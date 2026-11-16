Evening Snacks Recipes: बिहार के भूजे से लेकर राजस्थान के मिर्ची वड़े तक, शाम की हल्की भूख के लिए बेस्ट हैं ये 5 देसी नाश्ते

Evening Snacks Recipes: शाम की चाय के साथ अगर कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने को मिल जाए तो दिनभर की थकान दूर हो जाती है. यही वजह है कि शाम होते ही ज्यादातर घरों में चाय के साथ कुछ न कुछ नाश्ता जरूर बनाया जाता है. आमतौर पर लोग समोसे, पकौड़े, नमकीन या बिस्कुट खाना पसंद करते हैं लेकिन हर दिन एक जैसा नाश्ता खाने से कई बार बोरियत होने लगती है. ऐसे में क्यों न इस बार कुछ अलग और देसी स्वाद चखा जाए. भारत के अलग-अलग राज्यों में कई ऐसे पारंपरिक नाश्ते हैं जो अपने खास स्वाद और बनाने के तरीके के लिए जाने जाते हैं.

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बिहार का भूजा हो या बंगाल की झालमुरी, महाराष्ट्र की भेलपुरी हो या राजस्थान का मिर्ची वड़ा, इन सभी का स्वाद बेहद लाजवाब होता है. अच्छी बात यह है कि इन स्नैक्स को बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और घर में मौजूद चीजों से आप इन्हें आसानी से तैयार कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं शाम की चाय के साथ खाने के लिए भारत के 5 मशहूर देसी नाश्तों के बारे में.

बिहार का भूजा

बिहार में शाम के नाश्ते के तौर पर भूजा काफी पसंद किया जाता है. इसे मुरमुरे, चूड़ा, भुना चना, मूंगफली और कुछ मसालों को मिलाकर तैयार किया जाता है. इसमें प्याज, हरी मिर्च और सरसों का तेल डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है. इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और चाय के साथ यह काफी अच्छा लगता है.

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बंगाल की झालमुरी

झालमुरी बंगाल का मशहूर स्ट्रीट फूड है. इसे मुरमुरे, बारीक कटे प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, भुनी मूंगफली और मसालों के साथ बनाया जाता है. इसमें सरसों का तेल और नींबू का रस डालने से चटपटा स्वाद आता है. शाम की भूख मिटाने के लिए यह एक बढ़िया ऑप्शन है.

महाराष्ट्र की भेलपुरी

महाराष्ट्र की भेलपुरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. इसे मुरमुरे, सेव, उबले आलू, प्याज, टमाटर और मीठी-तीखी चटनी मिलाकर तैयार किया जाता है. ऊपर से हरा धनिया और नींबू डालने पर इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. इसे घर पर कुछ ही मिनटों में बनाया जा सकता है.

गुजरात का खाखरा

गुजरात का खाखरा हल्का और कुरकुरा नाश्ता है. इसे गेहूं के आटे, मेथी और मसालों से बनाया जाता है. इसे धीमी आंच पर अच्छी तरह सेंककर कुरकुरा किया जाता है. आप इसे चाय के साथ या हरी चटनी और अचार के साथ खा सकते हैं. इसे घर पर भी आसानी से तैयार किया जा सकता है.

राजस्थान का मिर्ची वड़ा

राजस्थान का मिर्ची वड़ा अपने तीखे और चटपटे स्वाद के लिए मशहूर है. इसे बड़ी हरी मिर्च में मसालेदार आलू की फिलिंग भरकर बेसन के घोल में लपेटा जाता है और फिर तेल में तल लिया जाता है. बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम यह नाश्ता शाम की चाय के साथ खूब पसंद किया जाता है.

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अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ अलग खाना चाहते हैं तो इन पांचों देसी नाश्तों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. ये स्वाद में अलग-अलग हैं और घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं.

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