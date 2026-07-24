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द्वारका एक्सप्रेसवे और NH-48 पर 'नो-एंट्री' तोड़ने वालों के 68,330 चालान, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का अभियान

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाया. जिसके तहत 1 जनवरी से 21 जुलाई के बीच द्वारका एक्सप्रेसवे और NH-48 पर नो-एंट्री नियम तोड़ने वाले 68,330 वाहन चालकों के चालान काटे गए. पढ़ें इस एक्शन की पूरी कहानी.

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इतनी बड़ी संख्या में चालान होना चालकों की लापरवाही को दर्शाता है (फोटो-ITG)
इतनी बड़ी संख्या में चालान होना चालकों की लापरवाही को दर्शाता है (फोटो-ITG)

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए बड़ा अभियान चलाया है. इस विशेष अभियान के तहत 1 जनवरी से 21 जुलाई के बीच द्वारका एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH-48) पर 'नो-एंट्री' नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई. इस अवधि में पुलिस ने 68,330 चालान जारी किए. इतनी बड़ी संख्या यह दिखाती है कि बड़ी तादाद में वाहन चालक अब भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं.

नो-एंट्री तोड़ने वालों के चालान
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान खास तौर पर द्वारका एक्सप्रेसवे और NH-48 पर नो-एंट्री नियमों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के मकसद से चलाया गया. इन दोनों प्रमुख मार्गों पर लगातार निगरानी रखी गई और नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की गई. ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इन व्यस्त सड़कों पर नियमों का पालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां हर दिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं.

तय हैं विशेष नियम
यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि नो-एंट्री नियम मुख्य रूप से भारी और व्यावसायिक वाहनों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं. इन वाहनों को केवल निर्धारित समय और तय मार्गों पर ही चलने की अनुमति होती है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक का दबाव कम रहे और आम लोगों को जाम जैसी समस्या का सामना न करना पड़े. नियमों का पालन होने से यातायात सुचारु रहता है और सड़कों पर सुरक्षा भी बढ़ती है.

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जाम और हादसों का बढ़ता खतरा
गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन केवल ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित नहीं करता, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है. भारी वाहन अगर प्रतिबंधित समय में शहर की व्यस्त सड़कों पर प्रवेश करते हैं तो इससे ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाओं और अव्यवस्था की आशंका कई गुना बढ़ जाती है. इसी वजह से पुलिस ऐसे मामलों में लगातार सख्ती बरत रही है.

नियमों का पालन करने की अपील
ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूप से भारी और व्यावसायिक वाहन चालकों से अपील की है कि वे द्वारका एक्सप्रेसवे और NH-48 पर निर्धारित नो-एंट्री समय और तय मार्गों का पूरी तरह पालन करें. साथ ही सभी वाहन चालकों से जिम्मेदारी के साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है. पुलिस का कहना है कि नियमों का पालन केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है.

आगे भी जारी रहेगा अभियान
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष अभियान फिलहाल खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा. जो भी वाहन चालक नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक पुलिस का उद्देश्य शहर में सुरक्षित, व्यवस्थित और सुगम यातायात व्यवस्था कायम रखना है, ताकि सड़क हादसों में कमी आए और लोगों को बेहतर ट्रैफिक अनुभव मिल सके.

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