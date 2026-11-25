एयरो इंडिया 2027 के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की मांग इतनी बढ़ गई है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार शुरू कर दिया है. यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, जो बेंगलुरु के येलहंका एयर फोर्स स्टेशन पर 8 से 12 फरवरी 2027 तक आयोजित होगा.

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यह 16वां संस्करण होगा. शुरुआती अनुमान से लगभग 12,000 वर्ग मीटर ज्यादा स्पेस की मांग आई है. यह भारत के एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के तेजी से बढ़ने का सबूत है. येलहंका एक सक्रिय भारतीय वायुसेना का ट्रेनिंग बेस है, इसलिए सुरक्षा नियमों के कारण जमीन पर ज्यादा विस्तार संभव नहीं था. इस सीमा को पार करने के लिए विभाग ने दो बड़े कदम उठाए हैं.

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पहला कदम दो नए एग्जिबिशन हैंगर बनाने का है. इससे कुल फ्लोर स्पेस काफी बढ़ जाएगा. दूसरा और ऐतिहासिक कदम यह है कि पहली बार एग्जिबिटर्स को अपने स्टॉल में मेजेनाइन फ्लोर बनाने की अनुमति दी गई है. जहां हैंगर की ऊंचाई अनुमति देती है, वहां कंपनियां ऊपर की मंजिल बना सकेंगी.

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इससे जमीन का क्षेत्रफल बढ़ाए बिना ज्यादा स्पेस मिलेगा. सभी मेजेनाइन स्ट्रक्चर सख्त सुरक्षा, स्थिरता और लोड-बेयरिंग नियमों का पालन करेंगे. इन दोनों उपायों से ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को अपनी तकनीक और उत्पाद दिखाने का मौका मिलेगा.

भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए मायने

यह विस्तार सिर्फ जगह बढ़ाने की बात नहीं है. यह दिखाता है कि दुनिया भर की बड़ी एयरोस्पेस कंपनियां भारत को महत्वपूर्ण बाजार मान रही हैं. घरेलू मैन्युफैक्चरर्स और स्टार्टअप्स को भी बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी क्षमताएं दिखाने का अवसर मिलेगा. ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में डिफेंस प्रोडक्शन तेज हो रहा है.

एयरो इंडिया जैसे आयोजन इस प्रक्रिया को और मजबूत करते हैं. यहां नई तकनीक, जॉइंट वेंचर और बिजनेस डील की संभावनाएं बढ़ती हैं. ज्यादा कंपनियों के आने से भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी जगह मजबूत करने में मदद मिलेगी.

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सुरक्षा और व्यावहारिकता का संतुलन

येलहंका जैसे सक्रिय एयरबेस पर इवेंट आयोजित करना चुनौतीपूर्ण है. विमानन सुरक्षा नियमों के कारण क्षैतिज विस्तार सीमित है. इसलिए वर्टिकल स्पेस यानी मेजेनाइन फ्लोर का इस्तेमाल समझदारी भरा समाधान है. रक्षा उत्पादन विभाग का लक्ष्य है कि ग्लोबल लीडर्स, भारतीय कंपनियां और इनोवेटर्स सभी को पर्याप्त जगह मिले. इससे शो की गुणवत्ता और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे. कुल मिलाकर एयरो इंडिया 2027 भारत के एयरोस्पेस और डिफेंस इकोसिस्टम की परिपक्वता का प्रतीक बनने जा रहा है.

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