अमेरिका के नए बॉम्बर B-21 रेडर की पहली उड़ान, दुश्मन इसे देख भी नहीं पाएगा

अमेरिकी वायु सेना के अगली पीढ़ी के स्टील्थ बॉम्बर बी-21 रेडर की हालिया टेस्ट फ्लाइट्स की बेहद साफ तस्वीरें सामने आई हैं. ये तस्वीरें इतनी स्पष्ट हैं कि विमान के कई छोटे-बड़े हिस्से साफ नजर आ रहे हैं. नॉर्थ्रॉप ग्रुमैन द्वारा विकसित यह विमान कैलिफोर्निया के पामडेल स्थित एयर फोर्स प्लांट 42 में बन रहा है.

और पढ़ें

मोजावे रेगिस्तान के आसमान में चल रहे परीक्षणों के दौरान ली गई इन तस्वीरों ने रक्षा विशेषज्ञों और आम लोगों दोनों का ध्यान खींचा है. तस्वीरों में विमान के एग्जॉस्ट नोजल यानी इंजन से निकलने वाली गैसों के निकास द्वार साफ दिख रहे हैं. कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इनमें संभवतः लूनबर्ग लेंस भी लगे हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: एलियंस का संदेश! सौरमंडल के बाहर से पहली बार मिला रेडियो सिग्नल

लूनबर्ग लेंस एक खास उपकरण होता है जो रडार सिग्नल को नियंत्रित करने में मदद करता है. स्टील्थ विमान आमतौर पर रडार से छिपे रहने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन परीक्षण के दौरान कभी-कभी इन्हें जानबूझकर रडार पर दिखाने के लिए ऐसे लेंस लगाए जाते हैं ताकि सुरक्षा और नियंत्रण आसान रहे.

बी-21 रेडर को बी-2 स्पिरिट का उत्तराधिकारी माना जाता है. पुराने बी-2 की तुलना में नया विमान ज्यादा शांत उड़ान भरता हुआ नजर आया. विमान देखने वाले शौकीनों ने इसकी तारीफ की है. उन्होंने कहा कि विमान की आवाज काफी कम है और उड़ान बहुत स्मूथ लग रही है.

Advertisement

हाई रिजोल्यूशन वाली इन तस्वीरों की स्पष्टता इतनी ज्यादा है कि पहले कभी इतने साफ नजारे देखने को नहीं मिले थे. मोजावे रेगिस्तान का इलाका खुला और सुनसान होने की वजह से ऐसे परीक्षणों के लिए उपयुक्त माना जाता है. यहां आसमान साफ रहता है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी होती है.

यह भी पढ़ें: सैटेलाइट तस्वीर में देखिए देश में बंटा हुआ मौसम, जानिए कहां है जाता हुआ मॉनसून

बी-21 रेडर क्यों खास है?

बी-21 रेडर को आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है. यह परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकता है. स्टील्थ तकनीक की वजह से दुश्मन के रडार इसे आसानी से नहीं पकड़ पाते. नया डिजाइन पुराने बी-2 से ज्यादा कुशल, कम रखरखाव वाला और सस्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है.

पामडेल का प्लांट 42 लंबे समय से गुप्त सैन्य परियोजनाओं के लिए जाना जाता है. यहां कई ऐतिहासिक विमानों का विकास हो चुका है. टेस्ट फ्लाइट्स का उद्देश्य विमान की स्थिरता, इंजन प्रदर्शन, स्टील्थ क्षमता और उड़ान नियंत्रण प्रणालियों की जांच करना होता है. साफ तस्वीरों से इन परीक्षणों की प्रगति का अंदाजा लगता है.

हालांकि आधिकारिक विवरण अभी सीमित हैं क्योंकि यह परियोजना अत्यधिक गोपनीय है. अमेरिकी वायु सेना चाहती है कि यह विमान आने वाले दशकों तक उसकी रणनीतिक ताकत का मुख्य हिस्सा बने. मोजावे रेगिस्तान में परीक्षण तेज होने के साथ ही आने वाले महीनों में और तस्वीरें या वीडियो सामने आ सकते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: भयानक जासूसी... चीन ने लॉन्च किए तीन रेडियो ट्रैकिंग सैटेलाइट, जो कोई नहीं सुनता वो ड्रैगन सुनेगा

आधिकारिक जानकारी तब तक सीमित रहेगी जब तक वायु सेना खुद कोई बयान जारी न करे. बी-21 रेडर का विकास अमेरिका की सैन्य क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है. ये साफ तस्वीरें सिर्फ एक विमान की उड़ान नहीं दिखातीं बल्कि आधुनिक सैन्य तकनीक की दिशा भी बताती हैं. स्टील्थ, शांत संचालन और उन्नत सेंसर सिस्टम भविष्य के बॉम्बर विमानों की पहचान बनते जा रहे हैं.

बी-21 रेडर अभी विकास के चरण में है लेकिन इसकी टेस्ट फ्लाइट्स सफल होती दिख रही हैं. आम लोगों के लिए ये तस्वीरें रोमांचक हैं तो विशेषज्ञों के लिए विश्लेषण का विषय. कुल मिलाकर यह घटना अमेरिकी वायु सेना की अगली पीढ़ी की तैयारियों की एक झलक पेश करती है.

---- समाप्त ----