और दूसरी रोशनी की व्यवस्था की जाएगी. मेन एंट्री गेट और संवेदनशील स्थानों पर CCTV कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी. ताकि किसी संदिग्ध गतिविधि पर जल्द कार्रवाई हो सके.

सुरक्षा गार्डों की भी होगी निगरानी

DDA पार्कों में तैनात सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी और पेट्रोलिंग पर भी सख्त निगरानी होगी. फील्ड अधिकारियों के जरिए गार्डों की उपस्थिति, पेट्रोलिंग और प्रदर्शन की नियमित जांच की जाएगी. जोखिम वाले स्थानों पर जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी.

रात में बढ़ेगी पेट्रोलिंग

पार्कों के आसपास रात के समय पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय किया जाएगा. जरूरत के अनुसार बाइक पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी. पार्कों में या आसपास किसी संदिग्ध अथवा गैरकानूनी गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित एजेंसियों को देने के निर्देश दिए गए हैं.

7 दिन में सेफ्टी ऑडिट

LG टीएस संधू के निर्देश पर दिल्ली के पार्कों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट भी कराया जा रहा है. गुरुवार से शुरू होने वाला यह ऑडिट एक सप्ताह में पूरा किया जाना है. इसमें पार्कों की लाइटिंग, सुरक्षा व्यवस्था, नियमित पेट्रोलिंग और साफ-सफाई समेत दूसरे सुरक्षा पहलुओं की जांच होगी.

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पार्कों में लगेंगे सेफ्टी बोर्ड

DDA के सभी पार्कों में सात दिन के भीतर सुरक्षा संबंधी सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं. इन बोर्डों पर पार्क के नियम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी. RWAs और स्थानीय लोगों को भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में शामिल किया जाएगा.

क्या पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था पहले से इतनी सख्त थी?

अस्था कुंज की घटना ने दिल्ली के सार्वजनिक पार्कों में खासकर शाम और रात के समय सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. DDA ने तत्काल प्रभाव से गेट कंट्रोल, CCTV, अतिरिक्त रोशनी, सुरक्षा कर्मियों और नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने का फैसला किया है. अब सुरक्षा ऑडिट में यह सामने आएगा कि दिल्ली के पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है और किन जगहों पर सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है.

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