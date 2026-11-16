जहीर खान के साले की शादी में क्रिकेटर्स बने 'लड़केवाले', नेहरा-अगरकर संग विद्या मालवड़े ने देसी लुक में जमाया रंग, PHOTOS

जयपुर में इन दिनों एक शाही शादी का जश्न चल रहा है, जहां क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया के सितारे एक साथ नजर आ रहे हैं. मौका है पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के साले और एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के भाई शिवजीत घाटगे की शादी का. शिवजीत 16 नवंबर को पल्लवी के साथ शादी के बंधन में बंध रहे हैं. जयपुर के चौमूं स्थित एक आलीशान 5-स्टार होटल में हो रहे इस शादी में कई जाने-माने चेहरे पहुंचे हैं, जिनमें जहीर खान के दोस्त और पूर्व क्रिकेटर्स पार्थिव पटेल, आशीष नेहरा और पार्थिव पटेल भी शामिल हैं. इसके साथ ही 'चक दे इंडिया' में सागरिका की को-स्टार रही एक्ट्रेस विद्या मावड़े भी शामिल हैं. इन मेहमानों ने शादी के फंक्शंस की कुछ इनसाइड तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें कहीं दोस्तों की महफिल जमी है, तो कहीं सभी मिलकर दूल्हा-दुल्हन की खुशियों में शामिल होते नजर आ रहे हैं. सभी का देसी लुक देखते ही बन रहा है.



जहीर के दोस्तों ने शादी में जमाया रंग

शिवजीत घाटगे की शादी में जहीर खान के क्रिकेटर दोस्तों का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. पूर्व क्रिकेटर आशीष नेहरा, पार्थिव पटेल और अजीत अगरकर भी इस शादी में शामिल होने जयपुर पहुंचे हैं. पार्थिव पटेल ने शादी के जश्न की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं. इनमें सभी क्रिकेटर्स जहीर खान के साथ मस्ती करते और एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते नजर आ रहे हैं.

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विद्या मालवड़े भी बनीं शादी की रौनक

शाहरुख खान की फिल्म 'चक दे इंडिया!' में नजर आईं एक्ट्रेस विद्या मालवड़े भी शिवजीत और पल्लवी की शादी के फंक्शंस में पहुंची हैं. उन्होंने भी सोशल मीडिया पर शादी की कई तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में विद्या, पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर और पार्थिव पटेल के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. इस फोटो के साथ उन्होंने 'लड़केवाले' लिखा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्या भी दूल्हे की तरफ से शादी के जश्न में शामिल हुई हैं.

सागरिका की दोस्त विद्या भी शादी में पहुंचीं. (Photo: Instagram)



सागरिका और शिवजीत की मां के साथ भी दिखीं विद्या

विद्या मालवड़े ने शादी से एक और खास तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह सागरिका घाटगे और शिवजीत की मां के साथ नजर आ रही हैं. तस्वीर में तीनों कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज दे रही हैं. वहीं, विद्या की एक दूसरी तस्वीर में वह दूल्हे की मां को गले लगाती दिख रही हैं. इन तस्वीरों में उनके बीच की अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिल रही है.

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विद्या ने सागरिका की मां संग पोज दिए. (Photo: Instagram)



जहीर और सागरिका के साथ क्रिकेटर्स ने खिंचवाई फोटो

शादी के जश्न से सामने आई बाकी तस्वीरों में क्रिकेटर्स जहीर खान और सागरिका घाटगे के साथ भी नजर आ रहे हैं. सभी ने साथ में तस्वीरें खिंचवाईं और दोस्तों की तरह शादी के फंक्शंस का लुत्फ उठाया. इन तस्वीरों में कहीं क्रिकेटर्स की मस्ती दिख रही है, तो कहीं परिवार और दोस्तों के साथ बिताए खास पल.

सागरिका और जहीर ने दोस्तों संग खूब मस्ती की. (Photo: Instagram)



शादी में मेहमानों का दिखा शानदार ट्रेडिशनल अंदाज

शिवजीत घाटगे और पल्लवी की शाही शादी में मेहमानों के एथनिक लुक भी खूब चर्चा बटोर रहे हैं. किसी ने रंग-बिरंगे कुर्ते पहनकर देसी अंदाज दिखाया, तो किसी ने खूबसूरत लहंगे और डिजाइनर आउटफिट से महफिल में रंग जमाया. विद्या मालवड़े से लेकर जहीर खान और आशीष नेहरा तक, सभी का ट्रेडिशनल अंदाज देखने लायक रहा. आइए जानते हैं किसने क्या पहना.



1. विद्या मालवड़े के दिखे दो लुक: विद्या मालवड़े शादी के फंक्शंस में दो अलग-अलग एथनिक लुक में नजर आईं. पहले लुक में उन्होंने पिंक कलर का फ्लोरल प्रिंटेड लहंगा-चोली पहना, जिसके बॉर्डर पर खूबसूरत गोटा-पट्टी वर्क किया गया था. इसके साथ उन्होंने स्टेटमेंट चोकर नेकलेस, ईयररिंग्स और स्टाइलिश सनग्लासेस कैरी किए.

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वहीं, दूसरे लुक में वह ऑरेंड कलर की फ्लोरल साड़ी में दिखीं. इस पर मोतियों और बीड्स का खूबसूरत वर्क था. डिजाइनर केप ने उनके इस लुक को और भी स्टाइलिश बना दिया.



2. जहीर खान का क्लासिक कुर्ता लुक: दूल्हे के जीजा और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने शादी के लिए क्रीम और ऑफ-वाइट शेड का क्लासिक ट्रेडिशनल कुर्ता चुना. सिंपल और एलिगेंट अंदाज में वह काफी जच रहे थे.



3. आशीष नेहरा का पेस्टल पिंक अंदाज: पूर्व क्रिकेटर आशीष नेहरा भी शादी में ट्रेडिशनल लुक में पहुंचे. उन्होंने पेस्टल पिंक और पीच शेड का कुर्ता पहना, जिसमें उनका अंदाज काफी अट्रेक्टिव लग रहा था.



4. अजीत अगरकर भी कुर्ते में दिखे हैंडसम: अजीत अगरकर भी शादी के फंक्शंस में दो अलग-अलग लुक में नजर आए. एक तस्वीर में वह लाइट ब्लू कलर का कुर्ता पहने दिखे. वहीं, दूसरी तस्वीर में उन्होंने येलो और क्रीम शेड का कुर्ता पहना था. इसके साथ ग्रीन-टिंटेड सनग्लासेस उनके लुक को कूल टच दे रहे थे.



5. पार्थिव पटेल का केसरिया कुर्ता: पार्थिव पटेल ने अपने ट्रेडिशनल लुक के लिए ब्राइट ऑरेंज यानी केसरिया रंग का कुर्ता चुना. इसके साथ ब्लैक सनग्लासेस पहनकर उन्होंने अपने देसी अंदाज में स्टाइल का तड़का लगाया.

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