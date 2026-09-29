शादी के 4 महीने बाद 24 साल की IT इंजीनियर ने दी जान, ससुरालवालों पर 5 लाख कैश और कार मांगने का आरोप

पुणे में शादी के महज चार महीने बाद 24 साल की एक आईटी इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना वडाचिवाड़ी इलाके की वृंदावन सोसाइटी की है, जहां गुरुवार रात वैष्णवी ओंकार गिसरे ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद उसके मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का आरोप है कि वैष्णवी को शादी के बाद से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.

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मृतका की पहचान वैष्णवी ओंकार गिसरे के रूप में हुई है, जो पुणे के वडाचिवाड़ी स्थित वृंदावन सोसाइटी में रहती थी. उसके पिता प्रवीण रघुनाथ जरांडे, उम्र 51 वर्ष, पुरंदर तालुका के रहने वाले हैं. उन्होंने इस मामले में कालेपडल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने वैष्णवी के पति और ससुराल के दो अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस के मुताबिक, वैष्णवी की शादी ओंकार संजय गिसरे से 9 मई 2026 को हुई थी. परिवार का दावा है कि शादी में करीब 45 लाख रुपये खर्च किए गए थे और वैष्णवी को 10 तोला सोना भी दिया गया था. आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पक्ष की ओर से चार पहिया वाहन खरीदने के लिए मायके से 5 लाख रुपये लाने का दबाव बनाया गया. शिकायत में कहा गया है कि इस मांग को लेकर वैष्णवी को कथित तौर पर बार-बार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी.

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वैष्णवी के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके पति ओंकार संजय गिसरे, उम्र 28 वर्ष, ससुर संजय महादेव गिसरे, उम्र 49 वर्ष और सास रूपाली संजय गिसरे, उम्र 42 वर्ष को आरोपी बनाया है. तीनों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित प्रावधान भी लगाए गए हैं. पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, गुरुवार रात वैष्णवी ने अपने घर में सीलिंग फैन से फांसी लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शादी के बाद वैष्णवी के साथ कथित तौर पर किस तरह की प्रताड़ना हुई और 5 लाख रुपये की मांग को लेकर क्या घटनाक्रम हुआ था. मामले में आगे की जांच कालेपडल पुलिस कर रही है.

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