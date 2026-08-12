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सुसाइड बॉम्बर! कमर में विस्फोटक बांधकर शख्स ने खुद को उड़ाया, 15 साल की बेटी की मौत, 5 घायल

कर्नाटक के कलबुर्गी के मटकी टांडा में घर के अंदर विस्फोट से 49 वर्षीय शख्स और उसकी 15 साल की बेटी की मौत हो गई. पांच लोग गंभीर घायल हैं. पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है. पढ़ें दिल दहला देने वाली ये पूरी कहानी.

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पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है (सांकेतिक फोटो-ITG)
पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है (सांकेतिक फोटो-ITG)

कर्नाटक के कलबुर्गी में मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक घर के अंदर जोरदार विस्फोट होने से पिता और नाबालिग बेटी की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, पिता ने कथित तौर पर अपनी कमर पर विस्फोटक बांधा और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. इसके बाद उसने विस्फोटक को डेटोनेट (Detonate) कर दिया. धमाका इतना तेज था कि आसपास के घर भी क्षतिग्रस्त हो गए.

मामला कलबुर्गी में अलंद तालुक के मटकी टांडा का है. मृतक की पहचान 49 वर्षीय शिवलाल बालिराम राठौड़ और उसकी 15 साल की बेटी वीरा के तौर पर हुई है. पुलिस के अनुसार, विस्फोट के बाद शिवलाल का शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. घटना में उसकी पत्नी सविता शिवलाल राठौड़ (40), बेटा प्रकाश शिवलाल राठौड़ (19) और परिवार के रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों में 30 वर्षीय सुरेखा चव्हाण, उनका 12 वर्षीय बेटा विवेक चव्हाण और नितेश भी शामिल हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए कलबुर्गी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पत्नी से चल रहा था विवाद

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पुलिस ने बताया कि शिवलाल और उसकी पत्नी सविता के बीच लंबे समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था. दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिसके बाद सविता अपने पति से अलग होकर एक रिश्तेदार के घर रहने लगी थी. वह अपनी बेटी और दो बेटों के साथ वहां रह रही थी. इसी पारिवारिक तनाव के बीच मंगलवार सुबह शिवलाल घर में पहुंचा और कथित तौर पर यह खौफनाक कदम उठाया.

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धमाके के समय घर के अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि घर के साथ-साथ आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा. धमाके की आवाज सुनकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पड़ोस के दो लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं, जबकि घर के अंदर मौजूद पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्टोन क्वारी में करता था काम

पुलिस की शुरुआती जांच में शिवलाल के काम से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है, बताया गया है कि वह पुणे के पास एक स्टोन क्वारी में काम करता था और वहां चट्टानों की ब्लास्टिंग से जुड़े काम में शामिल था. इसी वजह से उसे विस्फोटकों तक पहुंच हासिल थी. पुलिस को आशंका है कि शिवलाल ने क्वारी में इस्तेमाल होने वाले किसी विस्फोटक उपकरण का ही इस्तेमाल किया.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शिवलाल विस्फोटक अपने साथ कैसे लेकर आया और उसने इसे कहां से हासिल किया था. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि घटना से पहले उसने किसी को धमाके की जानकारी दी थी या नहीं. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले से जुड़े सबूत जुटाए हैं. विस्फोट के कारणों और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है.

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इस घटना को लेकर अलंद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, विस्फोट के पीछे की पूरी वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल पुलिस पारिवारिक विवाद और विस्फोटक तक शिवलाल की पहुंच समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

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